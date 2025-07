“Verso l’estate… e oltre” oggi a Rocchetta Sant’Antonio tra sogni, simboli e sorrisi

Il borgo si trasforma in un laboratorio di comunità e creatività con Galattica e l’Associazione Liberamente. Inaugurazioni, poesia, musica, arte e un grande concerto sotto le stelle

ROCCHETTA SANT’ANTONIO (FG) – C’è un vento nuovo che soffia su Rocchetta Sant’Antonio, e stavolta ha il profumo dell’estate, dei sorrisi sinceri e delle cose fatte con il cuore. Oggi, sabato 12 luglio il piccolo borgo dei Monti Dauni accoglierà una giornata speciale, carica di emozioni e significati, grazie all’evento “Verso l’estate… e oltre”, promosso dall’Associazione Culturale Liberamente nell’ambito del Progetto Galattica – Rete Giovani Puglia, con il sostegno del Comune di Rocchetta Sant’Antonio.

Una festa? Certo. Ma anche molto di più. Una vera e propria esperienza collettiva, fatta di simboli, arte, parole e musica, costruita lungo un percorso condiviso con tanti giovani del territorio. Un momento in cui si restituisce alla comunità l’entusiasmo e l’impegno di mesi di lavoro, incontri, idee e voglia di cambiare le cose partendo dal basso, partendo da qui.

Si comincia alle 18.00, in uno dei punti simbolici della circonvallazione, dove prenderà vita “Piazzetta Galattica”: uno spazio nuovo, rigenerato grazie alla creatività dei ragazzi, che sarà inaugurato con un gesto fortemente simbolico – la piantumazione dell’“Albero della Pace” – emblema di speranza, fratellanza e futuro. Un momento che vuole restare impresso nella memoria della comunità, come un seme da cui far germogliare nuovi modi di stare insieme.

Accanto all’albero, verrà presentata anche la Panchina Inclusiva, colorata, accogliente, accessibile, pensata per essere un piccolo ma potente richiamo all’importanza dell’accoglienza e della diversità. Due simboli, un messaggio chiaro: Rocchetta è un paese che guarda avanti, con coraggio e sensibilità.

Durante l’inaugurazione, ci sarà anche la premiazione della squadra LiberalRocchetta e della sua dirigenza dopo la promozione in seconda categoria: un modo per celebrare lo sport come strumento di aggregazione e crescita, dentro e fuori dal campo. E poi, spazio all’arte, con l’arrivo dell’artista Sergio Michilini, che presenterà il suo progetto di residenza artistica a Rocchetta, portando la bellezza di un dialogo tra culture e linguaggi.

Dalle 18.30, ci si sposta nel Centro Storico, dove prenderà vita “Versi di luce”, un poetico InstaWalk tra vicoli, lanterne, frasi poetiche, gigantografie e installazioni visive. Un percorso immersivo da vivere con il naso all’insù, con lo smartphone in mano e il cuore pronto a meravigliarsi. Un viaggio fatto di parole, immagini, emozioni: perché la poesia può ancora abitare le strade, se sappiamo ascoltarla.

Alle 19.00, sempre nel centro storico, l’atmosfera si scalda con l’Aperisummer DJset firmato RadioLiberamente: i giovani DJ porteranno suoni freschi, ritmi estivi e good vibes per un’aperitivo musicale a base del l Gin GINestra prodotto con botaniche rocchettane e il suo gintonic in perfetto stile Galattica.

E poi, quando il cielo inizierà a tingersi di blu, alle 21.30, tutti in Via F. De Sanctis per una grande serata all’aperto all’insegna della convivialità e della musica. Una cena semplice ma piena di gusto e atmosfera: focaccia con mortadella e stracciatella, prosciutto e melone, vino, birra, e soprattutto tanta compagnia bella. Sul palco salirà la Jovanotti Cover Band, per cantare, ballare e lasciarsi trasportare dall’energia travolgente dei più grandi successi di Lorenzo.

“Verso l’estate… e oltre” non è solo un evento, è un piccolo viaggio. Un modo per dire che anche nei luoghi più piccoli possono nascere idee grandi, progetti veri, visioni condivise. È il risultato di un lavoro corale che ha messo al centro i giovani e il loro potenziale creativo, grazie a Galattica, grazie all’impegno quotidiano dell’Associazione Liberamente, e al sostegno costante del Comune di Rocchetta Sant’Antonio, ha reso possibile ogni singolo passaggio di questo percorso.

Info e contatti:

tel 3317576309