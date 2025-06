Lecce, “Classica d’Estate & Wine”: il 6 luglio ultimo concerto

Nella Sala Giardino, per la rassegna della Camerata Musicale Salentina, si esibiranno Michela Caloro alla viola e Alessandro Licchetta al pianoforte

LECCE – Ultimo appuntamento per la rassegna “Classica d’Estate & Wine” 2025, organizzata dalla Camerata Musicale Salentina, che domenica 6 luglio alle ore 20.45 saluterà il suo pubblico nella cornice intima e raccolta della Sala Giardino di Lecce, nel cuore della città (in Via Lino Suppressa, traversa di Via Petraglione).

Protagonisti della serata saranno Michela Caloro alla viola e Alessandro Licchetta al pianoforte, un duo giovane ma già affermato, pronto a concludere la rassegna con un programma intenso, elegante e profondamente romantico.

Concepita come un ciclo di concerti in cui la musica incontra la natura e il piacere della condivisione, la rassegna “Classica d’Estate & Wine” ha saputo distinguersi anche per la sua attenzione ai nuovi talenti del concertismo italiano: giovani interpreti, vincitori di concorsi prestigiosi, artisti di straordinaria preparazione tecnica e sensibilità, dal futuro luminoso. Un progetto pensato per valorizzare le nuove generazioni e offrire loro un palcoscenico di qualità, in dialogo diretto con il pubblico.

Come da tradizione, il concerto sarà preceduto da un calice di buon vino offerto agli spettatori, per celebrare insieme la chiusura di un’esperienza estiva all’insegna dell’arte, del verde e della convivialità.

La serata si aprirà con la “Romanza op. 85″ di Max Bruch, pagina intima e lirica che esalta la voce calda e profonda della viola, in un fluido dialogo con il pianoforte. Un’opera che, con semplicità ed eleganza, racconta il cuore del Romanticismo tedesco. Seguirà la Sonata in la minore D 821 di Franz Schubert, originariamente scritta per arpeggione e pianoforte e qui proposta nella sua più celebre trascrizione per viola. Il brano, ricco di melodie struggenti e delicate sfumature, è un capolavoro della musica da camera ottocentesca, tra malinconia e leggerezza.

Il programma proseguirà con la Sonata op. 120 n. 1 di Brahms e l’”Adagio e Allegro op. 70” di Robert Schumann, brano energico e appassionato che alterna momenti di grande intensità emotiva a slanci brillanti e vitali.

Per informazioni e biglietti, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce, tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com). Ticket disponibili anche su Vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione la Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

M. Bruch, Romanza op. 85

F. Schubert, Sonata per arpeggione (arr. viola) e pianoforte D 821

J. Brahms, Sonata op. 120 n. 1

R. Schumann, Adagio e allegro (arr. viola), op. 70