Circo Bellucci a Ginosa Marina: spettacolo emozionante dal 24 al 31 luglio

Il Circo Bellucci diretto da Emidio “Bimbi” Bellucci torna in viale Italia a Ginosa Marina con tigri, acrobazie e magia sotto il tendone più emozionante d’Europa

GINOSA MARINA (TA) – Da giovedì 24 luglio a giovedì 31 luglio, in viale Italia a Ginosa Marina , il Circo Bellucci diretto da Emidio “Bimbi” Bellucci proporrà lo spettacolo nato dalla collaborazione con le famiglie circensi di Walter Martini ed Elisabetta Bizzarro, che porterà in pista vari performer e numeri sensazionali, con diversi animali.

Dopo un lungo periodo di esibizioni in Basilicata, il gruppo circense torna in Puglia con uno show nuovo, moderno, con attrazioni per grandi e piccini, proponendo tanto divertimento ed esibizioni di artisti di grande fama. Non mancheranno gli animali, tra cui le tigri di Elisabetta Bizzarro (la cui famiglia è fondatrice del Circo Città di Roma), quella bianca e quella rosa, unico esemplare in Europa, i coccodrilli, i cavalli, i leoni e il grande ippopotamo.

Lo show sarà impreziosito dal trasformismo con le performance dell’artista spagnola Angarad Lorenzo Diaz, capace di repentini e sbalorditivi cambi di abito, oltre che dalla Ruota della Morte di Mario Kevin Mietitore che, accompagnato dalle performance di talentuose ballerine, musica esaltante e un particolare gioco di luci, stupirà il pubblico con maestria, abilità e audacia, proponendo un numero classico ma che lascerà tutti a bocca aperta.

Quello proposto dalla famiglia Bellucci sotto il grande tendone sarà uno show ricco che, seppur legato alla lunga tradizione circense che contraddistingue questi rinomati artisti di origine pugliese premiati nei migliori festival di categoria del mondo, vuole essere moderno e all’avanguardia, trasmettendo emozioni e divertimento attraverso esibizioni, coreografie, luci, colori ed effetti scenici di grande impatto.

Il Circo Bellucci ha infatti una lunga tradizione nel panorama circense italiano, con radici

che risalgono all’Ottocento. Il fondatore della dinastia, Emilio Bellucci, inizialmente non era un circense, ma lavorava in una prestigiosa farmacia. Tuttavia, uno dei suoi figli, Armando Bellucci, si innamorò di Maria Lelli, una cavallerizza circense, e insieme diedero vita al Circo Arbell. Negli anni ’80 il marchio Bellucci divenne sinonimo di qualità circense, grazie all’impegno di Armando e dei suoi figli.

Nel 1991 la famiglia Bellucci introdusse il Circo Acquatico Bellucci, con spettacoli che includevano squali, pinguini e foche, ottenendo grande successo in Italia e all’estero. Successivamente, nel 1996, tornarono ad esibirsi con uno spettacolo classico, includendo trapezisti, clown e animali esotici. Il Circo Bellucci ha portato i suoi spettacoli in diversi paesi, tra cui Spagna, Grecia, Malta e Marocco, riscuotendo sempre grande apprezzamento e riuscendo, negli anni, a mantenere viva la tradizione circense, adattandosi ai tempi e innovando le proprie esibizioni.

Gli spettacoli sono in programma tutti i giorni alle 21.

Circo Bellucci – Viale Italia – Ginosa Marina (Ta)

Infoline: 3486490075