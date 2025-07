Lecce, gli eventi del 12 e 13 luglio al PalaSummer

Due giorni di festa totale made in Salento. Sabato 12 luglio un mix esplosivo, sul palco Enzo Petrachi & Friends. Si chiude domenica 13 luglio con la super comicità de I MalfAttori. Pre show Dj PiA

LECCE – Riparte alla grande il Palasummer 2025, che dopo i successi di pubblico e critica registrati con gli spettacoli gratuiti programmati nello scorso weekend, è pronta a regalare a leccesi, pendolari e soprattutto ai tanti turisti che popolano la città barocca, due giorni di enogastromia di qualità, sport, giochi e diveryimento e soprattutto spettacoli tutti rigorosamente “Made in Salento”.

Si parte con il top della musica pop e folk leccese: il live di EnzoPetrachi&Friends. Sul grande palco dell’AreaLive del PalaSummer2025, in scena un mix di suoni davvero esplosivi, tutti da cantare e ballare All’amatissimo artista leccese, figlio d’arte del grande Bruno Petrachi, capostipite della musica folk leccese, si affiancheranno tanti artisti conosciuti. Da Puccia e Cesko de Gli Après La Classe al maestro e trombettista di fama internazionale Cesare Dell’Anna, epoi ancora Luigi Bruno, Giamo, Flavio e Yamas. Il PalaSummer chiuderà domenica il 13 luglio in super risate e musica con la super comicità de I MalfAttori. Tutti e due i pre-show saranno aperti dal sound di Dj PiA.

Enzo Petrachi, figlio del leggendario Bruno, noto come il “re della musica folk leccese”, ha ereditato dal padre non solo il talento musicale, ma anche una profonda passione per le radici culturali della sua terra. La Enzo Petrachi FolkBand è infatti conosciuta per la capacità di fondere sonorità tradizionali con elementi contemporanei, offrendo al pubblico, pur restando fedele alle sue origini, una nuova interpretazione della musica folk. Le loro esibizioni sono un viaggio attraverso i suoni del Salento, spaziano dalla pizzica, con il suo ritmo incalzante e coinvolgente, a melodie più intime che raccontano storie di vita quotidiana, di lavoro nei campi e di amori vissuti sotto il caldo sole del Sud.

Il suo nuovo progetto EnzoPetrachi&Friends è una programmazione inedita che porta in scena i maggiori successi della musica salentina. Pezzi rivisitati, riarrangiati e cantata dai migliori cantanti della provincia di Lecce, da alcuni tra i migliori interpreti della Puglia: da Puccia e Cesko de gli Après La Classe al maestro e trombettista di fama internazionale Cesare Dell’Anna, e poi ancora, Luigi Bruno, Giamo, Flavio e Yamas.

I Malfattori. Gian Paolo Viva di Racale, Sabina Blasi di Melpignano, Sergio Orlanduccio di Castrignano dei Greci e Roberto Rovito di Ugento, porteranno in scena nell’Area Live del Palasummer, virtù, pettegolezzi, e scene di vita vissuta, che ripercorrono con dissacrante ironia pregi e difetti dei salentini. Il loro spettacolo, senza pause, veloce, dinamico, e soprattutto divertentissimo è di fatto composto da spassosi sketch che raccontano in modo sarcastico ed esageratamente curioso, episodi della vita di tutti i giorni, rigorosamente spesso in dialetto o in masticato italiano-salentino.

Uno spettacolo letteralmente imperdibile e che sta riscuotendo successo di pubblico e critica nelle piazze come in teatro, d’estate come in inverno, e osservando il quale non è difficile non lasciarsi andare a salutari risate. Fedeli alla commedia dell’arte da qualche anno sono i protagonisti del cabaret alla salentina.