“Borgo diVino in tour”, dal 4 al 6 luglio a Cisternino

Borgo diVino in tour è un ciclo di eventi dedicato alle eccellenze del buon bere promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”. Un intero weekend di degustazioni con centinaia di proposte da tutto il Paese

CISTERNINO – Arriva a Cisternino, nel cuore della Valle d’Itria, la decima tappa di Borgo diVino in tour 2025, rassegna enologica promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e organizzata da Valica S.p.a, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Città del Vino. Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 Luglio Cisternino invita a celebrare la “stagione del buon bere” con il decimo di ventidue appuntamenti di un tour itinerante tra alcune delle località più affascinanti del Belpaese (e una tappa in Francia a Le Castellet), dove i visitatori potranno degustare una selezione di vini provenienti dalle migliori cantine territoriali e nazionali: provenienti da diverse regioni d’Italia come Lazio, Basilicata, Veneto, Toscana, Abruzzo, Piemonte e non solo.

Borgo diVino è un evento aperto a tutti, non solo agli intenditori: appassionati, amatori, curiosi e turisti di passaggio potranno lasciarsi conquistare da una selezione di vini di qualità, da degustare grazie a un apposito voucher del costo di 18 euro.

I più interessati al mondo del vino potranno scoprire anche un percorso formativo che spiega in oltre 20 pannelli diversi aspetti del mondo vitivinicolo quali l’abbinamento cibo-vino, il bicchiere indicato per ogni vino, le temperature consigliate, i territori e molte altre informazioni.

Non solo vino: ecco i migliori abbinamenti gastronomici di Borgo diVino

Ad accompagnare le degustazioni, sarà allestita un’area gastronomica dove i partecipanti potranno deliziarsi con specialità del territorio, insieme a prelibatezze provenienti da altre regioni d’Italia. Tra le proposte: taglieri di salumi, fritti della tradizione, panzerotti, orecchiette, fave e cicorie, bombette e non solo.

INFORMAZIONI UTILI

COME FUNZIONA – Per degustare i vini, è possibile acquistare online oppure sul posto il voucher (al costo di 18 euro) che dà diritto a otto degustazioni a scelta tra quelle presenti nell’area espositiva e alla dotazione di un kit composto da calice e sacchetta.

DOVE SI TIENE L’EVENTO – Borgo DiVino sarà ospitato nel pieno centro storico di Cisternino, in Via San Quirico.

ORARI

● Venerdì 4 luglio dalle 18.00 alle 24.00

● Sabato 5 luglio dalle 18.00 alle 24.00

● Domenica 6 luglio dalle 18.00 alle 24.00

COME ARRIVARE A CISTERNINO – Cisternino dista circa 40 km da Brindisi, 80 km da Bari, 100 da Lecce e 42 da Taranto. Si può arrivare comodamente in automobile o, per chi si sposta con i mezzi pubblici, fino a Taranto in treno e poi a seguire in bus fino a destinazione.

Per maggiori informazioni su Borgo diVino a Cisternino è possibile consultare il sito

borgodivino.it/cisternino/