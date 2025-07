Eventi Puglia luglio 2025: cosa fare, date spettacoli

Il calendario con i principali eventi di luglio 2025 in Puglia: teatro, concerti, enogastronomia nei principali centri della regione

Quali sono gli appuntamenti principali del mese di luglio 2025 nella Regione Puglia? Cercheremo di fornire in particolare ai nostri lettori indicazioni e informazioni utili a districarsi tra le tante proposte che arrivano dal territorio regionale dalla riviera all’entroterra: festival, concerti, spettacoli teatrali, sagre e tanto altro.

Di seguito dunque il cartellone con tutti gli eventi in Puglia presenti sul portale Puglianews24.eu suddivisi per località e in ordine di data. Ricordiamo poi che è possibile segnalare un evento inviando alla nostra redazione una mail all’indirizzo info@puglianews24.eu fornendo tutti i dettagli e la locandina dello stesso.

Calendario degli eventi in Puglia a luglio 2025

ACQUAVIVA DELLE FONTI

Concerto «Strauss 200» (2 luglio)

ALBEROBELLO

“Banksy e altre storie di artisti ribelli (15 aprile – 30 settembre)

“We Are in Trulli 2025” (giugno – ottobre)

BARI

Stagione musicale del Collegium Musicum (aprile-dicembre)

Stagione estiva Orchestra Sinfonica Metropolitana (giugno- agosto)

“Felicità Adriatica” (1- 31 luglio)

BARLETTA

ApuliaDanzaFestival (30 giugno -4 luglio)

Concerto Quintetto Brahms (1 luglio)

BISCEGLIE

Svevarena: gli eventi dell’Estate (giugno-settembre)

CAPURSO

“Una Sera con Ale & Franz” (16 luglio)

CEGLIE MESSAPICA

“Terra Rossa Festival” ( 4 -6 luglio)

CISTERNINO

“Borgo diVino in tour” (4 -6 luglio)

CORATO

Festival GustoJazz (27 giugno -4 luglio)

“Suoni del Sud, la nuova Stagione Concertistica (febbraio -dicembre)

“Secolare” (24-27 luglio)

GIOVINAZZO

Conversazioni dal Mare 2025 (giugno-luglio)

GROTTAGLIE

Spettacolo itinerante su F. Garcia Lorca (5 luglio)

LECCE

“Classica d’Estate & wine” (21 giugno-6 luglio)

Cromatic Quintet in concerto (4 luglio)

Concerto di Vittorio Chittano (5 luglio)

“Classica d’Estate & Wine” (6 luglio)

“Teatini in Musica” (25 -27 luglio)

Nino Frassica (26 luglio)

MANDURIA

Acustica 2025 (marzo-luglio)

MARTANO

N&B Mareterra Festival (febbraio-dicembre)

MOLA DI BARI

AgìmusFestival (19 luglio -13 agosto)

MOLFETTA

“Waves 2025”, cartellone della Fondazione Valente (marzo-dicembre)

Capotorti Music Festival (maggio- novembre)

“Cavalleria rusticana” (5 luglio)

MONOPOLI

“Meraviglie 2025” (febbraio-luglio)

ORSARA DI PUGLIA

Orsara Jazz Festival (26 – 28 luglio)

OSTUNI

“Estensioni Music & Light Festival” (26 giugno – 31 luglio)

OTRANTO

“Otranto Antiqua” (dal 20 aprile)

POLIGNANO A MARE

“Ad Libitum” (20 giugno-14 agosto)

PUTIGNANO

Eventi estivi (giugno-ottobre)

REGIONE

“Del Racconto, il Film”/ DRIFFest 2025” (17 giugno -26 luglio)

“Piano Lab” (29 giugno- 12 agosto)

RUTIGLIANO

“Festa del Grano Buono di Rutigliano” (5 e 6 luglio)

TARANTO

“Un anno di concerti al MArTA” (gennaio-dicembre)

Mostra “Penelope” (8 marzo – 6 luglio)

“Chiostro in Musica” (maggio-luglio)

“Family Park” (giugno-settembre)

TRANI

“International Trani Tango” (6 -13 luglio)

TRIGGIANO

“I Fiori Musicali” (marzo – novembre)

TURI

Festival del Belcanto (26 luglio e 2 agosto)

UGGIANO LA CHIESA

“Classiche Forme per Fondazione Sylva” (15 luglio)

VICO DEL GARGANO

Giuseppe Armillotta in “Acquazzone” (3 luglio)

VIESTE

“Steve McCurry – Cibo” (maggio -settembre)

“Jeff Koons a Vieste” (14 giugno -14 settembre)

Nella foto Vico del Gargano