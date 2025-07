“Ad Libitum” dal 20 giugno al 14 agosto 2025 a Polignano a Mare

L’XI edizione di Ad Libitum, con un focus sullo spettacolo “Il mio nome è Odisseo”, presentata oggi a Roma nella sede del Ministero della Cultura. Si apre un triennio dedicato alle Metamorfosi

POLIGNANO A MARE – La magia dell’Odissea torna a rivivere sulla costa pugliese con “Il mio nome è Odisseo”, l’evento teatrale che ha incantato pubblico e critica è uno degli appuntamenti più attesi della nuova edizione della rassegna “Ad Libitum” di Epos Teatro, diretta da Maurizio Pellegrini, in programma dal 20 giugno al 14 agosto a Polignano a Mare.

Una nuova edizione che coniuga qualità artistica, paesaggi mozzafiato e la magia dell’incontro tra generi, generazioni e visioni. Si passa da grandi nomi della scena nazionale e internazionale come Mario Rosini, Massimo Wertmüller con Sergio Maifredi e Rosalia De Souza a giovani professionisti come Sarita Schena, Antonio Carone e l’Orchestra Giovanile Ad Libitum, espressioni autentiche di una generazione in trasformazione.

Da non perdere la voce calda di Emilia Zamuner, talento jazz premiato a Washington, in duo con il bassista Massimo Moriconi con un omaggio alla canzone italiana da Mina alla Carrà. Un momento speciale sarà dedicato, come ogni anno, a Domenico Modugno, il 6 agosto, nell’anniversario della morte. Con Franco Castellano, volto noto di teatro e TV, ed il duo Saverio Mercadante, lo spettacolo Mimmo e il mare inaugura un progetto pluriennale in vista del centenario dalla nascita dell’indimenticabile artista nato a Polignano a Mare.

Ad Libitum inaugura, dunque, un nuovo ciclo triennale (2025–2027) con un tema forte e trasversale: le Metamorfosi. Un omaggio alla trasformazione, al coraggio di cambiare, al cammino di chi si scopre e si dà un’opportunità per crescere. Fil rouge i capolavori di Ovidio e Apuleio e la loro influenza sulla storia della musica, un’occasione per contaminare i linguaggi della tradizione con quelli del presente.

La programmazione si apre con un simbolico “ritorno all’origine”: il 20 giugno, nell’Atrio fronte mare del Museo Pino Pascali (ore 21.30), l’Orchestra Giovanile Ad Libitum, guidata da Paolo Messa, propone Ante Mare et Terras: un viaggio musicale e letterario sulle origini del mondo, con testi tratti dalle Metamorfosi e musiche di Händel, Dittersdorf e Mozart, oltre a un Notturno originale dello stesso Messa, narrate dalla voce di Maurizio Pellegrini.

Il cuore della programmazione torna poi nel Chiostro di Sant’Antonio, spazio elettivo della musica da camera dal 2019, riaperto alla fruizione grazie alla collaborazione con ASL Bari. Qui il 21 giugno, (ore 21), la giovane cantante italo argentina Sarita Schena sarà protagonista del concerto De Mis Amores, esplorazione intima e appassionata dell’evoluzione della milonga, insieme a Giuseppe De Trizio alla chitarra e Claudio Carboni al sax.

Il 22 giugno sarà la volta del mandolino Virtuoso del 700, un concerto dell’Ensemble Benedetto Marcello tra Vivaldi, Mascitti, Giuliano e SammartinI (Chiostro Sant’Antonio, ore 21).

Il 6 luglio saltiamo nel Novecento con Dal Jazz al Grande Cinema, Paolo Debenedetto (saxofono soprano), Valter Nicodemi (saxofono contralto) e Nicole Brancale (pianoforte), reduce dalla puntata sanremese in cui ha diretto l’orchestra per l’esibizione della sorella Serena, spaziano da Gershwin alle colonne sonore di John Williams. Il 13 luglio, il giovane chitarrista polignanese Antonio Carone si esibisce in Variaciones y Folias, programma ricercato che spazia da Llobet a Brouwer, Ponce e Ohana (Chiostro Sant’Antonio, ore 21).

Il 20 luglio, in uno dei concerti più attesi, torna la voce soul di Mario Rosini, accompagnato da Mimmo Campanale (batteria) e Paolo Romano (basso elettrico): un percorso originale tra composizioni proprie e omaggi a Pino Daniele, Donald Fagen, Bruno Lauzi e Stevie Wonder (Atrio Museo Pascali, ore 21.30).

“Vaga Luna – Chamber Opera” è il titolo del concerto che il 23 luglio, l’Ensemble Variabile con il soprano Annamaria Dell’Oste, il clarinettista Claudio Mansutti e la pianista Federica Repini dalla regione Alpe Adria porta a Polignano a Mare: un raffinato programma di musica da camera, da Bellini a Schubert, da Spohr fino ad una originale suite d’opera curata da Valter Sivilotti (Chiostro Sant’Antonio, ore 21).

Il 26 luglio, Milleluci è l’omaggio alla grande canzone italiana tutta al femminile con Emilia Zamuner e il basso di Massimo Moriconi, tra Mina e la Carrà, Bongusto e Conte. (Chiostro Sant’Antonio, ore 21).

Il 30 luglio, sulla Terrazza dell’Atelier Campanella (ore 20.30), sarà la narrazione a dominare la scena con La caduta di Troia, secondo libro del poema virgiliano portato in scena da Massimo Wertmüller con la regia di Sergio Maifredi per il Teatro Pubblico Ligure.

IL MIO NOME È ODISSEO

– Il 31 luglio e 1º agosto il pubblico trasformato nel popolo Feaci diventa testimone di una narrazione senza tempo per l’evento teatrale gratuito “Il mio nome è Odisseo” nello scenario naturale di Cala Paguro (ore 21.30). Lo spettacolo, ideato e diretto da Maurizio Pellegrini, rappresenta un unicum nel panorama teatrale internazionale, si svolge al crepuscolo, quando la baia è illuminata solo dalle stelle e l’atmosfera si carica di suggestione.

Nel silenzio, rotto solo dallo sciabordio delle onde, il pubblico vede giungere dal mare Odisseo a bordo di un gozzo a vela. Un ingresso scenico di straordinaria potenza evocativa. Ad accogliere l’eroe omerico Nausicaa e suo padre Alcinoo, re dei Feaci, mentre il pubblico diventa parte integrante della rappresentazione.

Colonna sonora senza tempo, le percussioni e le melodie ancestrali delle launeddas. Il progetto si avvale di un cast di straordinario valore artistico e professionale: Maurizio Pellegrini, regista ed ideatore dello spettacolo, nelle vesti di Demòdoco, cantore cieco i cui versi ci riportano ad un presente universale, tra la desolazione della guerra e il desiderio di un rifugio accogliente.

Sax Nicosia, (Premio Assostampa come miglior attore tragico a Siracusa 2019) protagonista delle stagioni tragiche di Siracusa e del teatro contemporaneo italiano, nei panni di Odisseo. Marta Lucini, voce tra le più note della nuova generazione di doppiatori italiani, nel ruolo di Nausicaa.

Michele Basile, attore di teatro e volto popolare del web, nei panni di Alcinoo. E con la partecipazione di Leonardo Lattarulo, nei panni del nocchiere. Le musiche, elemento fondamentale dello spettacolo, fondono tradizioni mediterranee diverse attraverso strumenti ancestrali come le launeddas, suonate da Jonathan Della Marianna, e le percussioni di Davide Chiarelli. I costumi sono opera di Donato Didonna, mentre i movimenti coreografici sono curati da Ileana Pace.

OMAGGIO A MODUGNO

Il 6 agosto, in occasione dell’anniversario della morte di Domenico Modugno, si torna nell’Atrio del Museo Pascali (ore 21.30) per Mimmo e il mare, con l’attore Franco Castellano accompagnato dal clarinetto di Rocco Debernardis e dal pianoforte di Leo Binetti, in un primo passo verso le celebrazioni del centenario del cantautore.

L’8 agosto, il duo pianistico formato dalle sorelle Anastasia e Liubov Gromoglasova sarà protagonista di A Westside Rhapsody, concerto per due pianoforti tra Gershwin, Milhaud e le celebri danze sinfoniche da West Side Story di Bernstein (Chiostro Sant’Antonio, ore 21).

Infine, il 14 agosto, Ad Libitum chiuderà questa intensa stagione all’insegna del Ritmo, con la musica brasiliana di Rosalia De Souza, accompagnata dal Maurizio Di Fulvio Trio, tra Jobim, De Falla e la magia senza tempo della bossa nova, appuntamento nell’atrio del Museo Pascali, ore 21.30.

Novità

Rutigliano entra nel circuito di “Ad Libitum”: quattro appuntamenti tra musica popolare e memoria culturale. La rassegna musicale Ad Libitum amplia il suo raggio d’azione e, dopo Conversano, inaugura una nuova sezione a Rutigliano, con quattro serate fuori abbonamento all’insegna della tradizione e della ricerca sonora. Due concerti nella suggestiva corte di Palazzo Moccia, il 3 e il 5 luglio e ancora due appuntamenti agostani in una location da svelare!

Ad Libitum è un progetto di Epos Teatro, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Polignano a Mare. In collaborazione con ASL Bari, Fondazione Museo Pino Pascali, Teatro Pubblico Ligure.

BIGLIETTI E INFO

I biglietti sono disponibili su Vivaticket.

biglietteria@eposteatro.com

+39 338 2295966 / +39 392 9642809

Tariffe: Biglietti da 5 € a 15 €

Abbonamenti:

Gold (12 concerti, prima fila): €150

Silver (12 concerti): €130

Under 25 (12 concerti): €100

Info www.adlibitumfestival.it