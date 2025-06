Lo Swing italiano a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani

Domenica 22 giugno, nella suggestiva Corte Davide Santorsola, il fascino dello swing italiano risuonerà con la Mino Lacirignola Swing Band: sette musicisti, una voce magnetica e tutto il fascino della “musica sincopata” per una serata da ballare, ascoltare e ricordare

TRANI – Dove le pietre antiche raccontano storie e la brezza del mare accarezza le note, lo swing italiano si appresta a risuonare nell’incantevole Palazzo delle Arti Beltrani a Trani. La Corte Davide Santorsola, il prossimo 22 giugno (inizio ore 21:00, porta ore 20:30), si trasforma in una macchina del tempo. Il delizioso gioco musicale della Swing Band di Mino Lacirignola ripercorre la nostalgia della musica italiana di cento anni fa, con un repertorio che spazia dagli Anni ’20 agli Anni ’50. Un concerto che è insieme viaggio nella memoria, omaggio culturale e puro incanto sonoro, fotografia di un’Italia che danzava anche nei momenti più duri.

In quegli anni, mentre la censura tentava di soffocare le contaminazioni jazz, i musicisti italiani trovavano nuovi linguaggi per non rinunciare al ritmo. Quella che all’epoca era chiamata “musica sincopata” – così venivano chiamati il jazz e lo swing in Italia –, nonostante i divieti, prendeva forma tra arrangiamenti audaci e testi sussurrati, consegnandoci piccoli capolavori di resistenza creativa come ‘Ma l’amore no’, ‘In cerca di te (solo me ne vò per la città)”,’ o ‘Silenzioso slow (abbassa la tua radio)’. Canzoni diventate icone immortali, piccoli miracoli melodici sopravvissuti a un’epoca difficile.

La Mino Lacirignola Swing Band

non si limita a riproporre questi brani: li interpreta con passione filologica e vivace eleganza, restituendo ai brani nuova vita, attraverso arrangiamenti originali che esaltano ogni sfumatura ritmica e armonica.

A guidare questo ensemble di autentici maestri del genere è la tromba del carismatico Mino Lacirignola, affiancato da Francesco Manfredi al clarinetto, Franco Angiulo al trombone, Renzo Bagorda al banjo, Sandro Binetti al pianoforte, Gianpaolo Chiarella al contrabbasso, Michele Fracchiolla alla batteria e la voce magnetica di Cristina Lacirignola. Insieme, questi otto musicisti incarnano lo spirito più autentico dello swing italiano, un genere che ha saputo raccontare sogni, malinconie e passioni con leggerezza e profondità.

Una swing band nata dalla passione per uno stile che ha saputo fondere l’eleganza melodica italiana con il groove afroamericano, in una danza di fiati, corde e ritmo. Il progetto, frutto della ricerca di alcuni dei maggiori conoscitori dello swing all’italiana, non è solo un concerto, ma una dichiarazione d’amore per una stagione musicale spesso dimenticata, eppure ancora capace di far battere il tempo al cuore del pubblico.

Trani si prepara così ad accogliere domenica prossima una serata dove la bellezza delle note d’altri tempi incontrerà l’atmosfera suggestiva di una delle location più affascinanti della Puglia. Un concerto da vivere, ascoltare, ballare. Un’esplosione di stile, ponte tra epoche in cui la bellezza si vestiva di swing.

I biglietti per il concerto “Swing italiano” con la Mino Lacirignola Swing Band (poltronissima numerata: 20,00 euro – posto unico: 15,00 euro) possono essere acquistati anche con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani oppure al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/musica-a-corte-swing-italiano/263556

Tutti i biglietti per i singoli eventi sono acquistabili, oltre che al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani, anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206

Altra novità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma.

Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l’appeal turistico della bellissima città sul mare. La vasta platea del Palazzo può prepararsi a una straordinaria stagione 2025.

Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it