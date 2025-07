Attraversamenti 2025: teatro, musica e narrazione a Porto Selvaggio

Tre serate immersive (il 17 e 29 luglio e 10 agosto) tra racconto, teatro e musica nella cornice di Masseria Torre Nova, nel Parco di Porto Selvaggio: torna la rassegna Attraversamenti con spettacoli originali e riflessivi

NARDO’ (LE) – Storie, teatro, musica: tre appuntamenti per immergersi nel racconto. Dalla memoria dei luoghi e delle persone che li hanno vissuti, a storie che tutti ci hanno attraversato.

Da qui si muove Attraversamenti, la rassegna a cura di Ura Teatro, alla sua terza edizione in programma dal 17 luglio al 10 agosto a Masseria Torre Nova, nel parco di Porto Selvaggio di Nardò. In questo prezioso luogo si accendono i riflettori per provocare un focus proprio sul senso ultimo del raccontare.

Si parte giovedì 17 luglio con IN MARCIA – appunti di un esodo, spettacolo di musica e teatro di e con Fabrizio Saccomanno e Marco Schiavone (produzione Ura Teatro, organizzazione Laura Scorrano). È una riflessione globale sul senso del teatro a partire dalla sua origine – nell’Atene di 2500 anni fa, quando era fonte di riflessione salvifica rispetto all’esistenza umana – fino all’oggi, epoca in cui è spesso svilito dall’incapacità all’ascolto, alla lettura, a nutrirsi di racconti, di parole, senza fretta.

In Marcia parte da questo spunto per raccontare un mondo offeso, il mondo degli ultimi, di popoli oppressi, relegati ai margini: tra musica e parole si racconta una storia esemplare, la storia di un esodo, quello del popolo curdo, esempio sublime di resilienza che può insegnarci l’importanza del bene comune, del vivere insieme, dell’essere, in definitiva, una vera comunità.

Può avere senso ancora raccontare dell’altro mondo? Può avere senso provare ad attraversare storie del mondo “offeso”?

Fino a che punto certe vicende umane possono suggerirci un’altra via, un altro modo di stare?

Come si fa con le nostre parole, spesso consumate, a ricucire uno strappo? Colmare una differenza, annullare una distanza? A metà tra giornalismo e canto epico, In Marcia è uno dei tanti tentativi possibili.

Martedì 29 luglio sarà la volta di QUALCOSA DI GRANDE, La compilation dei millennials, una creazione della compagnia Maestrale Teatro (Lecce), formata dai giovani attori e attrici che si sono diplomati con l’Accademia Mediterranea dell’Attore di Lecce diretta da Franco Ungaro.

Domenica 10 agosto la rassegna Attraversamenti si chiude con “LA SPADA E L’INCANTO, SULLE ORME DI FRANCESCO D’ASSISI”, di con Massimo Donno e Fabrizio Saccomanno, (produzione UraTeatro e Art&Lab Lu Mbroia).

Tutti gli spettacoli sono alle ore 20.45. L’ingresso è libero con contributo volontario.

Info e prenotazioni: 328.5317676.

Dettagli e aggiornamenti sulle pagine Facebook e Instagram di Ura Teatro.

La rassegna Attraversamenti è inserita nel programma “Emozioni d’estate”, la rassegna di eventi e iniziative del Comune di Nardò per l’estate 2025. È realizzata con il sostegno dell’assessorato alla Cultura e all’Ambiente guidato da Giulia Puglia e con il supporto dell’ufficio Parco.