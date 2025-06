Festival del Belcanto, a Turi la 15esima edizione

Il 26 luglio in scena la Cavalleria Rusticana, il 2 agosto la consegna del Premio del Belcanto

TURI (BA) – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti pugliesi più attesi dagli amanti della lirica e della grande tradizione operistica: il Festival del Belcanto. L’evento culturale che si svolge a Turi (Ba), promosso dall’Associazione Chi è di scena!?, raggiunge nel 2025 la sua quindicesima edizione, confermandosi punto di riferimento per la cultura musicale in Puglia.

Due gli appuntamenti centrali in programma tra luglio e agosto, capaci di coniugare qualità artistica e valorizzazione del territorio. Si parte il 26 luglio 2025 alle ore 21:00 presso l’Atrio ITC Pertini Anelli di Turi (via delle Ginestre, 5) con “Cavalleria Rusticana”, l’opera in atto unico di Pietro Mascagni, tratta dalla novella di Giovanni Verga. Un capolavoro del verismo musicale che, fin dalla sua prima rappresentazione al Teatro Costanzi di Roma nel 1890, è diventata una delle opere più rappresentate al mondo. Dramma di amore e gelosia, “Cavalleria Rusticana” racconta la forza dei sentimenti e le dinamiche profonde della mentalità popolare. Lo spettacolo sarà presentato in collaborazione con il Taranto Opera Festival.

Premio del Belcanto

Il 2 agosto sarà invece il momento della tradizionale consegna del Premio del Belcanto, che ogni anno riconosce il valore di una personalità musicale pugliese distintasi nel panorama lirico nazionale e internazionale. Quest’anno il prestigioso riconoscimento sarà conferito al baritono Domenico Colaianni, artista di straordinaria carriera e ambasciatore del belcanto nel mondo.

La XV edizione del Festival del Belcanto è organizzata a cura dell’Accademia Chi è di scena!?, per la direzione artistica di Ferdinando Redavid, con il patrocinio di Comune di Turi e della Regione Puglia, con il contributo di Cultura e Armonia e Willy Green Technology.

Tutte le informazioni sulla XV edizione del Festival del Belcanto sono sulle pagine social dedicate. I biglietti per assistere alla Cavalleria Rusticana sono disponibili online al link: https://www.diyticket.it/events/Teatro/24290/cavalleria-rusticana