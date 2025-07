Taranto Beer Fest 2025: birra artigianale, spettacoli e street food nel cuore della città

La terza edizione del Taranto Beer Fest si svolge dal 7 al 10 agosto 2025 nell’area di via Mascherpa, con oltre 50 birre, DJ set, spettacoli e attrazioni gratuite per tutta la famiglia

TARANTO – Taranto Beer Fest, la più importante manifestazione di questo tipo sul territorio da giovedì 7 a domenica 10 agosto 2025 proporrà quattro giorni all’insegna del divertimento, dell’intrattenimento e, soprattutto, della birra di qualità.

Tante le novità che caratterizzeranno questa terza edizione del Taranto Beer Fest, organizzata da Athena Aps, in collaborazione con Fiorino Srl di Filiberto Fiorino e con Buy&Go drinks food and more, due aziende di San Giorgio Jonio, e con il patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia, della Provincia di Taranto e della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto.

Quest’anno l’ingresso al Taranto Beer Fest sarà completamente gratuito, senza alcun obbligo di consumazione o altro, una precisa scelta per consentire a tutti, soprattutto le famiglie, di godere degli spettacoli, dei DJ set serali, delle attrazioni e delle aree di intrattenimento per i bambini, tutto totalmente gratuito per tutti!

Altra novità è la location del Taranto Beer Fest che, dopo le prime due edizioni a Cimino, si trasferisce nell’area recintata del Comune di Taranto in Via Mascherpa, la via di fronte al PalaMazzola, entrando così nel cuore pulsante della città

L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Piero Bitetti ha inteso così rivitalizzare e valorizzare questa area abbandonata da anni, rendendola fruibile alla cittadinanza, un’importante azione di recupero e rigenerazione urbana a favore del Quartiere Solito Corvisea.

In tal senso si è creata una proficua sinergia tra l’organizzazione del Taranto Beer Fest e l’Amministrazione comunale di Taranto che sta provvedendo alla pulizia e al recupero funzionale dell’area per permettere di accogliere al meglio i cittadini.

Via Mascherpa, inoltre, è più funzionale di Cimino, in quanto consentirà a tutti i visitatori di assistere agli spettacoli che si terranno sul grande palco del Taranto Beer Fest, anche a coloro che decideranno di consumare comodamente seduti ai tavoli della grande area food and beverage, in cui sarà protagonista la birra, con una selezione di oltre 50 differenti tipi di diversi marchi, italiani ed esteri!

Anche quest’anno tutti i visitatori del Taranto Beer Fest potranno parcheggiare l’auto gratuitamente nei 2.200 stalli del parcheggio del Centro Commerciale “Porte dello Jonio” gestito da Nhood, la cui direzione ha acconsentito a prolungare l’orario di apertura del parcheggio che sarà collegato con Via Mascherpa mediante il servizio navetta gratuito degli autobus di Kyma Mobilità.

Il parcheggio del PalaMazzola, infine, sarà invece riservato, sempre gratuitamente, ai diversamente abili e alle donne in gravidanza o con bambini piccoli fino a due anni, una precisa scelta della organizzazione per permettere a tutti di partecipare al Taranto Beer Fest.