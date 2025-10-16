Seminario sulla “Vidua Vidue”, oggi al Museo Civico di Bari

BARI – Si svolgerà oggi, giovedì 16 ottobre, alle ore 17.30, presso il Museo civico, il seminario “A.D. 1002: Bari e Venezia tra storia e mito. La tradizione popolana della Vidua Vidue”, organizzato da Fondazione Nikolaos e Cavalieri di San Nicola in collaborazione col Museo Civico, le associazioni “Insieme per San Nicola” di Venezia e “Mondo Antico e Tempi Moderni” di Bari, con il patrocinio di Regione Puglia e Città di Bari, Camera di Commercio Bari, Confcommercio Bari – BAT, Aeroporti di Puglia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Puglia Culture, AGCI Puglia e Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

Dopo i saluti dell’amministrazione comunale, portati dal consigliere delegato del sindaco metropolitano alla Salute, sono previsti gli interventi di Nicola Cutino, storico e saggista, di Marina Faraguna, responsabile dell’associazione “Insieme per San Nicola – Venezia”, di Patrizia Lucchi Vedaldi, ricercatrice.

Chiuderà i lavori Francesco Ciriolo, avvocato e divulgatore storico.

Istituita nell’anno 1003 d.C. per celebrare la liberazione di Bari dall’assedio saraceno, iniziato il 2 maggio del 1002 e terminato il 18 ottobre dello stesso anno grazie all’intervento di una flotta veneziana, la festa della “Vidua Vidue” – il cui nome ricorda il grido dei baresi che così salutarono l’arrivo dei liberatori venuti dal mare – si è celebrata per secoli, sino alla metà del ‘900, e poi nuovamente negli ultimi anni. Questo episodio è diventato un vero e proprio “saluto a Venezia”, di carattere religioso e popolare, celebrato con una processione il giorno dell’Ascensione, mentre nella Serenissima, in contemporanea, si teneva la Festa della Sensa o Sposalizio del Mare.

Vidua Vidue è il simbolo di un legame millenario tra Bari e Venezia, fatto di alleanze, contrasti e scambi culturali. Una rievocazione che conferisce valore alle nostre radici e rafforza l’identità della città.