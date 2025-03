Manduria, Acustica 2025: presentata la nona edizione

Karima, Dirotta su Cuba e Grazia Di Michele a Manduria per Acustica 2025. La rassegna, che si svolgerà dal 15 marzo al 12 luglio, ospiterà anche il trio classico Klaviol e il duo jazz Bearzatti-Casagrande

MANDURIA – Soul, classica, jazz, funky e pop d’autore sono gli ingredienti musicali della 9a edizione di Acustica | emozioni in purezza, che ogni anno ospita a Manduria artisti di levatura nazionale e internazionale.

Presentazione

Il cartellone 2025 è stato presentato oggi alla stampa, nell’ambito di Officina sociale, momento partecipativo del CSV di Taranto organizzato all’interno di Pessima, la storica fiera della città messapica.

Hanno illustrato la rassegna Salvatore Moscogiuri, che ne cura la direzione artistica per conto dell’ente culturale Artilibrio, e Anna Gennari, responsabile delle relazioni esterne della cantina Produttori di Manduria, che da sempre ospita i concerti di Acustica.

Di notevole spessore anche il programma di quest’anno.

Si comincia il 15 marzo con il concerto di Karima, accompagnata al pianoforte dal jazzista Piero Frassi. Lo spettacolo, intitolato Lifetime, è incentrato sul personale percorso musicale della cantante, che coniuga le proprie inclinazioni artistiche con un repertorio internazionale, fatto di contemporary r&b, jazz e soul.

Il secondo appuntamento è per il 12 aprile, con il Klaviol Trio. La formazione classica, che ha raccolto grandi consensi in tutta Europa, porterà a Manduria un repertorio che spazia dal Rota “cinematografico” a Poulenc, fino ad arrivare a Piazzolla.

Il 24 maggio ad Acustica sarà protagonista il jazz contemporaneo di Francesco Bearzatti e Federico Casagrande. I due musicisti di fama europea si esibiranno nel concerto intitolato And then winter came again, un viaggio onirico e crepuscolare, tracciato da chitarra, clarinetto, sax e live loops.

Il 27 giugno la rassegna ospiterà i Dirotta su Cuba, la band (7 musicisti sul palco) che ha fatto esplodere il funky in Italia negli anni ‘90 e 2000. La formazione capitanata da Simona Bencini farà tappa a Manduria con il suo Let’s Celebrate Tour!, che ha già toccato tantissime città italiane a 30 anni dalla pubblicazione della hit Gelosia.

Ultimo appuntamento

Chiuderà la kermesse musicale Grazia Di Michele, con un concerto fissato per il 12 luglio, in occasione di CantinAnniversario, il tradizionale appuntamento con cui Produttori di Manduria, la cooperativa vinicola più antica di Puglia, celebra la sua fondazione (nel 2025 ricade il 93° compleanno). La raffinata cantautrice romana arriverà ad Acustica in trio, unendo la sua chitarra e la sua voce all’ukulele di Eleonora Bianchini e al pianoforte di Fabrizio Mocata, in un concerto dedicato alla Terra, che si snoda attraverso alcune gemme del cantautorato internazionale.

I primi tre concerti di Acustica si terranno nella sala del Museo della Civiltà del Vino Primitivo di Produttori di Manduria, mentre i due spettacoli estivi verranno ospitati negli ampi spazi esterni della cantina. Tutti gli eventi saranno, come sempre, a ingresso libero.