Taranto, domani il “Premio Emilia Russo” 2025

Presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città la settima edizione della manifestazione benefica “Premio Emilia Russo”: poesia e fotografia contro la disabilità

TARANTO – Torna il Premio Emilia Russo, la rassegna fotografica e poetica che, promossa dall’associazione nazionale ART’A.V.A. Aps Ets, ha lo scopo di selezionare e promuovere artisti contemporanei, emergenti e già affermati a livello nazionale ed internazionale, che si distinguono per originalità e qualità delle loro opere.

La cerimonia di premiazione si terrà, alle ore 17.00 di sabato 24 maggio, a Taranto presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città con ingresso libero (info 3476159765); l’evento sarà condotto da Lavinia D’Andria, ingegnere e guida Regione Puglia, nonché figlia del console del Touring Club, e da Armando Blasi, figlio della compianta Emilia Russo cui è dedicata la manifestazione.

Un momento particolarmente toccante sarà la consegna agli eredi di una targa in memoria di Giovanni Cardolini Rizzo, lavoratore deceduto di tumore dopo aver lavorato nello stabilimento siderurgico.

La serata, cui interverrà Gemma Russo Antonutti, sorella di Emilia, sarà impreziosita dalla performance del Coro Polifonico “Arturo Toscanini” con il pianista Gabriele Pedone e il Direttore Mario Panico, e dagli interventi del soprano Lorena Zaccaria, dell’attore Giuseppe Ligorio, e di Antonio Fornaro e Domenica Peraino.

Giunto alla settima edizione, il Premio Emilia Russo si articola in tre sezioni, di cui una poetica a tema libero e due – una poetica e una fotografica – in cui i partecipanti dovranno sviluppare il tema mirabilmente espresso dalla frase del drammaturgo americano Neil Marcus: “La disabilità non è una coraggiosa lotta o il coraggio di affrontare le avversità. La disabilità è un’arte. È un modo ingegnoso di vivere”; per ogni sezione sono previsti premi dal primo al terzo classificato, premi speciali e un premio della giuria, nonché attestati di partecipazione per tutti gli iscritti e l’inserimento nel catalogo antologico.

È previsto anche il premio speciale “Sulle Ali della Libertà” dedicato a Emilia Russo, donna socialmente attiva nella valorizzazione del mondo artistico e artigianale, che ha dedicato gli anni della malattia all’arte come mezzo di evasione; il premio consiste in un medaglione scultura in argento 925 realizzato dall’orafo Armando Blasi.

La rassegna poetico fotografica Premio Emilia Russo è promossa dall’Associazione nazionale ART’A.V.A. Aps Ets di Taranto, con il patrocinio del Centro Servizi Volontariato di Taranto Ets, e in collaborazione con l’Associazione Pro loco di Talsano, Arca APS, Ceas, la Turisport Europe e, infine, l’Associazione Mediterranee Aps Ets.

La giuria è composta da Alberto Bivona, Presidente regionale Turisport Europe, Camilla Terso, autrice disabile su carrozzina, Gabriella Borsci, scenografa, Gigi Montenegro, giornalista e Presidente Associazione “La veste rossa”, Lilli D’Amicis, giornalista e grande amica di Emilia Russo, Mariano Panico, direttore d’orchestra e Presidente Associazione Musicale Arturo Toscanini, Mario Rigo, direttore artistico, Silvia Quero, archeologa, e Armando Blasi, Presidente Pro loco di Talsano- addetto al welfare per la Regione Puglia Puglia Turisport Europe e Presidente Mediterr