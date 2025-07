“Il cammino celeste”, dal 12 al 25 luglio 2025 in Puglia

Nelle province di Lecce e Brindisi torna “Il cammino celeste”, il festival, ideato e diretto dalla flautista Giorgia Santoro, che propone percorsi musicali lungo le vie dei pellegrini nella Puglia meridionale

PUGLIA – Dal 12 al 25 luglio 2025 nelle province di Lecce e Brindisi, tra Caprarica di Lecce, Giuggianello, Torre Lapillo, Tricase, Zollino e San Pietro Vernotico appuntamento da non perdere con la decima edizione de Il Cammino Celeste, festival musicale e culturale ideato e diretto artisticamente dalla flautista e compositrice Giorgia Santoro.

Dal 2016 la manifestazione propone non solo un programma di concerti ma anche di cammini e percorsi guidati curati da Fabio Mitrotti, in collaborazione con numerose associazioni, con l’intento di valorizzare le vie percorse dai pellegrini in viaggio verso Gerusalemme nella Puglia meridionale, con particolare attenzione al percorso che dal porto di Brindisi conduce fino a Santa Maria di Leuca.

Programma

Sabato 12 e domenica 13 luglio (ore 21:00 – ingresso libero), il festival prenderà il via dal Palazzo Baronale di Caprarica di Lecce, nell’ambito dell’ottava edizione di Corti in tavola che per due giorni dalle 20:00 proporrà una passeggiata enogastronomica tra le storiche corti della “Città dell’Olio” e un cartellone ricco di musica, poesia, artigianato e cinema, con un omaggio ad Antonio Verri, poeta e scrittore originario di Caprarica, scomparso nel 1993 a soli 43 anni.

Tra i protagonisti Enza Pagliara e Dario Muci, BandAdriatica, Nidi d’Arac, il Fondo Verri, la compagnia teatrale Ventinovenove e il cantautore Miro Durante, Carmen Greco con Remedios, il tenore Raffaele Pastore e il pianista Gabriele Palma. Il Cammino Celeste inaugurerà il suo perccorso con le esibizioni di Medi-Otto, incontro musicale tra il musico-pellegrino Giovannangelo de Gennaro (voce, viella, traversi medievali), noto anche per la collaborazione con Vinicio Capossela, e Serkan Mesut Halili, uno dei più grandi interpreti del kanun, strumento simbolo della musica classica turca (sabato 12), e il concerto speciale dell’ensemble La Cantiga de la Serena – composto da Giorgia Santoro, Adolfo La Volpe e Fabrizio Piepoli – con l’Orchestra Giovanile del Mediterraneo, formata da giovani musicisti ed ex allievi del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli (domenica 13).

Sabato 19 luglio (ore 21:00 – ingresso libero) nel Geosito Megalitico dei Massi della Vecchia di Giuggianello appuntamento con “E senza acqua la terra more” di Ars Nova Napoli, una delle formazioni più amate del panorama nu folk napoletano. La band propone una rilettura appassionata dei repertori tradizionali del Sud Italia, arricchita da composizioni originali e da una presenza scenica travolgente.

La loro energia, il groove da festa e l’interplay strumentale trasformano ogni live in un’esperienza condivisa, in grado di risvegliare la funzione aggregativa della musica popolare. Alle 20:00 da Monte San Giovanni (prenotazione obbligatoria via WhatsApp 0836444266), in collaborazione con il Centro di Cultura Sociale di Giuggianello, prenderà il via un percorso di circa un km tra terra rossa e pietre che condurrà le persone partecipanti sul luogo del concerto.

Martedì 22 luglio (ore 21:00 – ingresso libero) due mondi musicali apparentemente lontani si incontrano nella Chiesa dei Diavoli di Tricase. Antonio Castrignanò, voce simbolo della musica popolare salentina, e il pianista e direttore d’orchestra Eliseo Castrignanò uniranno le loro esperienze in un progetto che fonde suoni della tradizione con le sonorità colte. Voce e pianoforte danno vita a un racconto sonoro che nasce dall’amicizia e dalla sperimentazione, capace di abbattere ogni barriera di genere.

Prima del concerto (ritrovo alle 18 nel parcheggio del ristorante Mamma Li Turchi a Tricase Porto | prenotazione obbligatoria WhatsApp 3478227836), in collaborazione con l’Associazione Il Giunco, prenderà il via Il Cammino sulla via Francigena verso Torre del Sasso: un percorso di circa sette km si snoda lungo strade e sentieri in cui dominano l’olivo e la pietra, inframezzati dalla macchia mediterranea, dalla roverella e dalla quercia vallonea.

Mercoledì 23 luglio (ore 21:00 – ingresso libero) ai piedi della Torre Costiera di Torre Lapillo appuntamento con Voci d’Arneo, un viaggio musicale nato dalla passione di Giancarlo Paglialunga, inconfondibile voce e maestro di tamburello della musica popolare salentina, membro del Canzoniere Grecanico Salentino e componente storico dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta.

Attraverso la ronda e il potere del tamburello, affiancato da Giuseppe Anglano, Massimiliano De Marco, Rocco Zecca, Emanuele Liquori e Daniela Damiani, restituisce al pubblico l’incanto ipnotico della musica rituale. Prima del concerto (ritrovo ore 18 alla Torre Costiera – info e prenotazioni 3282558560) il CEA di Porto Cesareo proporrà un percorso di circa 2 km attraverso sentieri che, sul mare Ionio, conducono alle Spunnulate di Torre Castiglione, interessante fenomeno carsico, per poi tornare nel luogo di partenza.

Giovedì 24 luglio (ore 21:00 – ingresso libero) nella Chiesa di Sant’Anna a Zollino il cantautore salentino Massimo Donno, affiancato da Eleonora Pascarelli (voce), Emanuele Coluccia (fiati), Stefano Rielli (basso) e Vito De Lorenzi (percussioni), proporrà “La spada e l’incanto”. Nel suo quinto lavoro discografico, uscito per Squilibri e arrangiato insieme all’organettista Riccardo Tesi, Donno propone dieci canzoni liberamente ispirate al Cantico delle creature di San Francesco per raccontare la sconfinata bellezza dell’universo, sempre in bilico tra luce e oscurità, capace di rovesciarsi nel suo opposto e precipitare nell’inferno degli uomini.

Il progetto celebra l’ottocentesimo anniversario della celebre opera (conosciuta anche come Cantico di Frate Sole o Laudes creaturarum), scritta poco prima della sua morte e considerato l’atto di nascita della poesia italiana. Alle 18:00 (prenotazione obbligatoria WhatsApp 3478227836), dalla stessa chiesa, in collaborazione l’Associazione Il Giunco, partirà un cammino ad anello di circa sei km alla scoperta del territorio rurale verso il casale medievale di Apigliano, facendo prima una sosta nel Parco delle Pozzelle del comune griko.

Infine Venerdì 25 luglio (ore 21:00 – ingresso libero) in Piazza del Popolo a San Pietro Vernotico il festival si concluderà con Yarákä. Il trio tarantino composto da Gianni Sciambarruto, Virginia Pavone e Simone Carrino fonde le radici ritmiche africane con le sonorità mediterranee e del Sud Italia. In scaletta, tra gli altri, i brani di Curannera (Zero Nove Nove – Believe): il titolo dell’album è ispirato alla guaritrice, una donna del popolo che esercitava medicina popolare in grado di guarire dal mal di gola al mal di testa, dalle lussazioni alla irregolarità delle fasi biologiche della donne, attraverso pratiche di vario tipo e ricorrendo, contemporaneamente e con gran frequenza, alla scienza attraverso l’utilizzo di erbe, pietre e amuleti. Alle 18:00 (prenotazione obbligatoria WhatsApp 3478227836), in collaborazione con l’Associazione Il Giunco, un cammino ad anello sulla Via Francigena nel parco naturale regionale “Bosco Tramazzone – Cerano”, fra leccete, macchia mediterranea e vigneti.

La decima edizione del festival Il Cammino Celeste, con la produzione di Zero Nove Nove, in partenariato con Bari Hi-end, è realizzato con il patrocinio di Associazione europea delle vie francigene e Associazione Le Comunità ospitanti degli itinerari Francigeni della Puglia meridionale e delle amministrazioni comunali di Caprarica di Lecce, Giuggianello, Tricase, Porto Cesareo, Zollino e San Pietro Vernotico con il patrocinio in collaborazione con Associazione Il Giunco, Associazione Meditinere, CEA di Porto Cesareo, Integra Nuove Tecnologie, Centro di cultura sociale di Giuggianello, Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli di Zollino, MC Motors, Associazione Mollare mai, Salentofilia.

INGRESSO GRATUITO

Info concerti 3392063444 – info@ilcamminoceleste.it

Info cammini 3478227836 – walkinsalento@gmail.com

Programma www.ilcamminoceleste.it