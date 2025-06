“Jeff Koons a Vieste”, dal 14 giugno al 14 settembre 2025

Nella Torre San Felice la mostra dedicata a uno degli artisti più iconici dell’arte contemporanea a cura di Galleria Deodato Arte in collaborazione con Giuseppe Benvenuto. L’inaugurazione giovedì 12 giugno

VIESTE – Il Comune di Vieste, in collaborazione con Giuseppe Benvenuto, è lieto di annunciare “Jeff Koons a Vieste”, una mostra a cura della Galleria Deodato Arte, dedicata a uno degli artisti più iconici e influenti dell’arte contemporanea.

L’esposizione sarà ospitata nella spettacolare Torre San Felice, dal 14 giugno al 14 settembre 2025, con l’inaugurazione che si terrà giovedì 12 giugno alle ore 19.00, con l’intervento del Sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti e l’Assessore alla Cultura Graziamaria Starace.

Si tratta di un appuntamento culturale di altissimo profilo, con opere provenienti direttamente dallo studio del Maestro Koons, autentiche e originali. Un evento che porta in Puglia la visione rivoluzionaria di un artista che ha ridefinito il concetto stesso di opera d’arte, fondendo estetica pop, riferimenti colti e una straordinaria capacità comunicativa.

Un percorso tra le icone dell’arte contemporanea

Trentadue opere divise in sculture, ceramiche e opere su carta, provenienti direttamente dallo studio del Maestro Koons, esplorano i temi del desiderio, della bellezza, della memoria e del consumo, attraverso quello stile inconfondibile che ha consacrato Koons come una vera leggenda vivente dell’arte mondiale.

La mostra in particolare presenta una selezione di opere delle collezioni più significative e riconoscibili di Jeff Koons, con una particolare attenzione alle serie che hanno contribuito a costruire il suo mito. Al centro dell’allestimento, le celebri sculture della serie Balloon Dog—nelle versioni Blue, Orange, Magenta e Yellow — che rappresentano una delle massime espressioni della poetica dell’artista.

Questi cani palloncino, lucidi e cangianti, evocano l’infanzia e la festa, ma con una monumentalità e una perfezione formale che trasformano l’oggetto effimero in una scultura eterna. In essi convivono leggerezza e monumentalità, gioco e rigore, cultura pop e virtuosismo artigianale. La loro superficie riflettente coinvolge attivamente lo spettatore, trasformando l’opera in uno specchio del presente e dell’individuo, e ribadendo il principio fondante dell’arte di Koons: ogni oggetto può contenere bellezza, profondità e significato, se guardato con uno sguardo nuovo.

Accanto alle sculture, sarà possibile ammirare una selezione raffinata di lavori su carta appartenenti alla serie Gazing Ball, tra cui spicca Gazing Ball (Perugino Madonna and Child with FourSaints). In questa serie, Koons reinterpreta capolavori della storia dell’arte occidentale inserendo al centro dell’immagine una sfera di vetro blu riflettente — la “gazingball”, appunto — che diventa dispositivo concettuale ed esperienziale.

Nel caso specifico dell’opera ispirata al Perugino, la composizione sacra e armonica della Madonna con i santi si apre a una nuova lettura, dove la spiritualità originaria incontra lo spettatore contemporaneo. La sfera blu, riflettendo chi guarda, lo inserisce direttamente nell’opera, cancellando la distanza tra arte e pubblico, tra passato e presente. È un invito dunque alla contemplazione, ma anche un’affermazione di identità: in quel riflesso c’è lo spettatore, ma anche il tempo in cui vive, il mondo che abita, le domande che si porta dietro.

Il valore culturale dell’incontro con Koons

Jeff Koons è da oltre quarant’anni uno degli artisti più discussi, amati e collezionati al mondo. Le sue opere popolano musei, biennali, piazze e collezioni private, suscitando sempre reazioni forti, mai neutrali. Il suo lavoro inoltre attraversa i confini tra arte e intrattenimento, artigianato e industria, spiritualità e consumismo, con un linguaggio visivo potente e immediato.

Portare a Vieste una mostra di questo calibro significa aprire un dialogo tra il territorio e l’avanguardia globale dell’arte, offrire a cittadini e visitatori un’occasione unica per confrontarsi con un maestro assoluto della contemporaneità.

“Jeff Koons a Vieste” non è soltanto una mostra: è un’esperienza estetica, intellettuale e partecipativa, un momento di riflessione e meraviglia che riafferma il potere trasformativo dell’arte.

Graziamaria Starace, Assessore alla Cultura del Comune di Vieste, dichiara:«Ospitare Jeff Koons a Vieste è un segno forte della direzione che stiamo tracciando: una città capace di accogliere l’eccellenza artistica internazionale e di offrirla alla comunità in uno scenario unico come Torre San Felice. È un passo importante nella costruzione di una nuova identità culturale di Vieste, aperta, contemporanea e coraggiosa».

Biografia dell’artista

Jeff Koons è nato nel 1955 a York, Pennsylvania. Dopo aver studiato arte a Baltimora e Chicago, si afferma negli anni Ottanta come uno dei protagonisti della scena artistica internazionale. La sua produzione, che include sculture monumentali, installazioni e oggetti ready-made reinterpretati, esplora le contraddizioni della società dei consumi, esaltandone allo stesso tempo la vitalità estetica. Tra le sue serie più famose: Banality, Celebration, Popeye, Gazing Ball, Antiquity. Ha esposto nei più importanti musei del mondo, tra cui il MoMA, il Whitney Museum, la FondationBeyeler e il Centre Pompidou. Le sue opere sono tra le più riconoscibili e quotate del panorama contemporaneo.

Orari e giorni di apertura:

– Dal martedì alla domenica, ore 10.00-13.00 / 18.00-21.00

Costo del biglietto:

– Intero: euro 8,00

– Ridotto: euro 5,00 (residenti, over 65, under 18, studenti universitari, gruppi minimo di 10 persone)

– Gratuito: bambini fino ai 6 anni non compiuti, guide turistiche nell’esercizio della propria attività professionale, giornalisti.