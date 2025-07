Estate 2025 a Capurso: ecco gli appuntamenti da non perdere

Fino a settembre tanti eventi pensati per tutte le età tra Cultura, Musica, Tradizione e tanto altro

CAPURSO – Proseguono gli appuntamenti del Cartellone Estate 2025 del Comune di Capurso che si vive all’aperto tra musica live, rassegne teatrali, spettacoli di danza contemporanea, arte, sport, incontri letterari e buon cibo.

Fino a settembre un ricco e variegato calendario di eventi pensato per tutte le età: con 254 iniziative da giugno a settembre non c’è giorno, in pratica, in cui a Capurso non ci sia qualcosa da fare, grazie al coinvolgimento di ben 2 consulte e 30 associazioni del territorio e dell’infaticabile e inarrestabile comunità capursese.

Prossimi eventi di Luglio

Mercoledì 16 luglio, alle 20.30, il sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo diventa teatro della risata con “Una sera con Ale & Franz” per la quinta edizione de La Puglia che Ride a cura di Capurso Web Tv e dell’associazione Promolab716. Dalla panchina ai dialoghi surreali, lo spettacolo promette interazioni dal vivo e momenti inediti in perfetto stile Ale & Franz. Biglietti disponibili su Ciaotickets e presso 101 Caffè (via Madonna del Pozzo, 172).

Da giovedì 17 a sabato 19 luglio, riflettori puntati sulla XXIII edizione del Multiculturita Summer Festival, sul sagrato della Basilica. Tre grandi concerti per tre serate imperdibili: giovedì 17 luglio, alle 20.30, Francesco Renga in unica data pugliese del tour “Angelo – Venti”, venerdì 18, alle 20.30, luglio Alex Britti in concerto con i brani dell’album It.Pop e sabato 19 luglio, alle 20.30, Cristiano De André con “De André canta De André – Best of Estate 2025”. Biglietti su Ciaotickets, Ticketone e punti vendita autorizzati.

Martedì 22 e mercoledì 23 luglio, a partire dalle 20, il centro storico di Capurso si trasforma in un villaggio del gusto e della musica con Polpette & Beat, l’evento che mette insieme sapori, live performance, dj set in vinile, laboratori, balli swing e street band. Tra gli ospiti, Contourband, Le Cumbinate, Orecchiette Swing (22 luglio), Euroband Marchin’ Band, DomiSoul, Hops Bari & Lindy Hop Community (23 luglio).

Martedì 29 luglio, alle 20:30, il cartellone ospita nella Villa Comunale l’ottava edizione del Performing Arts Festival, organizzato da Dynamic Lab, con il contributo del Comune di Capurso e il patrocinio di Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Puglia Culture, Assessorato Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali. Quest’anno il festival porta in scena “Aetherious”, un’esperienza immersiva tra danza contemporanea, visioni sceniche e ricerca artistica.

Eventi Agosto

Agosto sarà come sempre il mese della Festa Grande in onore della Madonna del Pozzo, principale protettrice e patrona di Capurso. Sabato 30 agosto, alle 21, si terrà l’incoronazione della Madonna del Pozzo a cura dell’associazione Corteo Storico presso la Basilica. Domenica 31 agosto si snoderanno due momenti centrali: la processione della Sacra Effige, alle 10.30, e in serata, alle 22, il suggestivo Corteo Storico con il Carro Trionfale.

Anche a settembre non mancano gli appuntamenti

Lunedì 1° settembre, in Piazza Gramsci, alle 21.30, sarà la comicità di Uccio De Santis a rallegrare il pubblico, mentre sabato 6 settembre, alle 20, si terrà presso la Chiesa del Pozzo la rievocazione storica del rinvenimento dell’affresco della Madonna del Pozzo. Domenica 7 settembre, ancora in Piazza Gramsci alle 21, è in programma l’esibizione dei Gemelli di Guidonia, offerta dal Comune di Capurso. E non è tutto: due appuntamenti imperdibili sempre in Piazza Gramsci sono in cartellone per il 12 e 13 settembre. Venerdì 12 settembre, alle 20, Sirya e Tony Canto presentano A questo punto… la voglia, la pazzia, tributo a Ornella Vanoni; a seguire sabato 13 settembre, alle 20.30, lo spettacolo Women of the World, con Alba Parietti e Miss Priscilla, a cura di Dimensione Danza.

Anche la letteratura ha il suo spazio a settembre con il Libro Parlante – Summer Festival, che celebra la sua 15ª edizione con una serie di presentazioni nella Biblioteca Comunale D’Addosio. Martedì 2 settembre, alle 19.30, Giorgia Lepore presenta “Forse è così che si diventa uomini”; giovedì 4 settembre, sempre alle 19.30, Paolo Zupa presenta “Conversando con Gilda”; venerdì 5 settembre, alla stessa ora, sarà la volta di Maria Laricchia con “Vivere…e ancora vivere”. Il ciclo di incontri si chiude martedì 16 settembre, alle 19.30, con l’appuntamento Scrittori per una notte – “La mia vita tra le pagine”.

Tra gli eventi letterari più attesi, infine, l’Oscar del Libro in programma lunedì 15 settembre, alle ore 20.30, presentato da Manila Gorio con la partecipazione straordinaria di Filippo Rana della trasmissione tv “Le iene”.

Quelli presentati sono solo gli eventi principali del cartellone estivo promosso dal Comune di Capurso.L’elenco completo delle attività quotidiane è consultabile sul sito del Comune https://www.comune.capurso.bari.it/ e sulla pagina Facebook Capurso Cultura.