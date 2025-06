ApuliaDanzaFestival dal 30 giugno al 4 luglio a Barletta

BARLETTA – Torna a Barletta, dal 30 giugno al 4 luglio, l’ApuliaDanzaFestival, l’International Summer Workshop che porta sul territorio docenti e coreografi internazionali per offrire possibilità di studio ed opportunità di trampolino ad amanti e appassionati di danza.

Anche per questa edizione, l’evento gode del patrocinio del Comune di Barletta e del Circolo Unione, potendo così accogliere gli oltre 120 aspiranti danzatori provenienti da Puglia, Basilicata, Campania e Lombardia, negli splendidi spazi del Circolo Unione e del Teatro Curci.

Da dieci edizioni, l’ApuliaDanzaFestival arricchisce l’estate culturale della Città di Barletta, con una proposta che coniuga studio, pratica e condivisione.

L’ADF nasce nel 2014 quando Mauro de Candia, Gianni de Candia, e la loro associazione Arte&BallettO, lanciarono una sfida, bella ed entusiasmante: creare un momento di studio e d’incontro per i giovani, riunendo intenti e capacità di professionisti locali del settore.

Oggi, con un team consolidato e affiatato, formato da Ilaria Davvanzo (Arte in Movimento), Grazia Ferrante (I Care Dance&Fitness), le veterane Monica Mango (Invito alla Danza), Flora Gargano (teatrodanza) e Mauro de Candia (Arte&BallettO), l’ADF è diventato una realtà solida, che continua a porre al centro la Danza e la sua capacità di riunire e accomunare tutti, senza barriere ideologiche e geografiche alcune.

L’edizione 2025 riconferma l’alto livello qualitativo dello stage, con corsi nei diversi stili di danza e la presenza di docenti e coreografi di grande esperienza e valore artistico. Dalla Croazia, la pluripremiata coreografa Maša Kolar, terrà le lezioni di danza contemporanea, mentre per la danza classica sarà ospite a Barletta per la prima volta il M° Marco Batti, direttore del Balletto di Siena, e dal Belgio, la M^ Christiane Marchant, maitre de ballet per compagnie di danza di mezzo mondo (da Amburgo, ad Anversa), nonchè assistente del coreografo David Dawson.

Le lezioni della M^ Marchant saranno accompagnate al pianoforte dal M° Giuseppe Stoppiello, del Liceo Coreutico L. Da Vinci, grazie ad uno speciale partnerariato siglato con l’istituto di Bisceglie.

Novità di questa edizione

saranno le audizioni per accedere a centri professionali di danza e compagnie junior: nel corso della Settimana saranno attesi a Barletta direttori dell’Ateneo della Danza di Siena, del Centro Formazione Aida di Milano, della compagnia Europa Danse di Bruxelles, e del GBM Giovane Balletto Mediterraneo.

Accanto alla formazione, ApuliaDanzaFestival 2025 proporrà anche momenti di spettacolo: martedì 1 luglio e mercoledì 2 luglio, alle ore 20.00, presso il Cortile del Palzzo della Marra, ritorna “Nella città la Danza”, site specific curati dalle scuole di danza fondatrici dell’ADF, Arte in Movimento, I Care Dance&Fitness, Invito alla Danza e Teatro Danza. Giovedì 3 luglio, sempre presso Palazzo della Marra, alle ore 20.00 ci sarà il talk “Parole di Danza: la danza tra passione e professione raccontata dagli artisti Maša Kolar (Croazia), Christiane Marchant (Belgio), Marco Batti (Italia), Laurent Drousie (Belgio)”.

A concludere il programma degli eventi, non poteva mancare anche quest’anno la serata “Movimenti… in corso”. Venerdì 4 luglio, alle ore 19.30, presso i Giardini di Viale Giannone, vi sarà un momento conclusivo finale aperto a tutta la cittadinanza, dove verranno assegnate anche borse di studio.