Nauna Festival 2025: concerti e camminate culturali nel Parco di Porto Selvaggio

Dal 18 luglio all’8 agosto 2025 torna il Nauna Festival: quattro appuntamenti musicali e percorsi immersivi tra natura, archeologia e paesaggi mozzafiato e nel cuore di Nardò

NARDO’ – Al via venerdì 18 luglio, fino all’8 agosto 2025, la quarta edizione di Nauna Festival, rassegna di concerti e passeggiate culturali nel Parco di Porto Selvaggio, per ritrovarsi all’aria aperta, nella pineta, sui prati, tra le Torri e il mare di Nardò, all’ora del tramonto, trasformando questo iconico luogo di Puglia in un palcoscenico a cielo aperto dove l’esperienza dell’ascolto coinvolge lo spettatore in modo immersivo e lo riconnette al paesaggio.

In programma quattro appuntamenti musicali, di cui tre in acustico, in natura, preceduti da percorsi immersivi alla scoperta del Parco naturale regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano, area di oltre 1100 ettari, lungo 7 chilometri di costa neretina, che custodisce, tra l’altro, siti archeologici ritenuti preziosi dalla comunità scientifica internazionale nello studio di uno dei passaggi più importanti della preistoria europea, quello della transizione da uomo di Neanderthal a Homo sapiens.

Il parco naturale di Porto Selvaggio è parte integrante dell’identità culturale della Città e del suo centro storico. La relazione tra i due poli attrattivi è molto stretta e reciproca, con benefici sia per l’ambiente naturale che per l’ambiente urbano. Ed è così che anche quest’anno il Festival si arricchisce di una data nel centro storico di Nardò, sulla scena del Castello Acquaviva D’Aragona (piazza Battisti), anche in questo caso con un percorso d’approfondimento che precede il concerto.

Variegato il programma musicale, con artisti pronti a delineare un quadro di stili e matrici diverse, con un focus sul Sud del Paese: ci sarà il trio Yaraka in “Curannera” per l’apertura di venerdì 18 luglio nella Cava, poi Enza Pagliara e il duo ASSURD (Lorella Monti e Cristina Vetrone) in “Tressette” il 25 luglio al Pianoro di Serra Cicora, Dario Muci in “Koràffia ce Tàlassa” il primo agosto al Castello Acquaviva D’Aragona e, infine, Michel Godard e Valerio Fisullo ne “I cercatori dell’invisibile” alla Torre dell’Alto l’8 agosto.

CONCERTI ACUSTICI IN NATURA

A parte il concerto del 1 agosto nel centro di Nardò, gli eventi del Nauna Festival si svolgono in maniera acustica, immersi nella natura, in un ambiente puro, senza alcuna fonte artificiale di luce e di suono, dove la musica acustica si arricchisce esclusivamente delle sonorità naturai del luogo: così l’esperienza dell’ascolto coinvolge lo spettatore in modo immersivo e lo riconnette al paesaggio.

Ciascuno evento prevede un raduno (vedi posizione di ogni appuntamento) dei partecipanti un’ora prima l’inizio dello spettacolo per una camminata a cura del Museo della Preistoria di Nardò. La direttrice, Filomena Ranaldo, illustrerà gli aspetti naturalistici, archeologici e culturali, nonché lo studio di uno dei passaggi più importanti della preistoria europea, quello della transizione da Homo neanderthalensis a Homo sapiens.

Il Festival è sostenuto dall’Assessorato alla Cultura e all’Ambiente di Giulia Puglia, in collaborazione con il Dirigente dell’Ufficio Parco Nicola D’Alessandro e il Responsabile del Procedimento Giuseppe Tarantino.

Partecipazione gratuita e senza prenotazioni

Consigliati: scarpe comode, bottiglietta d’acqua, spray anti zanzara, cuscino o asciugamani per sedersi

info: +39 349 679 9790

naunacm@gmail.com