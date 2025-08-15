“Turismo di ritorno – vichesi nel mondo”, domani la Festa dei migranti

A Vico del Gargano nel giorno di San Rocco, 16 agosto, tante iniziative per chi ha lasciato la propria terra e per chi la visita da turista

VICO DEL GARGANO – I vichesi di tutto il mondo, che fanno ritorno al paese natìo per trascorrere l’estate e per far visita ai parenti rimasti, avranno la possibilità di partecipare a un suggestivo evento a loro dedicato.

Si chiama “Turismo di ritorno – vichesi nel mondo” il progetto promosso dal Comune di Vico in collaborazione con le associazioni locali e dedicato alle famiglie che, con coraggio e determinazione, hanno saputo costruirsi una nuova vita lontano dalla propria terra d’origine nel ricostruire, attraverso i ricordi, la propria identità territoriale. Dal paese di San Valentino, sin dal primo dopoguerra, sono state numerosissime le “fughe” verso America, Canada, Australia, Argentina, Brasile, Venezuela e nord Europa di centinaia di cittadini che avevano deciso di cercare fortuna in terre lontane.

Sono sei milioni gli italiani residenti all’estero, una cifra che sale a 80 milioni comprendendo nel novero anche oriundi e discendenti e addirittura a 260 milioni se si include nel totale il numero degli affini con legami parentali, di quanti parlano la nostra lingua o comunque si sentano particolarmente vicini alla nostra cultura, anche per motivi di lavoro.

Il 16 agosto sarà interamente dedicato a questi ex cittadini, che non hanno dimenticato la loro Vico.

Si incomincia proprio nel giorno di Sab Rocco alle 8.30 con le funzioni religiose a partire dalle 8.30. Alle 18 è prevista una visita guidata nel centro storico (info 349 269 8555 – 380 758 2833). Alle 19 verrà presentato il progetto, a cui seguirà un laboratorio di pasta fatta in casa tipica pugliese e una serie di racconti e storie in dialetto vichese

Alle 21.30 ci sarà una cena conviviale dedicata agli emigrati e ovviamente ai turisti (è necessario compilare l’apposito modulo a questo link https://tinyurl.com/mv3tmur8).

“Turismo di ritorno – vichesi nel mondo” è un progetto organizzato dal Comune di Vico del Gargano, la Proloco di San Menaio, l’Aps Onlyfood, l’Auser e l’associazione I Borghi più Belli d’Italia.