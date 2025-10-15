A Surbo Boogaloo Discoteca presenta: “Se Formó Sensual”

SURBO (LE) – Il tempio della musica latina, la storica Boogaloo Discoteca riapre le sue porte e lo fa in grande stile.

Sabato 18 ottobre 2025 segna l’inizio di una nuova era: nasce “Se Formó Sensual”, un progetto tutto nuovo che porta con sé energia, passione e un restyling che sorprenderà tutti.

Il locale simbolo della musica latina nel Salento si rinnova completamente: nuovi spazi, nuove luci, una nuova atmosfera pensata per far vivere ai ballerini e agli appassionati un’esperienza ancora più intensa e coinvolgente.

“Vogliamo raccontare una nuova storia” spiegano gli organizzatori:

Il Boogaloo cambia veste, ma resta fedele alla sua anima latina, quella che in questi anni ha fatto ballare e innamorare generazioni di salseri, bachateri e kizomberos, con uno sguardo nuovo: più sensuale, più contemporaneo, più vicino alle vibrazioni del mondo latino di oggi.

DUE SALE, DUE ANIME, UN’UNICA VIBRAZIONE

Da quest’anno si inizia a ballare dalle ore 22:00, con due sale dedicate ai diversi ritmi latini:

• Latin Room → Salsa Cubana, Salsa Portoricana, Bachata

• Seducción Room → Bachata Sensual & Kizomba (aperta a settimane alterne)

A far vibrare la pista ci penserà un nuovo staff di DJ’s tra i più amati della scena AfroLatina: Dieguito, Lazaro, Giorgio D’Amico, Rico, Stefano Greco, Gabriel, Starkiz e Ronny.

UNA STAGIONE DI EMOZIONI E SORPRESE:

L’inaugurazione sarà solo l’inizio di una stagione ricca di eventi, ospiti speciali, show e collaborazioni che animeranno “La Casita De La Salsa” settimana dopo settimana.

Un progetto che vuole riportare al centro la magia del ballo sociale, l’incontro, la condivisione e la passione che da sempre uniscono la grande famiglia latina del Salento.

Le emozioni della serata saranno raccontate dall’official photographer DM, con la collaborazione social dei supporter: Salento Salsa Night Events e LatinSalento.

INFO SERATA

Boogaloo Discoteca – Surbo (LE)

Sabato 18 ottobre 2025

Dalle ore 22:00

In lista €13 / No lista €15 (drink incluso)

Attiva la tua lista:

347 7082195 – 388 1658884

Official Partnership: Demodè Club – Bari / Puglia