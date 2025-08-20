A Maglie va in scena “Risate di gioia” con Elena Bucci e Marco Sgrosso

Per la rassegna teatrale “Chiari di Luna”, oggi, a Villa Tamborino va in scena “Risate di gioia – Storie di gente di teatro”

MAGLIE – Oggi, giovedì 21 agosto 2025, alle ore 21.15, a Villa Tamborino a Maglie andrà in scena “Risate di gioia – Storie di gente di teatro”, nuova tappa di “Chiari di Luna. Un palcoscenico a cielo aperto”. La rassegna teatrale in corso è organizzata dall’omonima associazione culturale con la direzione artistica di Massimo Giordano e il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e di PiiiLCultura, e patrocinio tra gli altri del Comune di Maglie, Puglia Culture, Università del Salento. In scena Elena Bucci e Marco Sgrosso, che curano anche la regia dello spettacolo.

Trama

La notte di Capodanno, in un teatro abbandonato, due attori senza nome e senza successo, innamorati del loro mestiere pur essendo solo due “comparsoni” tra centinaia di altri, rimangono stregati. Immaginano di sentire i bisbigli e i sussurri di chi passò prima di loro. Alcuni antenati appaiono e se ne vanno, altri si fermano. Artiste e artisti di ieri, parte di una comunità girovaga e vitale dai molti volti, idealisti, cialtroni, coraggiosi, appassionati, capaci di rinnovare la loro arte ad ogni generazione, di aggirare ogni censura, di vincere ogni difficoltà, ci conducono per mano tra camerini e palcoscenici dei teatri tra Ottocento e Novecento. Intravediamo personaggi famosi e dimenticati, primi attori, primedonne, servette, generici, portaceste, suggeritori, sentiamo la violenza della prima guerra mondiale che chiuse i teatri e ne cambiò il volto, fino ad arrivare alle sfavillanti e amare luci del varietà e a coloro che per primi hanno fatto il salto verso il cinema.

Prossimi appuntamenti il 25 e 26 agosto con Corte de’ Miracoli in “Misura per misura” di William Shakespeare – ancora una prima – e il 31 agosto con Massimo Giordano in “Papa Galeazzo – vita, morte e miracoli” di Giovanni Delle Donne. Ticket d’ingresso 13 euro, prevendite presso la biglietteria del Festival e presso Cartel (dove è possibile anche acquistare abbonamenti: piazza Aldo Moro 19, Maglie, 0836.484092 / 328.0454551); online su diyticket.it.