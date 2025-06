“Grani Futuri”, dal 21 al 23 giugno a San Marco in Lamis

Le novità: ogni sera La cena del Pane che si innova e l’arte orafa artigiana locale da esplorare. L’edizione 2025 dedicata a zia Maria Franco, una delle fondatrici di Forno Sammarco

SAN MARCO IN LAMIS (FG) – A San Marco in Lamis , in località Stignano, dal 21 al 23 giugno 2025 si terrà “Grani Futuri” l’evento internazionale del pane, ideato dal fornaio economista Antonio Cera che unisce nella omonima Associazione tutti coloro attenti allo sviluppo sostenibile delle aree interne, all’economia circolare, all’artigianato come forma di arte, non solo nel pane.

L’edizione 2025 sarà dedicata a zia Maria Franco, venuta a mancare di recente, che è una delle fondatrici di Forno Sammarco al quale il nipote Antonio Cera dopo la laurea alla Bocconi ha ridato nuovo slancio e dal quale è partito il progetto internazionale “Grani Futuri”.

L’evento internazionale del pane

animerà l’ampia zona antistante dell’antico convento di Stignano con numerosi appuntamenti: oltre alle degustazioni con ticket da acquistare sul posto per assaggiare le specialità di oltre 30 espositori ci saranno conferenze con ospiti nazionali per capire (oltre che gustare) e altre interessanti attività di visita del territorio del Gargano interno, a partecipazione gratuita su prenotazione, per vivere “Grani Futuri” anche al di fuori di Stignano e cioè nel territorio circostante da cui provengono i suoi odori e sapori e il saper fare.

In compagnia di fornai, pasticcieri, norcini, olivicoltori, mixologisti e tanti altri esperti del gusto, “Grani Futuri” sarà l’occasione per capire Come si fa e Perché si fa così, con attività a fruizione gratuita.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, con i venti di guerra di questi anni recenti, non è più un gesto abituale ma ogni pagnotta in particolare ha assunto di nuovo il valore simbolico della pace. Grani Futuri, l’evento del pane che dal 2017 organizza il fornaio economista Antonio Cera con la sua associazione, risponde al desiderio che unisce con un filo di candida farina tutto il mondo e per il 2025 propone come tema di riflessione, confronto e di gustosi assaggi e workshop “Il pane della speranza”.

Grani Futuri con le sue attività animerà questo angolo incantevole della provincia di Foggia dove i campi di grano si intersecano con gli antichissimi eremi, la via Francigena e i percorsi dei Cammini da fare a piedi, in un giardino all’aperto fatto di erbe spontanee commestibili, in luoghi dove per giunta la bellezza incontaminata della natura alimenta spiritualità e meditazione.

Due le novità dell’edizione 2025 di Grani Futuri:

· Ogni sera, per tre serate consecutive, ci saranno le cene esclusive a quattro mani con chef di fama nazionale, in cui il menu verrà realizzato per valorizzare il pane, nelle sue diverse tipologie, in un vero e proprio dialogo gastronomico condito da produttori di olio e vino e dai loro racconti. La location sarà all’interno dell’Auditorium, con posti solo su prenotazione, mentre all’esterno proseguiranno le degustazioni nelle varie postazioni e gli altri eventi.

· L’arte orafa di San Marco in Lamis, frutto di sapienti artigiani, brillerà domenica 23 giugno, ultima giornata di Grani Futuri. Il pane e l’oro diventano quindi simboli tangibili di una sapienza antica, due arti manuali, unite da gesti precisi, cura quotidiana e capacità di trasformare l’essenza della bellezza.

Ed ecco dunque quelli che saranno i tre i pilastri di Grani Futuri 2025:

· Contesto territoriale: il Pane come nutrimento materiale e immateriale

· Pancotto Contest e i Comuni identitari del Pane

· Serate tra Pane, cultura e alta cucina.

Sotto i riflettori torna il Gargano interno, quello lontano dal mare, da esplorare tutto l’anno con la sua rete di conventi, la sua collezione di grani antichi da gustare, le tradizioni artigianali che mani sapienti hanno saputo tramandare. Sono alcuni degli ingredienti del Pane come nutrimento materiale e immateriale che, in tour riservati a giornalisti e blogger, verranno condivisi attraverso tre percorsi esperenziali.

Il primo dedicato alla mietitura e molitura nei campi locali, per riscoprire il valore del lavoro agricolo e delle filiere etiche. Il secondo poi attraverso i conventi e i luoghi della spiritualità, per sottolineare come il pane sia stato – e sia tuttora – un elemento centrale nei riti religiosi e nella cultura monastica. Il terzo alla scoperta dell’arte orafa locale, altra preziosa espressione di San Marco in Lamis: il pane e l’oro diventano simboli tangibili di una sapienza antica, due arti manuali, unite da gesti precisi, cura quotidiana e capacità di trasformare l’essenza della bellezza.

Dal Pancotto Contest alla nuova rotta turistica

Il Pancotto Contest nasce, come spiega il fornaio economista Antonio Cera, come pretesto della costruzione della via del pane in Puglia. Il punto di partenza di questo ambizioso progetto è, partendo dal Gargano, coinvolgere un po’ alla volta tutte le province pugliesi, per poi ampliare il coinvolgimento a livello nazionale così da far nascere una nuova rotta turistica seguendo le tracce del pane.

Le città identitarie del Pane della Puglia si incontreranno con il Pancotto Contest dove, domenica 22 giugno 2025, il pane raffermo diventerà il principale ingrediente interpretato da vari Comuni fra i quali Altamura, Laterza, Guagnano, Monte Sant’Angelo. L’economia circolare di un tempo, in cui di certo il pane “vecchio” non si buttava, ritornerà dunque sulle nostre tavole e diventerà una risorsa con sapori dimenticati da riscoprire.

Metti una giornata a San Marco in Lamis, in località Convento di Stignano, tra i sapori e i luoghi di “Grani Futuri”: Laboratori del Pane, Degustazioni e Cene, Visite guidate gratuite, Racconti di pane e memoria, Salotti letterari, Post Cenam … tirar tardi la sera e tanto altro con celebrità della cucina stellata e pluripremiati fornai

Come si fa a partecipare: gli eventi gratuiti e liberi, gli eventi gratuiti su prenotazione, le cene a pagamento solo su prenotazione su Eventbrite Grani Futuri per un totale di 19 appuntamenti e altri di libera partecipazione.

Tre serate con cene evento a pagamento e due menu degustazione a scelta, ogni sera degustazioni a singoli ticket dai banchi di assaggi, e tantissimi eventi gratuiti di cui alcuni su prenotazione: tre salotti letterari, tre tavole rotonde, tre laboratori del pane, 1 pancotto contest, 1 contest Furnara per un giorno, tre dopocena per tirar tardi, tre escursioni mattutine e tanto, tanto altro: perché ognuno di noi è un seme che con “Grani Futuri” germoglierà ancora di più.

SABATO 21 GIUGNO – Piazza Grani Futuri (Stignano)

ore 20:30- CUMPANIS – IL PANE E I SUOI COMPLICI: un rito serale di condivisione

· costo € 40 euro (7 degustazioni + 3 calici di vino), prenotazione obbligatoria con prevendita su Eventbrite

Con Michele Sabatino (Apricena), Primiano D’Addetta (Lesina), Diana Pia Pignatelli (Rignano Garganico), Iginio Ventura (Peschici), Massimo Ferosi (Lucera), Alfredo De Luca (Tricase), Luca Calce (Ravello), Luigi Tedone (Corato) e con i fornai Davide Fiorentini (Faenza), Salvatore Curatolo (Cagnano Varano), Massimo Vitali (Cesenatico), Catello Di Maio (Torre Del Greco), Francesco Arena (Messina), Vincenzo Maddalena (Castelluccio dei Sauri), Antonio Cera e Pietro Borazio (San Marco In Lamis).

ore 21:00 CUM GRANO SALIS, SERVE ISTINTO E VERITÀ Convivio Grani Futuri

· costo € 90 euro CENA con prenotazione obbligatoria con prevendita su Eventbrite

Tre firme, un solo racconto di sapori e memoria: Diego Rossi (Milano), Rosario Di Donna (Cerignola), Tiziano Mita e Felice Campanale (Savelletri) portano in tavola una cucina diretta e sincera, esaltata dai pani e dall’olio dei partners della rete di “Grani Futuri”.

DOMENICA 22 GIUGNO – Piazza Grani Futuri (Stignano)

Ore 20:30 CumPanis

IL PANE E I SUOI COMPLICI: un rito serale di condivisione

· costo € 40 euro (7 degustazioni + 3 calici di vino), prenotazione obbligatoria con prevendita su Eventbrite

Con Pietro Zito (Montegrosso di Andria), Agostino Bartoli (Taranto), Luigi De Vita (Mattinata), Iginio Ventura (Peschici), Luigi Centra (San Giovanni Rotondo), Michele Sabatino (Apricena), Gaetano Pezzicoli (Lesina) e con I Fornai Mauro Petronella (Altamura), Nunzio Ninivaggi (Altamura), Lorenzo Perilli (Sannicandro Garganico), Orazio Chiapparino (San Giovanni Rotondo), Francesco Paolo Mango (Palermo), Beniamino Bazzoli (Odolo), Antonio Cera e Pietro Borazio (San Marco In Lamis).

ore 21:00 CUM GRANO SALIS, SI ONORA LA TERRA

Convivio Grani Futuri

· costo € 90 euro CENA con prenotazione obbligatoria con prevendita su Eventbrite

Errico Recanati (Loreto), Domenico Cilenti (Peschici) e Tiziano Mita e Felice Campanale (Savelletri) intrecciano storie di territorio e sapienza culinaria. Pane e companatico si cercano, si esaltano, si raccontano. Un’esperienza sensoriale intensa e profonda accompagnata dai pani e dall’olio dei partners della rete di “Grani Futuri”.

LUNEDÌ 23 GIUGNO – Piazza Grani Futuri (Stignano)

ore 21:00 CUM GRANO SALIS, SI COSTRUISCE ACCOGLIENZA

· Cena costo € 90 euro, prenotazione obbligatoria con prevendita su Eventbrite

Luigi Nardella (Lucera), Giovanni Ingletti (San Vito dei Normanni), Nicola Di Lena (Pasticceria San Vito dei Normanni) portano in tavola una cucina che accarezza, ascolta, include. Sensibilità come linguaggio comune, sapori come abbracci. Per mano i pani e l’olio dei partners della rete di “Grani Futuri”.

OGNI MATTINA – eventi gratuiti in varie località

PERCORSO DI PANE a cura di Michele Bruno

Ore 9, tutte le escursioni guidate sono con propria auto, gratuite con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

SABATO 21 – ritrovo: piazzale del Convento di San Matteo (San Marco in Lamis). IN ITINERE PANIS Un itinerario tra i luoghi più mistici del Gargano, dove il pane incontra la fede e la lentezza del passo si fa meditazione, fino ad arrivare a Monte Sant’Angelo.

DOMENICA 22 – ritrovo: Piazza Grani Futuri (località Convento di Stignano). PANIS TERRAE Un’immersione nei paesaggi aperti del Tavoliere delle Puglie, tra spighe mature, raccolta a mano, molitura a pietra fra grani antichi, farine vive e storie da raccontare.

LUNEDÌ 23 – Ritrovo: piazza Madonna delle Grazie (San Marco in Lamis). PANIS COMMUNIS Forni e botteghe orafe si stringono a San Marco in Lamis in un percorso che narra il pane e l’oro come gesti d’arte, bellezza condivisa e memoria viva.

DOMENICA 22 ore 11:00 Agriturismo Le Caselle (Rignano Garganico) gratuito su prenotazione LA VIA DEL PANE

Sei città pugliesi simbolo dell’arte bianca • Altamura (BA), Guagnano (LE), Laterza (TA), Andria (BT), Mesagne (BR), Monte Sant’Angelo (FG) • costruiscono insieme un percorso di identità e sapori. È qui che si pone la prima pietra della Via del Pane come futuro itinerario turistico.

LUNEDÌ 23 ore 11:30 Centro storico “La Padula” (San Marco in Lamis) CONTEST “Furnara per un giorno” per il pubblico partecipazione libera

OGNI POMERIGGIO – eventi gratuiti a Stignano

sabato 21 giugno Auditorium Grani Futuri (Stignano)

ore 17:30 SALOTTO LETTERARIO a cura di Lucia Tancredi – scrittrice Con Elsa Di Meo (scrittrice) gratuito su prenotazione.

ore 18:45 TAVOLA ROTONDA: “IL PANE CHE VERRÀ” gratuito

Moderatore: Maria Carmela Ostillio (docente di Marketing SDA Bocconi di Milano) con: Davide Fiorentini (O’FIORE MIO – Faenza), Salvatore Curatolo (Cagnano Varano), Massimo Vitali (Cesenatico), Catello Di Maio (Torre del Greco), Francesco Arena (Messina) e Antonio Cera (FORNO SAMMARCO – San Marco in Lamis).

POST CENAM • Tirar Tardi la Sera… Con Michele Di Carlo (Gustosofo) Cocktail naturali, chiacchiere brillanti e ingredienti veri, partecipazione gratuita.

domenica 22 giugno Auditorium Grani Futuri (Stignano)

ore 17:30 SALOTTO LETTERARIO a cura di Lucia Tancredi – scrittrice Con Gabriella Genisi (scrittrice), Elvio Carrieri (scrittore)

gratuito su prenotazione.

ore 18:45 TAVOLA ROTONDA: “IL PANE DELLA SPERANZA”

Cosa rappresenta oggi il pane? Gesto quotidiano di fiducia, segno di cura, seme di comunità. Moderatore: Fulvio Marcello Zendrini (docente di Food Marketing e giornalista) con Antonio Tassone (Presidente Assipan), Francesco Lenoci (docente di Economia Università Cattolica di Milano), Giuliano Belloni (scrittore), Federica Racinelli (agronomo), ingresso libero.

lunedì 23 giugno Auditorium Grani Futuri (Stignano)

ore 17:30 SALOTTO LETTERARIO a cura di Lucia Tancredi – scrittrice con Fabrizio Catalano (regista e drammaturgo), gratuito su prenotazione.

ore 19:00 LABORATORIO DEL PANE con Beniamino Bazzoli (Odolo Brescia) e Luca Calce (Ravello), gratuito su prenotazione.

OGNI SERA – eventi gratuiti a Stignano

Auditorium Grani Futuri

sabato 21 giugno ore 20:00 LABORATORIO DEL PANE con Rodolfo Molettieri (Napoli), gratuito su prenotazione.

domenica 22 giugno ore 20:00 LABORATORIO DEL PANE E OLIO

Con Sabrina Pupillo assaggi guidati, profumi intensi e storie che affiorano a ogni morso, gratuito su prenotazione.

POST CENAM • Tirar Tardi la Sera…Con Michele Di Carlo (Gustosofo) ed Enzo Scivetti (Esperto distillati e sigari) – Cocktail naturali, chiacchiere brillanti, ingredienti veri e l’aroma avvolgente di sigari selezionati, partecipazione gratuita.

lunedì 23 giugno

ore 20:00 IL PANE IN SCENA Piazza Grani Futuri – Stignano

La Segale si mette le Corna: l’allucinogeno Rito d’Iniziazione dell’Accademia delle Corna (Putignano). Sorprendente spettacolo tra mito, pane e risate. Degustazioni in Piazza ticket €5, ingresso libero.

POST CENAM • Tirar Tardi la Sera…

Con Michele Di Carlo (Gustosofo), Enzo Scivetti (Esperto distillati e sigari), Claudia Lerro (attrice) e il gruppo di musica etnica Rione Junno. Cocktail naturali, chiacchiere brillanti, musica dal vivo e l’aroma avvolgente dei sigari, partecipazione gratuita.

L’evento internazionale del pane “Grani Futuri” è realizzato con l’impegno di volontari, il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di San Marco in Lamis ed il sostegno di Forno Sammarco, Menhir Marangelli, Montaratro Masseria, Selezione Sabatino, Frutti Antichi Puglia, Oilivis oliva del Gargano, Acqua Orsini, Azienda Agricola Brunitta, Lake Cafè, Mulino a pietra naturale della Langa Marino, Lo chalet dei Gourmet, Olio Prencipe, Azienda Agricola Bramante Masseria Paglicci, Casa Prencipe pasta in elevata purezza, Vigilanza Service Security, Accademia delle Corna – Putignano, Scanna Gatta masseria contemporanea, Studio tecnico di Ingegneria Ing. Lombardi Giacinto, Sabino Leone.