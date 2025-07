“Chiari di Luna” dal 6 luglio al 31 agosto a Maglie

Il primo appuntamento della 21esima edizione, domenica 6 luglio, a Villa Tamborino, è “Napule e’… milionaria”: omaggio a Eduardo De Filippo e Pino Daniele

MAGLIE – Con l’omaggio a due miti assoluti della napoletanità – Eduardo De Filippo e Pino Daniele – si apre quest’anno a Maglie la ventunesima edizione di “Chiari di Luna. Un palcoscenico a cielo aperto”, rassegna teatrale organizzata dall’omonima associazione culturale con la direzione artistica di Massimo Giordano e il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e di PiiiLCultura, e patrocinio tra gli altri del Comune di Maglie.

Appuntamento come sempre a Villa Tamborino

dove dal 6 luglio al 31 agosto andranno in scena dieci spettacoli per tredici repliche. Si comincia appunto domenica prossima con “Napule e’… milionaria”: una produzione di Nidodiragno – International Music and Arts, sul palco anche i “Musica da ripostiglio”: Luca Pirozzi (chitarra e voce), Luca Giacomelli (chitarre elettriche), Raffaele Tonnelli (contrabbasso), Emanuele Pellegrini (batteria e percussioni); e con Gianluca Casadei alla fisarmonica. Innegabile l’importanza di Eduardo De Filippo e Pino Daniele sull’evoluzione moderna del teatro e della musica napoletana: la loro poesia affonda infatti nelle radici più profonde dell’anima partenopea.

Le affinità tra i due sono moltissime, e sebbene appartenessero a generazioni differenti, i due si stimavano e ammiravano: Eduardo fu immediatamente colpito dalla unicità del giovane cantautore, Pino Daniele considerava Eduardo un maestro di cui ripercorrere in musica le tematiche di impegno sociale, morali e filosofiche. Ecco che allora, a dieci anni dalla scomparsa di Pino Daniele, Mariangela D’Abbraccio si propone in un omaggio congiunto e vitalissimo, accompagnata da una formazione musicale capace di far vibrare questa musica in un intreccio di suoni e colori trovando le sottili, ma tangibili connessioni che legano questi due giganti del Novecento.

Appuntamenti successivi

10 e 11 luglio Corte de’ Miracoli con “L’ispettore generale di Nikolaj V. Gogol’, 16 luglio Daria Paoletta in “Maledetta primavera”, 24 luglio Michele La Ginestra e Fabio Ferrari in “Pietro e Paolo a Roma”, 30 luglio – in anteprima nazionale – Agnese Fallongo e Tiziano Caputo in “Circo paradiso”, 7 agosto – ancora una prima nazionale – Totò Randisi, Enzo Vetrano e Margherita Smedile in “Fantasmi”, 11 e 12 agosto – in prima – “Chiari di Luna” in “L’uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello (sempre in prima nazionale), 21 agosto Elena Bucci e Marco Sgrosso in “Risate di gioia – Storie di gente di teatro”, 25 e 26 agosto Corte de’ Miracoli in “Misura per misura” di William Shakespeare – ancora una prima, e per concludere, il 31 agosto, Massimo Giordano in “Papa Galeazzo – vita, morte e miracoli” di Giovanni Delle Donne.

Ticket d’ingresso 13 euro, prevendite presso la biglietteria del Festival e presso Cartel (dove è possibile anche acquistare abbonamenti: piazza Aldo Moro 19, Maglie, 0836.484092 / 328.0454551); online su diyticket.it.