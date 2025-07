Corti in Tavola, a Caprarica di Lecce torna la passeggiata enogastronomica

Nel weekend del 12 e 13 luglio 2025, Caprarica di Lecce ospita “Corti in Tavola”: un viaggio tra sapori, tradizioni e musica nelle corti storiche del centro, con degustazioni, artigianato e spettacoli

CAPRARICA DI LECCE – Una passeggiata enogastronomica tra le storiche corti della “Città dell’Olio”, accompagnata per giunta da concerti, performance teatrali, laboratori e degustazioni: sabato 12 e domenica 13 luglio a Caprarica di Lecce torna Corti in Tavola.

Giunta all’ottava edizione, la manifestazione è promossa da un vivace gruppo di ristoratori, attività e associazioni del territorio, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, il coordinamento di Zero Nove Nove e la direzione artistica della musicista e compositrice Giorgia Santoro, in collaborazione con numerose realtà culturali e creative. Corti in Tavola si rinnova, offrendo in particolare sguardi inediti sulla cucina, sui luoghi e sulle relazioni che animano il Salento.

A partire dalle 20:00, le antiche corti del centro storico – da sempre spazi di incontro, accoglienza, lavoro e festa – si apriranno al pubblico per un itinerario tra oli, vini e sapori autentici. Una serata da vivere dunque con tutti i sensi, tra assaggi che raccontano storie di scambi e contaminazioni, grazie al coinvolgimento delle eccellenze gastronomiche locali.

A fare da cornice per di più , un cartellone ricco di musica, poesia, artigianato e cinema, con un omaggio speciale ad Antonio Verri. Il poeta e scrittore originario di Caprarica, scomparso nel 1993 a soli 43 anni, ha saputo restituire con forza la memoria delle radici e, al tempo stesso, immaginare con lucidità scenari futuri. Non a caso, lo slogan di quest’anno è tratto da un suo verso: “Nasce ogni cosa dal vecchio uomo dei solidi curli… che gira col flebile carro e grida”.

Tra i protagonisti di questa edizione, le voci tradizionali di Enza Pagliara e Dario Muci, l’energia travolgente della BandAdriatica e dei Nidi d’Arac, un recital del Fondo Verri, le liriche e le canzoni nate dall’incontro tra la compagnia teatrale Ventinovenove e il cantautore Miro Durante, il concerto Remedios con Carmen Greco, e il raffinato percorso sonoro proposto dal tenore Raffaele Pastore e dal pianista Gabriele Palma.

Si rafforza la sinergia con Il Cammino Celeste, festival ideato da Giorgia Santoro, che promuove itinerari musicali lungo le antiche vie dei pellegrini della Puglia meridionale. All’interno del progetto, spiccano il dialogo tra Giovannangelo De Gennaro e Serkan Mesut Halili con Medi-Otto, e la collaborazione tra La Cantiga de la Serena e l’Orchestra Giovanile del Mediterraneo.

Caprarica si conferma in aggiunta un luogo sensibile al benessere delle famiglie, forte dei marchi “Puglia Loves Family” e “Città Amica dei Bambini e degli Adolescenti”, con location, piatti e attività pensati per i più piccoli, a cura dell’associazione Il Dado Gira. Grazie a un finanziamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, tutte le informazioni saranno disponibili anche in lingua inglese.

«Corti in Tavola non è solo una festa dedicata al cibo, ma un’occasione per valorizzare il nostro paese, far incontrare persone, esperienze e idee. Caprarica apre le sue corti, mette in mostra la sua identità e si racconta con semplicità, attraverso sapori, musica, parole e immagini. Un invito a viverla da vicino, con curiosità e partecipazione», dichiara il sindaco Paolo Greco.

SABATO 12 LUGLIO

La prima serata prenderà il via alle 20:30 dal Monumento dei Caduti con Archeogustando, un laboratorio immersivo tra storia e sapori. In un allestimento ispirato ai convivi rinascimentali, i partecipanti potranno esplorare usi alimentari, ceramiche e utensili del tempo, guidati da un archeologo. Si potranno inoltre osservare e maneggiare riproduzioni di vasellame rinascimentale salentino, conoscere ingredienti tipici dell’epoca – legumi, frutta secca, cereali, miele e vino – e assistere alla mescita del vino secondo antiche pratiche. Il percorso si concluderà con un brindisi.

Alle 21:00 nel Palazzo Baronale, per la decima edizione del Festival Il Cammino Celeste, appuntamento con Medi-Otto, concerto del musico-pellegrino Giovannangelo De Gennaro (voce, viella, traversi medievali), storico collaboratore di Vinicio Capossela, e Serkan Mesut Halili, maestro turco del kanun. Le loro sonorità fondono pure le melodie dell’Europa medievale con le armonie della musica classica ottomana, creando un dialogo raffinato tra Oriente e Occidente, dove strumenti antichi si incontrano con arrangiamenti contemporanei.

In Corte di via Santa Maria, dalle 21:00, il Fondo Verri proporrà La città dei trofei, recital dedicato all’immaginario visionario di Antonio Verri. Alle 21:30, spazio alle note di Raffaele Pastore (voce) e Gabriele Palma (pianoforte), che con Melodie d’antan condurranno il pubblico tra arie d’opera, canzoni italiane anni ’50 e suggestioni spagnole, in un raffinato omaggio al repertorio classico e popolare. Alle 22:00 in Piazza Garibaldi, Enza Pagliara e Dario Muci, tra le voci più rappresentative del Salento, porteranno in scena Canti e pizziche del Salento: un repertorio recuperato dalla tradizione orale, restituito con forza espressiva attraverso voce, chitarra e tamburello, in un gioco armonico tra maschile e femminile.

Gran finale alle 23:00 in Piazza Vittoria con i Nidi d’Arac. Il gruppo, attivo dalla fine degli anni ’90, mescola radici popolari e linguaggi elettronici, trasformando la pizzica in un’esperienza ipnotica e urbana. Un concerto ad alta intensità che chiude la serata nel segno della contaminazione sonora.

DOMENICA 13 LUGLIO

Anche la serata conclusiva prenderà il via alle 20:30 dal Monumento dei Caduti con Archeogustando, il laboratorio immersivo tra storia e sapori che condurrà il pubblico in un viaggio tra alimentazione, ceramiche e rituali conviviali del Rinascimento. Alle 21:00 nel Palazzo Baronale, per la decima edizione del Festival Il Cammino Celeste, spazio all’incontro tra La Cantiga de la Serena e l’Orchestra Giovanile del Mediterraneo. L’ensemble pugliese – formato da Giorgia Santoro, Adolfo La Volpe e Fabrizio Piepoli – da anni si dedica alla riscoperta delle musiche antiche del bacino mediterraneo, promuovendo il dialogo tra culture e tradizioni.

Insieme ai giovani musicisti del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, daranno vita a una performance intensa e corale, che intreccia memorie e generazioni sulle onde sonore del Mare Nostrum. In Corte di via Santa Maria, dalle 21:30, l’intimità e l’emozione di Sentime, un progetto che nasce dall’incontro tra la compagnia teatrale Ventinovenove e il cantautore Miro Durante. Un recital tra musica e poesia, dove parole e canzoni raccontano amore, fragilità e rinascita.

Alle 22:00 in Piazza Garibaldi, arriva Remedios, un viaggio musicale che attraversa Francia, Spagna, America Latina e Italia, guidato dalla voce profonda di Carmen Greco. Con lei, un ensemble affiatato composto da Maurilio Gigante (basso e voce), Gabriele Gigante (fiati), Cristian Caló (fisarmonica) e Beppe Ciancia (tamburi a cornice). Al centro, le storie di donne forti e resilienti, raccontate attraverso canti che evocano radici, coraggio e passione.

Gran finale alle 23:00 in Piazza Vittoria poi con l’energia contagiosa della BandAdriatica, guidata dal compositore, autore, cantante e organettista Claudio Prima. Il gruppo naviga idealmente lungo le coste del Mare Adriatico, raccogliendo suggestioni sonore da Balcani, Nord Africa, Albania e Levante. Un concerto potente e coinvolgente, frutto di oltre dieci anni di ricerca sulle matrici comuni della musica mediterranea, che trasformerà la piazza in un viaggio ritmico tra feste, processioni e serenate, da un paese all’altro, senza confini.

INGRESSO GRATUITO

Info comune.caprarica.lecce.it

www.facebook.com/cortiintavola