Estate 2025, gli eventi a Putignano

PUTIGNANO – Ha preso il via ufficialmente l’estate putignanese che durerà fino a ottobre tra festival nazionali, teatro, musica, libri, cinema, workshop per bambini, stand up comedy, ballo, concerti, cartapesta ed attività di comunità in oltre 20 luoghi della città

Un programma ricco e variegato che torna a valorizzare le arti e le tradizioni, che dà spazio a festival con ospiti nazionali e internazionali, e che rende protagoniste tutte le zone della Città.

Un programma costruito con le associazioni, i luoghi e le fondazioni del territorio per far esprimere la creatività e la vivacità del tessuto putignanese. Un programma che entra nel vivo annunciando collaborazioni importanti come quella con la XXI edizione del Festival Lectorinfabula e con l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR.

I NUMERI

Quasi 100 giorni di programmazione con 7 festival con ospiti nazionali e internazionali della scena contemporanea (4 musicali, 1 di stand up comedy e 2 di approfondimento sui temi di attualità); 1 rassegna di cinema all’aperto e 1 rassegna teatrale; 6 installazioni e workshop creativi in collaborazione tra Fondazione Carnevale di Putignano e CNR. E ancora 3 feste religiose; 5 visite teatralizzate al Museo Romanazzi-Carducci; 18 eventi diffusi; 1 fiera B2B dedicata ai costumi di Carnevale del Sud Italia. Il tutto in 23 diverse location distribuite su tutto il territorio comunale. Oltre al borgo antico e ai quartieri più lontani dal centro urbano sperimentati lo scorso anno (San Filippo, Villa Primo Maggio, San Pietro Piturno e Putignano 2000), per la prima volta anche il quartiere di San Nicola.

GLI EVENTI

Quattro i festival musicali in programma: il Sonic Town, il 3 e il 17 luglio; il Coopera Village il 18 e 19 luglio; Little Farm Festival, dal 16 al 18 agosto e la XIX edizione del Carl Orff Music Festival dal 26 agosto all’8 settembre che regalerà alcune serate gratuite a tutti i putignanesi in Piazza Teatro.

Quattro appuntamenti su cui l’Amministrazione Comunale intende continuare ad investire per permettere alle putignanesi ed ai putignanesi di guardare oltre Putignano, alimentando il turismo musicale.

Assieme a questi, confermati anche gli appuntamenti nelle zone meno centrali con CinemaCielo e L’Estate che Vorrei. Due momenti ormai tradizionali che porteranno rispettivamente il cinema e il ballo non solo nel centro urbano ma anche nella zona di San Filippo e nei quartieri Villa Primo Maggio, San Nicola e San Pietro Piturno.

Oltre alle conferme, l’estate 2025 sarà l’occasione per avviare alcune sperimentazioni. Sperimentato già il 14 giugno, il Putignano Comedy Festival, a cura di I Make e PrisciARCI, porterà nel borgo antico la Stand Up Comedy, regalando nella stessa sera sei spettacoli dal vivo di comici pugliesi in sei luoghi diversi. Un appuntamento che si ripeterà nel centro storico il 12 luglio e, con spettacoli dal vivo curati dalle compagnie teatrali putignanesi, dall’8 al 10 agosto.

Omaggio al teatro

sarà anche la Rassegna “Sere d’Estate” dell’Associazione “I Commedianti”, in programma il 13, 17, 19, 24 e 26 luglio presso le Cantine Colavecchio. In questa circostanza, l’Amministrazione Comunale assegnerà il premio dedicato al putignanese Paolo Lippolis alla compagnia teatrale vincitrice dell’edizione 2025.

Dopo la prima esperienza del 21 giugno, proseguirà anche il Festival “Radici Vive” a cura di Impara l’Arte APS e Lavori dal Basso APS nelle giornate del 19 luglio e del 13 settembre.

Tre appuntamenti quindi per riscoprire i riti di comunità legati all’alimentazione: il primo appuntamento è stato dedicato sul pane, valorizzando i forni storici; a luglio si passerà al “rito della salsa” fatta in piazza e a settembre sarà il tempo della pigiatura del vino. Tre momenti che permetteranno di riscoprire i prodotti tipici del nostro territorio come una vera e propria tradizione, patrimonio immateriale di ciascun cittadino insieme ai luoghi che ne sono custodi come i panifici e le cantine, attraverso la manualità e la riflessione nei talk appositamente pensati.

Anche al Museo Civico “Romanazzi-Carducci”

arriva una ventata di novità con le visite teatralizzate del “Museo dell’Assurdo” a cura del Centro Artistico Educativo Techne ASD che permetteranno per cinque sabati di vivere il Museo da un punto di vista diverso. Il 28 luglio inoltre il Teatro Comunale ospiterà uno spettacolo tutto speciale del trio artistico Terconauti (oltre 1 milione di follower sui social) dedicato all’autismo.

Mentre il 2 agosto, durante i festeggiamenti di Santo Stefano e grazie alla collaborazione con la Fondazione Carnevale di Putignano, arriverà davanti all’ex tribunale di Via Roma La Nave ‘90, un dj set esplosivo in un’ambientazione spettacolare che riporterà nel magico e indimenticabile mondo degli anni ’90 proponendo uno show in cui tutti saranno invitati a vestirsi a maschera omaggiando quegli anni in pieno spirito carnacialesco.

Diversi anche gli appuntamenti dedicati alla musica che si terranno in particolare nella nascosta Via Strettola, a cura di “La Cantina di Spazio” e Radio JP tra proiezioni e vere e proprie lezioni di storia del rock. Non mancheranno poi gli appuntamenti del Kepos Festival a cura dell’Associazione Il tassello mancante; le Letture nel chiostro della Biblioteca comunale a cura del FAI Trulli e Grotte, Luci nel Buio a cura del Gruppo Ricerche Carsiche a Parco Grotte il 10 agosto e le 3 feste religiose dedicate alla SS.ma Maria del Carmine, a San Domenico e a Santo Stefano.

LE NOVITÁ

La prima grande novità è in serbo per la fine di settembre. Per la prima volta, la Fondazione Di Vagno aprirà infatti il Festival “Lectorinfabula” con quattro giorni tutti putignanesi, prima di proseguire nella vicina Conversano. Si tratta dunque della prima volta per questo Festival nella Città del Carnevale, che dal 19 al 21 settembre ospiterà nomi tra cui: Ezio Mauro, Francesca Mannocchi, Colin Crouch, Piero Ignazi, Francesca R. Recchia Luciani, Francesco Carofiglio, Mario Del Pero e Raffaella Baritono, Costanza Spocci, Marta Bellingreri e Patrick Zaki, TvTalk, Sebastiano Pucciarelli, Giorgio Simonelli, Wu Ming 1, Valerio Corzani, Antonio Castrignanò, Ziad Trabelsi, Yasmine Sannino, Cesare Basile.

La Fondazione Carnevale di Putignano, poi, darà vita a PARADOSSALMENTE – La Scienza in

Cartapesta, un museo a cielo aperto nel centro storico di Putignano con 6 installazioni in cartapesta realizzate dai maestri cartapestai di Putignano e dedicate alla fisica quantistica in occasione dell’anno internazionale della fisica quantistica a cui la Fondazione ha aderito come partner dell’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR.

L’inaugurazione della mostra avverrà il 13 luglio alle ore 19.30 nel centro storico, mentre dal 17 luglio prenderanno il via le “Serate Quantiche”, un calendario di laboratori creativi dedicati alle famiglie dove i bambini potranno dare libero sfogo alla loro fantasia e creatività, esplorando il mondo della cartapesta attraverso attività coinvolgenti e giochi educativi nei chiostri del centro storico.

La stagione si chiuderà poi in grande stile

con il Carnival Fashion Week dal 3 al 5 ottobre in piazza Teatro. Un momento B2B di abiti carnascialeschi provenienti dai Carnevali di tutto il sud Italia con una sfilata di maschere ed un “mercatino” a cura del CNA Artigiani Imprenditori d’Italia – Bari. Una vera e propria “fashion week” degli abiti di Carnevale, ambientata nella patria del Carnevale più lungo d’Europa.

Saranno tradizione, rete e linguaggi contemporanei, insieme all’attenzione a tutte le zone della Città, dunque, a caratterizzare questa estate putignanese che cerca di guardare fuori dalla Città senza dimenticare la peculiarità principale del territorio: la cartapesta, il divertimento e il coinvolgimento.

IL PROGRAMMA nel dettaglio

26 giugno – 1° luglio

Kepos Festival

A cura di Ass.ne “Il tassello mancante”

Giardino dell’Associazione Il Tassello Mancante

3 luglio – ore 20:00

Sonic Town 2025

A cura di Radio JP e I Make

Ex Macello Comunale

4 luglio – ore 18:00

“Letture in chiostro” – VI edizione

A cura di Delegazione FAI Trulli e Grotte

Chiostro Biblioteca Comunale

Proiezione di “No NUKES concert” – ore 19:00

A cura di “La Cantina di Spazio” e Radio JP

Via Strettola

5 luglio – ore 18:00 e ore 20:00

Il Museo dell’assurdo: visite teatrali

A cura di Centro Artistico Educativo TECHNE ASD

Museo Civico “Romanazzi-Carducci”

9 luglio – ore 21:00

Cinema Cielo – Il Cinema in testa

A cura di Radio JP – Radioscuola Parini – Ass.ne Sguardi – APS Carlo Rombaldi promotions

Cortile scuola “Perone-Karusio”

10 luglio – ore 20:30

L’Estate che vorrei

A cura di APS Filourinella

Via Roma

11 luglio

Proiezione di “Badlands” (1973) – “La rabbia giovane”

A cura di “La Cantina di Spazio” e Radio JP

Via Strettola

12 luglio – dalle 20:00

Putignano Comedy Festival

A cura di I Make e PrisciARCI APS

Centro Storico

13 luglio – ore 19:30

Paradossalmente – la Scienza in Cartapesta | Inaugurazione

A cura di Fondazione Carnevale di Putignano

Centro Storico

13 luglio – ore 21:00

Rassegna “Sere d’Estate”

A cura di “I Commedianti”

Cantine Colavecchio

17 luglio – ore 19:00

Serate Quantiche – workshop creativi per bambini #1

A cura di Fondazione Carnevale di Putignano

Chiostro Biblioteca Comunale

Ore 20:00

Sonic Town 2025

A cura di Radio JP e I Make

Ex Macello Comunale

Ore 20:30

L’Estate che vorrei

A cura di APS Filourinella

Via Roma

Ore 21:00

Rassegna “Sere d’Estate”