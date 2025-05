Molfetta, al via oggi il Capotorti Music Festival

Fino al 2 novembre l’iniziativa dedicata al grande compositore pugliese; si parte con un raffinato concerto della Polifonica materana «Pierluigi da Palestrina»

MOLFETTA – Prende il via a Molfetta la terza edizione del festival intitolato al «genius loci» Luigi Capotorti (1767 – 1842), compositore nella cui valorizzazione l’associazione Capotorti presieduta da Vito Giovanni Maria Mastrorilli è impegnata con la direzione artistica di Nicola Petruzzella, che ha pensato una programmazione di assoluto prestigio intorno alla riscoperta del grande musicista pugliese, allievo in composizione a Napoli del conterraneo Niccolò Piccinni, dal quale venne guidato nei primi passi della propria carriera teatrale.

E proprio il «repêchage» di una sua composizione dimenticata, il mottetto sacro «Jam cessa crudelis», in un’edizione critica, costituirà uno degli eventi di punta della manifestazione.

Programma

La programmazione del Capotorti Music Festival 2025 prende il via oggi, domenica 18 maggio, alle ore 20.30, nella chiesa di San Pio X, con un concerto della Polifonica materana «Pierluigi da Palestrina» diretta da Carmine Antonio Catenazzo con Paolo Pasanisi all’organo. Particolarmente raffinato il programma, quasi interamente dedicato al mottetto, composizione di musica vocale per uso liturgico (con o senza accompagnamento strumentale) divenuta dal XII secolo in poi una delle forme polifoniche più importanti.

Insieme a musiche dello stesso Pierluigi da Palestrina, massimo musicista italiano del Cinquecento ed esponente di punta della scuola polifonica romana rinascimentale, il concerto prevede pagine dei coevi Ludovico Grossi da Viadana, Giovanni Croce e Tomas Luis de Victoria, ma anche musiche di autori più vicini ai nostri giorni, Bruno Bettinelli e padre Domenico Stella, oltre a creazioni di compositori viventi come Roberto Di Marino, Gianmartino Maria Durighello, Arvo Pärt, Valentino Miserachs e Giorgio Susana.

A seguire, il 29 giugno, sempre nella chiesa di San Pio X, è previsto un galà lirico con celebri arie d’opera affidate all’interpretazione del soprano Rosa Angela Alberga, il mezzosoprano Simona Gialluisi e il tenore Nico Franchini.

Il 5 luglio è in programma un omaggio ai quartetti per pianoforte di Schumann e Fauré con Carlo Angione (pianoforte), Saveria Mastromatteo (violino), Francesco Peverini (viola) e Francesco Mastromatteo (violoncello) di scena nel chiostro di San Domenico.

Sempre nel chiostro di San Domenico il 12 luglio si terrà un concerto per due pianoforti della coppia formata da Carlo Angione e Umberto Jacopo Laureti con musiche di Brahms (Sonata per due pianoforti op. 34 bis), Ravel (La valse) e Luciano Berio (Wasserklavier), compositore del quale quest’anno ricorre il centenario della nascita.

Nella chiesa di San Pio X il 18 ottobre la presentazione dell’edizione critica con contestuale esecuzione del mottetto sacro «Jam cessa crudelis» di Capotorti e il 2 novembre per l’evento di chiusura del festival con l’esecuzione del Requiem di Gabriel Fauré affidato al soprano Monica Paciolla e al baritono Antonio Marzano in veste di solisti.

Il Festival Capotorti gode del patrocinio di Regione Puglia, Comune di Molfetta, Arcopu, Fondazione Puglia, Fondazione Pugliesi per la Musica e Parrocchia San Pio X di Molfetta.

Info 347.6802707.