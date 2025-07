Foggia: “La Stagione dei Bambini” anima i parchi con teatro e laboratori creativi

Quattro serate (23 luglio-primo agosto) di teatro sotto le stelle per bambini e famiglie nei parchi, con spettacoli e laboratori a cura di AVL nell’ambito di “Foggia Estate 2025”

FOGGIA – Quattro appuntamenti di teatro sotto le stelle, tra colori, storie e fantasia, dedicati ai più piccoli ma pensati per tutta la comunità. Sta per cominciare “La Stagione dei Bambini”, la rassegna teatrale estiva promossa dal Comune di Foggia, a cura dell’Assessorato alla Cultura, con il patrocinio di Puglia Culture e nell’ambito del cartellone di Foggia Estate 2025.

L’organizzazione e la direzione artistica sono affidate ad AVL, realtà da anni impegnata nella promozione culturale.

Tra luglio e agosto, i bambini e le famiglie potranno vivere dunque un’esperienza immersiva nel mondo del teatro, con quattro spettacoli portati in scena da 4 diverse compagnie artistiche: Nasca Teatri di Terra (Lecce), MAG – Movimento Artistico Giovanile (Roma), Compagnia del Sole (Bari) e Burambò (Foggia).

IL PROGRAMMA:

Parco Iconavetere e Villa Comunale – ore 21:00

● 23 luglio | Un cuore a pedali

di e con Ippolito Chiarello – Nasca Teatri di Terra (dai 6 anni)

● 25 luglio | Il mondo di Oz

MAG – Movimento Artistico Giovanile (dai 5 anni)

● 31 luglio | Il codice del volo

con Flavio Albanese – Compagnia del Sole (dagli 8 anni)

● 1 agosto | Altrimenti arriva l’uomo nero

di e con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli – Compagnia Burambò (dai 4 anni).

Ogni spettacolo sarà preceduto inoltre da un laboratorio creativo all’aperto, durante il quale i bambini saranno invitati a disegnare quello che più desiderano (dalle ore 20:00, prima dello spettacolo).

“E’ un appuntamento che per noi riveste grande importanza, perché avvicinare i bambini e le loro famiglie alle emozioni e alle suggestioni evocate dal teatro, dall’arte, dalla creatività, è un investimento in un futuro migliore per la nostra comunità” spiega l’assessora alla Cultura Alice Amatore. “Il teatro è una chiave di lettura per interpretare e vivere il presente, proiettarsi al futuro viaggiando nel tempo e nello spazio, e portarlo in luoghi inconsueti e in quartieri e contenitori considerati – superficialmente – periferici è un impegno che ci ostiniamo a perseguire, per riempire di contenuti sociali oltre che prettamente culturali la nostra azione amministrativa: farlo attraverso i bambini aumenta la responsabilità e l’entusiasmo” sottolinea.

AVL, che cura l’intera rassegna, sottolinea poi l’importanza di offrire occasioni artistiche di qualità fin dalla tenera età:

“Il teatro non è solo spettacolo, ma un modo per guardare il mondo con occhi diversi. Con questa rassegna vogliamo restituire ai bambini il loro spazio, fatto di emozione, ascolto, gioco e partecipazione”, hanno commentato gli organizzatori

INFO UTILI:

● Tutti gli eventi iniziano alle ore 21:00 e sono a ingresso gratuito

● È consigliato arrivare 60 minuti prima dello spettacolo per partecipare al laboratorio scenografico (dalle 20:00 alle 21:00)

● Tutte le informazioni sulla pagina Evento Facebook La stagione dei Bambini e su Instagram(@la_stagione_dei_bambini)

“La Stagione dei Bambini 2025” è promossa dal Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura, nell’ambito di Foggia Estate 2025, con il patrocinio di Puglia Culture. Direzione artistica e organizzazione: AVL