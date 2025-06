Puglia, “Piano Lab”: domani prende il via la nona edizione

Dal 29 giugno al 12 agosto il festival diffuso che unisce grande musica e bellezza dei luoghi con recital al tramonto e maratone musicali. Si svolgerà a Lecce, Ceglie Messapica, Cisternino, Ostuni, Carovigno, Otranto e Martina Franca

PUGLIA – Il festival diffuso Piano Lab, che celebra in Puglia il re degli strumenti, prevede per la nona edizione, in programma dal 29 giugno al 12 agosto, diversi recital al tramonto e le tradizionali maratone musicali. Le località che verranno toccate quest’anno dai recital alle ultime luci del giorno sono Lecce, Cisternino, Ostuni, Carovigno, Otranto e Ceglie Messapica, dove il 2 e 3 agosto, in collaborazione con l’amministrazione comunale, torna anche la due giorni di maratona pianistica «Suona con noi», momento di straordinaria condivisione tra concertisti affermati, professionisti, studenti e semplici appassionati.

Un momento caratterizzante Piano Lab, che completa il quadro di appuntamenti con il carosello di concerti dell’iniziativa «Al Piano», in programma l’11 e 12 agosto nel centro storico di Martina Franca, ma in una versione ridimensionata in seguito al mancato contributo dell’amministrazione comunale.

Il pianoforte quest’anno verrà «contaminato» dall’uso della voce come primo step di un progetto triennale presentato al Ministero della Cultura che prevede nel 2026 l’abbinamento con gli strumenti a fiato e nel 2027 con gli strumenti a corda, così come previsto dal direttore artistico Luca Ciammaurghi, concertista di fama, nonché conduttore radiofonico, storico del pianoforte e saggista che si muove con riconosciuta autorevolezza nel mondo della classica. Tra l’altro, Ciammarughi sarà tra gli interpreti protagonisti della due giorni martinese.

Organizzato da La Ghironda non solo con il sostegno del Ministero della Cultura, ma anche della Regione Puglia e in larga parte delle amministrazioni ospitanti, nonché con il supporto di Marangi Strumenti Musicali e Steinway & Sons, il festival parte, dunque, domenica 29 giugno (ore 20) con un recital nel Castello Ducale di Ceglie Messapica della pluripremiata pianista italo-giapponese Elena Chiavegato, da anni impegnata nella riscoperta e valorizzazione delle donne compositrici del passato e con un’attività concertistica di respiro internazionale (biglietti 10 euro su Vivaticket).

Il tour

nelle località turistiche pugliesi proseguirà venerdì 4 luglio (ore 20) nella Chiesa matrice di San Nicola a Cisternino, dove sarà di scena Dante Roberto, concertista tarantino con una solida formazione classica ma che ama muoversi liberamente tra i generi musicali, proprio nello spirito della manifestazione (l’ingresso è libero).

Il giorno dopo, sabato 5 luglio (ore 19), altro recital, nel Castello aragonese di Villanova di Ostuni, con Alessandro Sgobbio, talento pugliese dalla carriera internazionale che frequenta i territori del jazz in senso lato, come ha definitivamente certificato il terzo capitolo della trilogia discografica «Piano Music» pubblicato con l’etichetta norvegese Amp Music (l’ingresso è gratuito).

Un altro grande protagonista è atteso mercoledì 16 luglio (ore 20), nel chiostro di San Francesco di Ostuni, che si farà teatro per Remo Anzovino, pianista e compositore con una miriade di collaborazioni e colonne sonore, sonorizzazioni di film muti, campagne pubblicitarie e docufilm sull’arte (da Van Gogh a Frida Kahlo) e vent’anni di carriera alle spalle, che sta festeggiando portando in tour il disco «Atelier» (Decca Italy), così denominato perché registrato dal vivo nel laboratorio del pittore e scultore Giorgio Celiberti (biglietti 10 euro su Vivaticket).

Il festival toccherà Lecce

venerdì 25 luglio (ore 19.30), quando nel Circolo Cittadino, in collaborazione con la locale delegazione del Fai, si esibirà Giuseppe Greco, altro talento di Puglia in grande ascesa.

La prima maratona musicale è in programma nel centro storico di Ceglie Messapica, dove sabato 2 e domenica 3 agosto si terrà (a ingresso libero) la due giorni di «Suona con noi» con oltre 200 pianisti attesi anche dall’estero, impegnati in quasi 150 ore di performance, trasversali tra i generi, con mini-concerti dislocati in diverse postazioni.

Martedì 5 agosto (ore 20) l’appuntamento è nel Castello di Otranto con Paolo Cuccaro, mentre venerdì 8 agosto (ore 19), in località Torre San Leonardo, a Ostuni (ore 19), si terrà il recital di Roberto Esposito, musicista di formazione classica con molte escursioni nel mondo del jazz.

Sarà, invece, il centro storico di Martina Franca, con alcuni dei suoi luoghi simbolo, ad ospitare l’iniziativa «Al Piano» in programma lunedì 11 e martedì 12 agosto (dalle ore 19, ingresso a pagamento) in varie location del centro storico con un cast di artisti che verrà presto rivelato.

I biglietti sono tutti acquistabili in prevendita sul circuito vivaticket. Info 080.430115