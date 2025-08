Eventi Puglia agosto 2025: cosa fare, date spettacoli

Teatro, concerti, festival e sagre: il calendario degli eventi di agosto 2025 in Puglia, tra arte, gusto e tradizioni nei borghi e città

Quali sono gli appuntamenti principali del mese di agosto 2025 nella Regione Puglia? Cercheremo di fornire in particolare ai nostri lettori di Puglianews24.eu indicazioni oltre che informazioni utili a districarsi tra le tante proposte. Dal territorio regionale dalla riviera all’entroterra: festival, concerti, spettacoli teatrali, sagre e tanto altro.

L’estate pugliese entra nel vivo e ad agosto 2025 la regione si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove arte, musica, sapori e tradizioni si intrecciano in un calendario fitto di appuntamenti. Dai vicoli barocchi di Troia alle piazze affacciate sull’Adriatico, ogni angolo della Puglia offre un’esperienza unica, capace di coinvolgere residenti e turisti in un viaggio sensoriale tra passato e presente.

Si parte con il Festival Troia Teatro (4 – 9 agosto), che porta nel cuore dei Monti Dauni spettacoli di teatro contemporaneo e performance urbane, trasformando il borgo in un laboratorio creativo. A Bari, il Piano Festival (22–29 agosto) regala serate di grande musica con artisti internazionali, in location suggestive tra mare e architettura storica. Mentre per gli amanti della lettura, Libri nel Borgo Antico (29 -31 agosto a Bisceglie) offre incontri con autori, reading e presentazioni tra le mura medievali del centro storico.

Non mancano le celebrazioni del gusto: a Taranto, dal 7 al 10 agosto, il Beer Fest accende le serate con birre artigianali, street food e concerti live.

La Puglia si conferma così una terra di eventi e suggestioni, dove ogni appuntamento è un’occasione per vivere l’estate con intensità, bellezza e convivialità.

Di seguito dunque il cartellone con tutti gli eventi in Puglia presenti sul portale suddivisi per località e in ordine di data. Ricordiamo poi che è possibile segnalare un evento inviando alla nostra redazione una mail all’indirizzo info@puglianews24.eu fornendo tutti i dettagli e la locandina dello stesso.

Calendario degli eventi in Puglia ad agosto 2025

ARADEO

AraPark Festival (1-31 agosto)

ALBEROBELLO

“Banksy e altre storie di artisti ribelli (15 aprile – 30 settembre)

“We Are in Trulli 2025” (giugno – ottobre)

“La Notte dei Valentino” (luglio-agosto)

“Festival Folklorico Internazionale” (31 luglio – 3 agosto)

BARI

Stagione musicale del Collegium Musicum (aprile-dicembre)

Stagione estiva Orchestra Sinfonica Metropolitana (giugno- agosto)

Cuori Urbani ( 4 luglio-17 agosto)

Bari Leggera (8 luglio- 27 settembre)

“Walking Through” (17 luglio – 31 agosto)

Bari Piano Festival (22-29 agosto)

BARLETTA

International Street Food (1-3 agosto)

BISCEGLIE

Svevarena: gli eventi dell’Estate (giugno-settembre)

CANDELA

Eventi estate (luglio-agosto)

CAPURSO

Eventi Estate (luglio-settembre)

CARPINO

“Carpino Estate 2025” (varie date in agosto)

A Carpino Estate 2025 il concerto di Nina Zilli (19 agosto)

CONVERSANO

Borgo d’Estate (giugno-settembre)

“Le Notti della Contea” (3 agosto)

CORATO

“Suoni del Sud, la nuova Stagione Concertistica (febbraio -dicembre)

Festival “A Tubo” (1 – 25 agosto)

FOGGIA

“La Stagione dei Bambini” (luglio-agosto)

GALLIPOLI

Sottosopra Fest (luglio-agosto)

GROTTAGLIE

“Terraviva Festival” (13 luglio – 3 agosto)

“Cineforum al Castello… sotto le stelle” (luglio-agosto)

Orecchiette nelle ‘nchiosce (11-12 agosto)

LECCE

Balletto del Sud (13 luglio- 31 agosto)

Mitika 2025 (agosto-settembre)

“Tra vita e morte: la tomba ipogea” (2 e 3 agosto)

Oversound Music Festival (2-18 agosto)

LUCERA

Settimana Medioevale (8-13 agosto)

MAGLIE

“Chiari di Luna” (6 luglio – 31 agosto)

MANDURIA

Notte tra i Musei (2 agosto)

Sagra di San Domenico (3-4 agosto)

MARTANO

N&B Mareterra Festival (febbraio-dicembre)

MELPIGNANO

Mercato del Giusto 2025 (11 e 18 luglio, 4 agosto)

MOLA DI BARI

AgìmusFestival (19 luglio -13 agosto)

MOLFETTA

“Waves 2025”, cartellone della Fondazione Valente (marzo-dicembre)

Capotorti Music Festival (maggio- novembre)

NARDO’

Attraversamenti 2025 (luglio-agosto)

Nauna Festival (luglio-agosto)

Teatri di TorreNova (luglio-agosto)

“Arte Antiqua” (30 luglio -3 agosto)

ORSARA DI PUGLIA

“Estate Galattica” (luglio-agosto)

OTRANTO

“Otranto Antiqua” (dal 20 aprile)

POLIGNANO A MARE

“Ad Libitum” (20 giugno-14 agosto)

PUTIGNANO

Eventi estivi (giugno-ottobre)

REGIONE

“Piano Lab” (29 giugno- 12 agosto)

Locus Festival 2025 (luglio-agosto)

“Encuentro: Festival del Tango e delle Terre Latine” (11 -18 agosto)

TARANTO

“Un anno di concerti al MArTA” (gennaio-dicembre)

Mostra “Penelope” (8 marzo – 6 luglio)

“Chiostro in Musica” (maggio-luglio)

“Family Park” (giugno-settembre)

Taranto Beer Fest (7-10 agosto)

Tiromancino al “Mon Rêve Summer Festival 2025” (17 agosto)

Sergio Cammariere al Mon Rêve Summer Festival (30 agosto)

TRANI

Rassegna targata Gs23 (agosto-settembre)

TRIGGIANO

“I Fiori Musicali” (marzo – novembre)

TROIA

Festival Troia Teatro (4 – 9 agosto)

TURI

Festival del Belcanto (26 luglio e 2 agosto)

VIESTE

“Steve McCurry – Cibo” (maggio -settembre)

“Jeff Koons a Vieste” (14 giugno -14 settembre)

Salvador Dalí in mostra (11 luglio-31 agosto)

Nella foto Mattinata