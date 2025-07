Nuvala Music & Art Festival 2025: musica, arte e natura nell’Alta Murgia

Dal 17 al 20 luglio 2025 torna Nuvala Music & Art Festival: un viaggio sonoro e visivo tra Corato, Ruvo di Puglia e Bisceglie, nel cuore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, all’insegna dell’Amore Mediterraneo

PUGLIA – Dalle coste del Maghreb alle alture del Kurdistan, passando per le strade di Napoli e le spiagge del Salento: suoni e ritmi da tutto il Mediterraneo si incontrano nel cuore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Torna dal 17 al 20 luglio Nuvala Music & Art Festival, il festival di evasione urbana dedicato a chi ama la musica, il contatto con la natura, l’arte e il buon cibo.

La IV edizione di NUVALA Music & Art Festival si pone come crocevia di rotte sonore e palcoscenico di una straordinaria festa mediterranea che celebra con il claim Amore Mediterraneo, declinato in più lingue: Mediterranean Love, Amor Mediterráneo, ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΑΓΑΠΗ, حب ا ل بحر الأ ب یض ا ل م ت وسط .

Una vera e propria dichiarazione d’amore ispirata dalle parole dello scrittore Predrag Matvejevic che nel suo “Breviario Mediterraneo” definiva il mare nostrum come “un mare circondato da terre, una terra bagnata dal mare”, a sottintendere il legame profondo seppur complesso che unisce le tante culture che lo abitano.

Organizzato dall’Associazione culturale NUVALA, fondata da Mariano Lerro e Davide Ventura, con il patrocinio del Comune di Corato e del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, NUVALA Music & Art Festival è un festival diffuso che attraversa per quattro giorni l’area geografica dell’Alta Murgia, i comuni e i borghi storici che vi si affacciano.

NUVALA Music & Art Festival è un’esperienza di evasione totale nel segno della musica, della bellezza naturalistica, del divertimento e del relax. La line up di quest’anno riunisce alcuni tra i dj più interessanti della scena elettronica nazionale e internazionale e abbraccia le sonorità del Mediterraneo con tutte le sue contaminazioni, dalla musica africana all’elettronica, dall’italo disco all’house, dal funk alla world music.

Headliner della nuova edizione sono: il collettivo di origini curde e olandesi CHAMOS, attesissimi con il loro dj set che ha infiammato le serate di Amsterdam e conquistato i social, Daniel Monaco con la sua maestria nel fondere musica disco e house, sonorità più oscure con ritmi più tropicali, e il dj Retro Cassetta in un viaggio musicale tra rari tesori del patrimonio sonoro nordafricano.

Giocano in casa, dalla Puglia, Club Mediterraneo, Curly Brothers, Nico Lahs, ItanceBoys, Vodkatheduck e le dj Japanorama e Bonnie Valentine. Sono di origini napoletane Livio Improta e Sweet Night Joe, arrivano da Salerno Logout Soundsystem, da Firenze i Colorificio Mario.

Tanta buona musica ma non solo. Interventi artistici con video mapping, installazioni temporanee disseminate negli spazi, aree dedicate allo yoga e a momenti di svago, una zona market con creazioni artigianali arricchiscono l’esperienza del festival. Inoltre, la NUVALA food court con la sua proposta enogastronomica celebra la cultura mediterranea con un menù dedicato che interpreta, con prodotti locali della Murgia, diversi piatti tipici dell’area. La selezione sarà raccontata in una guida ad hoc realizzata in collaborazione con la Guida Spacedelicious.

Sponsor del festival sono: Tormaresca, Maldarizzi Automotive, Acqua Orsini, Birra Raffo, Crea 3D.

PROGRAMMA

Si parte giovedì 17 luglio con FUORINUVALA, evento di apertura del festival che a partire dalle 19 fino a mezzanotte anima il centro storico di Corato (BA), e in particolare piazza Abbazia, con la musica live di Colorificio Mario e il dj set di Club Mediterraneo. Formazione ideale per aprire il festival perché rappresentano appieno per sonorità e spirito la nuova edizione, i Colorificio Mario sono una band elettronica sperimentale.

La loro musica è un caleidoscopio di suoni e generi che va dal jazz all’house, passando per l’hip hop, con influenze psichedeliche e orientali.

Tra i loro ultimi progetti spicca l’ep live studio Urla Sessions, nato dalla collaborazione con la famosa band turca Anatolian Spaceship e registrato in Turchia. A seguire il dj set di Club Mediterraneo, un club itinerante tra preziose tracce tutte da ballare e good vibes a profusione.

Il weekend di NUVALA si apre venerdì 18 luglio alle ore 18 alla Masseria Lagarello (Ruvo di Puglia) con il dj set di Bonnie Valentine e le sue selezioni su vinile, un mix eclettico di rhythm and blues e groove, funk anni ’70 e soul, suoni dal Sud del mondo e vibrazioni caraibiche. A seguire, scaldano il dancefloor con il loro set tra elettronica e afrobeat gli ItanceBoys, duo composto da Tommi Sgarangella e Domenico Parente.

Torna al festival il produttore e dj napoletano Livio Improta, la cui personalità artistica conduce in un frenetico viaggio attraverso il Mediterraneo: dalla scena napoletana anni ‘80 alla world music, dall’italo-disco alla house music.

Occhi e orecchie puntate su Retro Cassetta e Daniel Monaco. Artista dai mille talenti con un passato da acrobata e artista visivo, Badreddine Haouta oggi è un instancabile collezionista di introvabili cassette e dj con il moniker Retro Cassetta. I suoi mix unici combinano gemme rare di chaâbi, raï, rap e musica gnawa. I suoi set, come quello per Boiler Room Marrakech, sono una vera e propria celebrazione della diversità culturale del Maghreb.

Disco psichedelica, italo-disco, sintetizzatori e drum machine sono gli ingredienti del progetto musicale di Daniel Monaco alias Daniele Labbate, bassista, producer e dj di base in Olanda, tra i protagonisti della scena musicale elettronica europea. Le sue linee di basso impreziosiscono i suoi set, imperdibili per gli amanti dei suoni più oscuri e acidi, perfetti per chiudere la prima giornata del festival.

Sabato 19 luglio il festival entra nel vivo. L’avvio alle ore 18 alla Masseria Lagarello con il dj set di Japanorama aka Anna Squicciarini, tra sonorità orientali e tribali, ritmi intimi e avvolgenti. Si continua con Vodkatheduck dj e musicista, appassionato di vecchi synth e drum machine analogiche, da oltre 15 anni porta in giro i suoi dischi tra festival e club italiani ed esteri.

Si muove tra i club di Napoli e quelli di Londra il dj e producer italo/britannico Sweet Night Joe alias Joseph Russell, esploratore delle profondità della world music, ideatore del celebre appuntamento mensile itinerante Sweetnighter. Anima regolarmente le notti di Salerno Logout Soundsystem, trio di dj composto da Alfonso Ventura, Fabio Petrosino e Magico Di Notte.

Ogni loro set inoltre è un viaggio imprevedibile, un’alchimia di suoni che fonde numerosi generi, dall’ house all’elettronica, passando per il boogie, il latin e il jazz. Headliner della serata è il collettivo di origini curde e olandesi CHAMOS, letteralmente “amici”. Conosciuti per i loro dj set tra influenze musicali dell’Asia occidentale, bassi e percussioni, la loro musica unisce senza sforzo elementi tradizionali ed elettronici.

Nel 2023 attirano l’attenzione sui social con il loro dj set alla serata “Feels Right” di Amsterdam, e diventa virale il loro remix del brano “Move Ya Body” di Nina Sky, proiettandoli nel panorama del clubbing internazionale.

Domenica 20 luglio gran finale sul mare presso La Conchiglia Beach club di Bisceglie. L’orario perfetto per dare inizio alle danze è alle ore 19 con i dj set di Sweet Night Joe e Livio Improta, già protagonisti del festival nei giorni precedenti, a cui si aggiungono per l’ultima imperdibile serata: Nico Lahs, punto di riferimento della scena elettronica barese, attivo con vari progetti musicali tra cui Tema Due con il jazzista Nicola Conte, e dal Salento i giovanissimi Curly Brothers, duo che ha saputo farsi conoscere e apprezzare grazie al loro personalissimo stile estetico e musicale, tra tech house ed elettronica.

NUVALA – EVASIONI URBANE

NUVALA Music & Art Festival è organizzato e realizzato dall’Associazione culturale NUVALA, fondata da Davide Ventura e Mariano Lerro, con sede a Corato (BA). Con la filosofia “In synch with the surroundings” (in sintonia con il contesto), l’associazione promuove attività legate all’arte, alla musica e alle culture locali per incentivare lo sviluppo dei territori e delle loro unicità. Nelle sue prime tre edizioni il festival ha ospitato artisti di alto profilo come Populous, Bawrut, Jolly Mare, Bruno Belissimo, Tiger & Woods e ha accolto 5000 persone.

Parallelamente al festival poi, l’associazione organizza durante l’anno eventi pop-up in tutta Italia portando avanti diversi progetti per la promozione e lo sviluppo del territorio. Attualmente è in lavorazione la piattaforma di booking/hosting NUVALA pensata per far incontrare viaggio e lavoro, grazie alla formula della workation, crasi tra le parole “work” e “vacation”: una vacanza che consente di lavorare da remoto in un luogo di villeggiatura, permettendo una connessione più profonda con il territorio e favorendo il turismo di prossimità.

L’obiettivo di Nuvala è connettere nomadi digitali e freelance con le strutture che possono ospitarli per brevi e lunghi periodi. Perfetto antidoto al burnout e alla gastrite cronica, con Nuvala sarà possibile viaggiare, lavorare, esplorare un territorio in profondità, fare turismo sostenibile e destagionalizzato.

Un’occasione dunque per sperimentare l’idea di ufficio diffuso e lavorare in natura, incontrarsi, confrontarsi, rilassarsi e divertirsi, scoprire il territorio supportando l’economia locale. Non a caso il nome del progetto si ispira alla nuvola, simbolo di prossimità e di connessione globale.