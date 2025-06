Corato, “Secolare”: il festival di scoperta musicale sull’Alta Murgia

Dal 24 al 27 luglio 2025, presso l’Agriturismo San Giuseppe, quattro giorni tra scoperta sonora, attività e camping nella natura all’insegna dello stare insieme

CORATO (BA) – Ritorna Secolare, il festival di scoperta musicale sull’Alta Murgia, a Corato. Dal 24 al 27 luglio 2025, presso l’Agriturismo San Giuseppe, quattro giorni tra musica, attività e camping nella natura all’insegna dello stare insieme. EVERYBODY, il tema scelto per l’edizione 2025, racconta proprio questo: riunirsi, coi propri corpi, attorno a un rito collettivo, ascoltare e danzare tutti insieme, nessuno escluso, di fronte alla musica. Mai come quest’anno quella di Secolare è una chiamata verso ogni forma di collettività. La condivisione di ascolti, la comunione nello stare fianco a fianco sotto palco, la pluralità di sensazioni che si affrontano nello scegliere di vivere appieno un festival, campeggiando a stretto contatto gli uni con gli altri e con la natura circostante.

L’identità di Secolare non cambia: spirito curioso e natura popolare. Tre i giorni di concerti previsti, dal venerdì alla domenica, con artisti internazionali, nazionali e del territorio per live coinvolgenti, stupefacenti, all’insegna di scoperta e meraviglia.

Lo shoegaze a tinte elettroniche degli inglesi bdrmm, freschi del loro nuovo disco Microtonic (Rock Action, 2025); l’avant-pop di Mabe Fratti, violoncellista guatemalteca, che ha conquistato la scena alternativa mondiale con i dischi Sentir Que No Sabes (Unheard of hope, 2024) e Se Ve Desde Aquì (Unheard of hope, 2022); il songwriting sempre ispirato e diretto di Christopher Owens, già leader della band di culto Girls; l’elettronica elegante, sinuosa, emo di Lorenzo Senni, eccellenza italiana targata Warp Records (la Mecca discografica in chiave electronic music).

Di eccellenza italiana si parla anche con Valentina Magaletti, visionaria batterista dell’ispirato trio di ricerca dei Moin, che uniscono ricerca e innovazione ridisegnando i confini di elettronica e post-rock, come confermato dal dal trionfo di critica di You Never End (su etichetta AD93, indicato a più voci tra i dischi più belli del 2024). Con loro avremo anche le atmosfere magiche dei BITOI, dalla Svezia, con un concerto-performance ispirato al canto degli uccelli dei cieli europei; le liriche caustiche e piene di beat del poeta e musicista anglo-nigeriano Joshua Idehen.

Il pop tenebroso e ricercato di Milan W., autore di canzoni e suoni che salgono dalle nebbie di Anversa per avventurarsi nel cuore degli ascoltatori; il folk dolce e toccante di Julia Sabra da Beirut, autrice di uno degli album voce e chitarra più belli del 2024 (Natural History Museum, Ruptured, 2024); ma ancora l’alt-songwriting di Nic T, una delle penne emergenti più interessanti d’Italia: folk, rock, jazz e impro si fondono nelle sue composizioni bucoliche.

Il post punk ibridato dei Big Mountain County, giunti a un sound rock maturo, coinvolgente, sporco e vibrante con il loro quarto album, Deep Drives; la caleidoscopica ricetta musicale di Perenne, che in un colpo solo miscela la tradizione italiana di autori come Sergio Caputo e Giorgio Poi al jazz e al power pop anglosassone; gli sperimentalismi di Karotz che tra batteria e synth modulari porta droni e rumore a una dimensione gioiosa di pura esplosione vitale.

Non mancano i momenti dedicati alla danza e al ballo più sfrenato, affidato agli ormai consolidati deejay di Secolare Festival: la maestria e il gusto raffinato di Cloud Danko, il digger più importante di Puglia; i ritmi contagiosi e trascinanti di Can’t Tag This, all’anagrafe Paolo Ruggiero e Tommaso Sgarangella, icone di musica e stile delle notti pugliesi; e i due must del festival, due dj set dedicati all’ascolto e alla scoperta con il tramonto all’orizzonte: world music, jazz e spoken poetry con Vinxanity, rigorosamente in vinile; l’ambient, l’elettronica e il retro pop di Cassette PM, tra nastri polverosi e file digitali.

Secolare Festival non è solo musica. Ripartendo dal successo delle prime due edizioni, il festival conferma i propri punti di forza e punta a migliorare l’esperienza del visitatore all’interno della 4 giorni. L’area infatti sorge alle pendici del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, con una suggestiva vista sul Castel del Monte che domina il panorama e il trascorrere delle giornate.

L’area camping – riservata ai possessori di full pass – sarà migliorata, prevedendo una zona relax per chi preferisce la tranquillità alla vibrante vitalità della zona festival. A stretto contatto con la natura sarà poi possibile vivere il festival anche attraverso attività all’aperto, dal trekking alle escursioni in bici, allo sport, alle passeggiate a cavallo, ai workshop o a semplici partite a carte con gli amici. La fusione tra modernità e tradizione sarà la caratteristica dell’intero festival, dal cartellone ai diversi spazi allestiti, tra i quali un’ampia sezione dedicata all’artigianato e all’enogastronomia e una sempre più grande area dedicata ai più piccoli.

Anche per questa terza edizione la Società Cooperativa Spore, ideatrice e organizzatrice dell’appuntamento, continua la sua politica attiva di contrasto al caro-biglietti, un fenomeno sempre più importante per le tasche degli appassionati di musica dal vivo: il costo dell’intero abbonamento sarà fisso a 50 euro fin sotto data. Sono in vendita anche i biglietti per i singoli giorni dei concerti: 25, 26 e 27 Luglio.

Tutti gli abbonamenti e i biglietti saranno acquistabili attraverso la piattaforme DICE raggiungibile attraverso il sito ufficiale dell’evento: www.secolarefestival.com

Come per la scorsa edizione, ci sarà la possibilità di utilizzo gratuito dell’area campeggio per i soli possessori dell’intero abbonamento al festival e quindi del ticket FULL PASS + CAMPING. Per ogni informazione è possibile scrivere a: camping@secolarefestival.it.

Secolare Festival si configura così come una vera e propria vacanza: 4 giorni di musica, campeggio nella natura, attività da passare insieme, fianco a fianco, come una vera e propria comunità.

Secolare Festival è un evento promosso e ideato da Spore Società Cooperativa con il patrocinio di Parco Nazionale Dell’Alta Murgia e MURGEOPARK, Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Comune di Corato, Puglia Culture, G.A.L. Le Città di Castel Del Monte – SLOW MURGIA, U.N.P.L.I. Puglia e in collaborazione con Pro Loco Quadratum APS.