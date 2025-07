A Mola di Bari la Sagra del Polpo tra gusto, musica e tradizione

Dal 25 al 27 luglio 2025, Mola di Bari festeggia la 50esima edizione della Sagra del Polpo con la Festa del Mare: tre giorni di sapori, concerti e spettacoli su due palchi affacciati sul mare

MOLA DI BARI – La Sagra del Polpo spegne cinquanta candeline e lo fa con un’edizione straordinaria della Festa del Mare, in programma a Mola di Bari dal 25 al 27 luglio 2025. Promossa dall’Amministrazione Comunale e realizzata per il secondo anno consecutivo in collaborazione con La Compagnia del Trullo, organizzazione no-profit conversanese nota per “Novello sotto il Castello”, la manifestazione è pronta a trasformare l’intera città in un palcoscenico di emozioni, sapori e musica.

Il cuore dell’estate molese sarà il battito del mare. Tra il profumo di salsedine e i tramonti dorati del lungomare, la città si farà teatro di una celebrazione che unisce memoria e futuro. La 50ª edizione non è solo una festa, ma una promessa collettiva: tornare là dove tutto è iniziato, con lo sguardo rivolto avanti.

Il polpo, simbolo della tradizione gastronomica locale, sarà come sempre il grande protagonista, ma con lui un’intera galassia di sapori provenienti dal mondo ittico arricchirà l’offerta culinaria. E accanto al gusto, la città offrirà talk, installazioni artistiche, laboratori, mostre e spettacoli per tutte le età, in un’atmosfera di festa diffusa che coinvolgerà ogni angolo di Mola di Bari.

Sarà, però, la musica a scandire il ritmo di questa edizione storica, con un cartellone artistico senza precedenti, distribuito su due grandi palchi e interamente a ingresso gratuito.

Gli ospiti musicali: una line-up di rilievo nazionale

Per celebrare cinquant’anni di Sagra del Polpo, la Festa del Mare alza l’asticella e presenta un cartellone artistico di altissimo livello, interamente gratuito, che vedrà alternarsi sul doppio palco alcuni tra i nomi più apprezzati della scena musicale nazionale.

Una delle novità più attese è infatti la presenza di due grandi palchi: quello del Castello, immerso nella suggestiva cornice dell’arena, e il Palco del Mare, sospeso tra cielo e acqua lungo il lungomare.

Sul Palco del Castello, le notti prenderanno vita con suoni ruvidi, profondi, diretti. Il 25 luglio a mezzanotte sarà la volta di Tormento, storica voce dei Sottotono, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra rime e ricordi, attraversando le stagioni dell’hip hop italiano e contaminandole con le nuove vibrazioni della sua produzione più recente. Una performance che unisce cuore e tecnica, identità e futuro.

Il 26 luglio, sempre a mezzanotte, il palco sarà invece il regno di Luca Martelli, batterista storico dei Litfiba, che torna a Mola dopo il grande successo dell’edizione 2024 per dare vita a un nuovo spettacolo elettropunk carico di energia, parole taglienti e suoni che scuotono. Una miscela potente che promette di trasformare l’arena in un’autentica fucina sonora, in bilico tra rock, elettronica e poesia urbana.

Sul Palco del Mare, invece, sarà la melodia pop e l’elettronica a guidare le emozioni. Il 25 luglio, alle 21:00, Fred De Palma accenderà l’estate molese con il suo mix travolgente di pop, reggaeton e stile urbano. Un live pensato per coinvolgere il pubblico di ogni età, tra grandi successi radiofonici e atmosfere latine.

Il giorno successivo, il 26 luglio, sempre alle 21:00, salirà sul palco Sarafine, vincitrice di X Factor 2023, artista dall’anima libera e dalla voce magnetica. Il suo concerto sarà un flusso emozionale continuo, tra sogni sintetici, beat elettronici e una scrittura intima e originale. Una proposta sonora raffinata e intensa, che saprà incantare anche il pubblico più esigente.

A chiudere la manifestazione, domenica 27 luglio alle 21:00, sarà Noemi, una delle voci più potenti e riconoscibili della musica italiana contemporanea. Con il suo “Nostalgia Summer Tour”, porterà in scena una selezione dei suoi brani più amati, insieme a nuove sfumature sonore, tra intensità interpretativa e arrangiamenti moderni. Il Palco del Mare si trasformerà così in un teatro liquido di emozioni, e la sua voce risuonerà tra le onde, in un finale degno di un’edizione storica.