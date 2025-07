Al via “Cineforum al Castello… sotto le stelle” a Grottaglie

GROTTAGLIE (TA) – Inizia con “L’Ultima Sfida”, film di Antonio Silvestre del 2025, la rassegna di cinema all’aperto “Cineforum al Castello…sotto le stelle”, promossa dal Comune di Grottaglie in collaborazione con Apulia Film Commission. Le proiezioni si svolgeranno nel Giardino mediterraneo del Castello episcopio, una scenografia naturale ricca di fascino e di storia.

Il primo di quattro appuntamenti, “L’Ultima Sfida”, è programmato martedì 22 luglio, alle ore 20.30. Tutti gli appuntamenti del cineforum sono con ingresso libero e gratuito, senza prenotazione. Gli eventi sono parte del cartellone estivo “Terraviva” della Città di Grottaglie.

Diretto da Antonio Silvestre, con Gilles Rocca, Michela Quattrociocche, Chiara Iezzi, Giorgio Colangeli – tra gli interpreti -, il film L’Ultima Sfida racconta la vicenda del calciatore Massimo De Core, che per anni ha sfiorato la possibilità di vincere un trofeo importante senza mai riuscire; anche nell’ultima partita della sua vita, rischia di veder sfumare il suo sogno a causa di una improvvisata organizzazione criminale che vuole manipolare il risultato dell’incontro e far perdere la sua squadra.

L’ultima sfida è una storia di sogni infranti e desideri ancora non realizzati, in cui il calcio è qualcosa di più di una metafora di vita; in cui le partite si vincono e si perdono, senza mai smettere di mettersi in gioco e di rischiare. “Un uomo solo non può determinare il risultato di una partita”, è il messaggio del film in cui il capitano Massimo è amato da tutto il popolo del calcio, che tifa per la squadra da lui guidata.

Porta però addosso la definizione del “perdente di successo”, che fa sentire ancor più il peso quando la sua squadra è in attesa di una finale che potrebbe finalmente decretarne la superiorità. Un errore di gioventù, a cui pose rimedio, torna a farsi presente a causa di un gruppo che vuole condizionare l’esito della partita. Calcio, passione, amore, sogni, problemi e difficoltà della vita sono la traccia del lungometraggio che ha avuto un buon consenso di pubblico e di critica e vede protagonisti alcuni importanti attori italiani.

Le altre date e titoli della rassegna “Cineforum al Castello…sotto le stelle” (inizio ore 20.30, Giardino mediterraneo del Castello episcopio, Grottaglie) sono programmate martedì 29 luglio (film W Muozzart di Sebastiano Rizzo), martedì 5 agosto (Casi el Paraiso di Edgar San Juan) e sabato 16 agosto (film Malamore di Francesca Schirru).

Le trame e tutte le informazioni sono sul sito https://www.grottaglieturismo.puglia.it/