Settimana Medioevale 2025 a Lucera: rievocazioni, cortei e spettacoli

Lucera rivive le sue tradizioni e si trasforma in palcoscenico medievale dall’8 al 13 agosto 2025 con la Settimana Medioevale: villaggio storico, assedio angioino, corteo e Torneo delle Chiavi

LUCERA (FG) – Per sei giorni, dall’8 al 13 agosto 2025, Lucera si trasforma in un affascinante palcoscenico medievale grazie alla Settimana Medioevale 2025, organizzata dall’APS Cinque Porte Storiche – Città di Lucera in collaborazione con il Comune di Lucera, con il sostegno di Fondazione Puglia e Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e della Provincia di Foggia.La manifestazione, che rientra nel programma di Lucera Capitale della Cultura di Puglia 2025, si conferma un appuntamento imperdibile per riscoprire la storia e le tradizioni della città.

Gli Eventi Medioevali, che ogni anno richiamano appassionati e visitatori dalle regioni limitrofe, rientrano nel programma di Lucera Capitale della Cultura di Puglia 2025.

Dall’8 al 13 agosto il centro storico di Lucera si vestirà a festa e le strade si coloreranno con le bandiere e gli stemmi delle Cinque Porte (Porta San Giacomo, Porta Albana, Porta Foggia, Porta San Severo e Porta Troia). La suggestiva cornice della Fortezza Svevo-Angioina ospiterà il Villaggio Medievale dall’8 al 10 agosto, mentre il 12 e 13 agosto tornerà l’imperdibile appuntamento con i due eventi più importanti della tradizione che quest’anno giungono alla 42^ edizione: il Torneo delle Chiavi e il Corteo Storico. Quest’ultimo vedrà la partecipazione straordinaria di Sergio Muniz nelle vesti di re Carlo II d’Angiò.

La novità dell’edizione 2025: la rievocazione dell’assedio angioino del 1268-69

Grande attesa per la principale novità di quest’anno: la rievocazione storica “1268-1269 – L’assedio angioino di Lucera”, organizzata e coordinata dall’APS Cinque Porte Storiche-Città di Lucera con la direzione scientifica e la partnership dell’Associazione storico culturale “Imperiales Friderici II” di Foggia, in collaborazione con l’Archeoclub d’Italia-sede di Lucera “Minerva” e con l’attiva partecipazione di numerose associazioni italiane che si occupano di living history e re-enactment del Duecento.

L’evento porterà in scena, per la prima volta, uno degli episodi più significativi della storia del Mezzogiorno d’Italia: l’assedio della città da parte delle truppe angioine, che segnò la fine dell’autonomia della Luceria Saracenorum, unica enclave musulmana del Regno di Sicilia. Dopo oltre un anno di resistenza, la città si arrese nell’agosto 1269, vedendo ridursi la propria autonomia ma mantenendo la libertà religiosa. La rievocazione, basata su rigorosi presupposti storico-scientifici, offrirà al pubblico una ricostruzione fedele degli avvenimenti, delle tecniche militari e della vita quotidiana del XIII secolo, valorizzando la Fortezza svevo-angioina e promuovendo la conoscenza di un patrimonio unico.

SETTIMANA MEDIOEVALE LUCERA 2025 – PROGRAMMA

8/10 agosto VILLAGGIO MEDIOEVALE

dalle ore 18.00 / Fortezza Svevo-Angioina

8 agosto

Inaugurazione con apertura del Villaggio Medioevale e degli accampamenti militari

Spettacolo falconeria

Conferenza “Lucera al centro della politica Svevo-Angioina”

Sfilata delle Dame delle 5 Porte Storiche ed elezione della “Dama di Porta”

Assedio Angioino 1268-1269: Corradino e la rivolta nel regno

Lancio col trabucco

Apertura del Villaggio Medioevale e degli accampamenti militari

Spettacolo falconeria

Gioco dell’oca vivente ed elezione della “Dama d’Estate”

Assedio Angioino 1268-1269: la disfatta di Pierre De Beaumont

Lancio col trabucco

Apertura del Villaggio Medioevale e degli accampamenti militari

Spettacolo falconeria

Investitura dei 5 Cavalieri delle Porte Storiche e Giostra del Saraceno

Assedio Angioino 1268-1269: la resa di Lucera

Lancio col trabucco

Durante il Villaggio Medioevale sarà possibile: assistere a proiezioni su eventi e accadimenti del periodo Svevo-Angioino all’interno della “Torre della Leonessa/Regina”; effettuare visite guidate alla Fortezza il 9 e 10 agosto (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 24.00); assistere a spettacoli, esibizioni e laboratori esperienziali per bambini e adulti, a cura delle associazioni di rievocazione storica presenti; accedere agli stand gastronomici a partire dalle 19.30.

12 agosto

Torneo delle Chiavi

ore 18.00 / Piazza Duomo (Benedizione degli atleti)

ore 21.00 / Anfiteatro Romano-Augusteo

Corteo Storico

ore 18.00 / Fortezza Svevo-Angioina

ore 20.30 / Piazza Duomo (Affidamento della città a Santa Maria)

L’ingresso a tutti gli eventi è libero, ad eccezione del “Torneo delle Chiavi” (ticket € 5,00, ridotto € 3,00 per bambini e adolescenti da 6 a 14 anni, omaggio per bambini fino a 5 anni).