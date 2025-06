“Classiche Forme per Fondazione Sylva”, il 15 luglio a Uggiano la Chiesa

Presso la Fondazione Le Costantine a Casamassella uno speciale concerto per cofinanziare un intervento di riforestazione nel Salento

UGGIANO LA CHIESA (LE) – Anche quest’anno, Classiche Forme e Fondazione Sylva rinnovano la loro collaborazione per uno speciale concerto in natura, al tramonto, che intreccia musica, bellezza e impegno sociale, con la partecipazione di eccellenze internazionali della musica da camera, Beatrice Rana, Brannon Cho, Ettore Pagano, Ludovica Rana e il soprano Giuliana Gianfaldoni. L’appuntamento con “Classiche Forme per Fondazione Sylva” è per martedì 15 luglio 2025, a Casamassella (Uggiano la Chiesa – LE), nella sede della Fondazione Le Costantine (ore 19.30).

L’evento vede insieme il Festival internazionale di musica da camera fondato e diretto dal 2017 dalla pianista Beatrice Rana e Fondazione Sylva, organizzazione no profit impegnata nella rigenerazione ambientale attraverso interventi di rimboschimento affiancate ad attività educative e di coinvolgimento civico.

In questi anni, Classiche Forme ha sempre fatto vivere i suoi concerti nell’arte e nella natura. Dallo scorso anno con un obiettivo in più: piantare alberi nei territori devastati dal batterio Xylella fastidiosa insieme a Fondazione Sylva.

La musica, dunque, ancora una volta, si fa portavoce di un messaggio potente, ossia quello di proteggere e rigenerare il paesaggio. Parte del ricavato della serata, infatti, sarà destinato ad un intervento di riforestazione nel Salento.

Nell’ambito del festival Classiche Forme – in programma nel Salento dal 13 al 20 luglio 2025 – quella con Fondazione Sylva sarà la serata dedicata alla vocalità. Verrà proposto un itinerario sonoro che celebra la voce come strumento di espressione profonda ed evocativa. L’impaginato del concerto passa così in rassegna il Novecento storico fino ai giorni nostri, da Claude Debussy a Kurt Weill, da raffinate melodie francesi al fascino vibrante delle Bachianas Brasileiras di Villa-Lobos, per poi concludere con l’energia di Violoncelles, vibrez! di Giovanni Sollima.

A dare voce al programma il soprano Giuliana Gianfaldoni, già acclamata interprete sulla ribalta internazionale grazie alla sua dolcezza espressiva, alla bellezza del timbro e ad una tecnica esemplare. Con lei sul palcoscenico la stessa Beatrice Rana al pianoforte e i violoncelli di giovani star internazionali della musica da camera come Brannon Cho, Ettore Pagano, Ludovica Rana, con la partecipazione dell’Ensemble di violoncelli Classiche Forme (Marcello Sette, Daniele Ferraro, Giorgio Lucchini, Arianna Di Martino, Marco Mauro Moruzzi).

I biglietti della serata sono in vendita a questo link

https://www.vivaticket.com/it/ticket/classicheforme-per-fondazione-sylva/264454

Dettagli su www.classicheforme.com

Domenica 29 giugno

alle ore 18.30 sempre alla Fondazione Le Costantine di Casamassella ci sarà la visita ad uno dei terreni su cui Fondazione Sylva ha realizzato un intervento di forestazione. Prevista la partecipazione dei piccoli musicisti dell’orchestra SMA – Sistema Musica Arnesano, il progetto sociale di educazione musicale a cura dell’associazione Opera Prima: saranno loro a mettere a dimora per l’occasione delle nuove piante, proprio nell’ambito del progetto di riforestazione in corso di realizzazione alle Costantine. Si faranno, inoltre, interpreti di un breve momento musicale davanti ai nuovi alberi.

Il Festival Classiche Forme è organizzato dall’associazione musicale Opera Prima con il sostegno del MIC –

Ministero della Cultura, della Regione Puglia in collaborazione con Provincia di Lecce, Città di Lecce, Università del Salento, Terre del Capo di Leuca e Polo Biblio-museale di Lecce.

Partner per il concerto del 15 luglio Fondazione Sylva, con il sostegno di Intesa Sanpaolo.