Bari, “Felicità Adriatica”: dal primo al 31 luglio la quarta edizione

In 5 luoghi, sarà possibile assistere a 10 spettacoli, tra i quali 2 debutti nazionali e partecipare a un laboratorio d’arte. La rassegna teatrale del Granteatrino Casa di Pulcinella, rimarca la magia del teatro cosiddetto per ragazzi, che amano molto anche gli adulti.

BARI – Saranno cinque i luoghi che ospiteranno la quarta edizione di Felicità Adriatica, la rassegna teatrale del Granteatrino Casa di Pulcinella, fondato e diretto da Paolo Comentale, che si terrà da domani martedì 1° luglio a giovedì 31 luglio.

Dieci serate, due debutti nazionali, sette compagnie, un laboratorio d’arte, una cooperativa. Sono questi i numeri di Felicità Adriatica, il progetto rivolto alle famiglie, ai più piccoli come agli adulti. L’obiettivo è sempre lo stesso: proporre una variegata selezione di spettacoli di Teatro Ragazzi e offrire al pubblico la possibilità di trascorrere del tempo di qualità, insieme.

Ad ospitare la rassegna saranno la sede storica della Casa di Pulcinella nell’Arena della Vittoria, il Teatro Kismet, il Teatro Abeliano, piazzetta Eleonora e la sede dell’Accademia del Cinema dei Ragazzi nel quartiere San Pio.

Programma

Ad inaugurare la rassegna, domani martedì 1° luglio nel Teatro Abeliano, sarà lo spettacolo della Compagnia Granteatrino intitolato “Un Pulcinella all’Inferno”, presentato in prima nazionale, adatto ad un pubblico 10+.

Liberamente ispirato all’opera di Tommaso Fiore Un cafone all’Inferno, lo spettacolo racconta la storia di un contadino che al termine di una vita di duro lavoro nei campi, chiede un posto in Paradiso, ma scoprirà che persino nel più alto dei Cieli le ingiustizie sono dure a morire. Sul palco, Anna Chiara Castellano Visaggi e Paolo Comentale che ha curato anche il testo e la regia. Le musiche saranno eseguite dal vivo da Alessandro Pipino e i personaggi sono frutto della creatività dello scultore tedesco residente in Puglia, Axel Farner. Per dare vita e anima ai burattini, l’artista tedesco ha usato i tronchi d’ulivo colpiti dalla Xylella, trasformando la mortale epidemia in una preziosa opportunità. L’allestimento prevede anche una baracca scolpita in legno d’ulivo, così come gli oggetti di scena.

Mercoledì 2 e giovedì 3 luglio, nella Casa di Pulcinella, andrà in scena la compagnia laziale Matutateatro con lo spettacolo Cappuccetto Red. La fiaba di Cappuccetto Rosso viene raccontata giocando con la lingua inglese. I bambini seguiranno le avventure di una delle protagoniste più conosciute e riconosciute, imparando di volta in volta termini semplici della lingua inglese quali i nomi degli animali, i numeri, colori, i membri della famiglia, il saluto.

Grazie all’interazione con il pubblico, lo spettacolo può modulare la sua “dose” di inglese, risultando così accessibile e coinvolgente per spettatori di tutte le età. La compagnia Matutateatro intreccia il teatro di tradizione e il teatro di strada, in un dialogo continuo con la pluralità dei linguaggi della scena contemporanea. Età consigliata dai 4 agli 11 anni.

Giovedì 10 luglio, sempre nella Casa di Pulcinella, in scena I Musicanti, 4 amici in viaggio della compagnia Teatro Le Giravolte. Lo spettacolo tratto dalla favola dei fratelli Grimm è realizzato con attori, ombre e pupazzi. Narra l’avventura di un asino, di un cane, di un gatto e di un gallo abbandonati dai loro padroni perché vecchi. Quando si incontrano scoprono che sono dei bravi musicisti e diventano un piccolo gruppo.

Seppur diversi riescono a unire le proprie forze e a collaborare insieme per un fine comune. Il Teatro Le Giravolte di Lecce è una compagnia di teatro di figura che propone un’idea di teatro di qualità artistica, sociale ed educativa, in grado di diffondere esperienze utili alla crescita personale e della comunità. Il loro è un teatro che vuole creare relazioni che possano generare nuove dinamiche di vita. Sul palco con Francesco Ferramosca e Amelia Sielo. Lo spettacolo è adatto dai 4 ai 100 anni.

Mercoledì 16 luglio, ancora nella Casa di Pulcinella, in scena un’altra prima nazionale, dai 3 anni: La fantastica avventura del gallo cieco e dell’anatra zoppa, della compagnia abruzzese Fantacadabra. È la storia di un’improbabile coppia di pennuti – un’anatra zoppa, sola e timorosa, e un gallo cieco, cocciuto e coraggioso – protagonisti di un percorso alla scoperta dell’amicizia, che saprà divertire grandi e piccoli.

Il loro sarà un viaggio pieno di ostacoli e divertenti battibecchi, che li condurrà a una sorprendente scoperta: il vero tesoro è l’amicizia. La compagnia Fantacadabra dal 2016 è stata inserita dal Teatro Stabile d’Abruzzo nel progetto Sistema Cultura Abruzzo che sostiene e mette in rete le eccellenze produttive del territorio.

Giovedì 17 luglio sul palco del Teatro Kismet la compagnia Arterie Teatro di Molfetta porta in scena lo spettacolo Cenerentola è il tuo tempo! adatti a pubblico dai 3 anni in su. Nella storia di Cenerentola c’è un tempo per ogni cosa: un tempo scandito da rintocchi che puntuali segnano i rituali di bellezza delle sorellastre, il tempo dell’attesa trepidante prima che accada qualcosa, fra lacrime e Cenere, il tempo magico della trasformazione, fra scintillii, carrozza e cavalli, il tempo della festa e di un ballo per innamorarsi, il tempo della fuga da palazzo e la prova di una scarpetta.

Ma cos’è il Tempo? A raccontarcelo sarà un’orologiaia! Fra lancette, orologi, meccanismi e figure ci condurrà nel magico mondo di Cenerentola, dove troveranno spazio spunti di riflessione sulla famiglia, sulla differenza di genere, sulla crescita e sul perdono. La compagnia Arterie Teatro nasce nel 2010 a Molfetta; è attiva nell’ambito della produzione di spettacoli, con tecniche miste, d’attore, figura e immagine con produzioni di teatro ragazzi e prosa.

Mercoledì 23 e giovedì 24 luglio la Casa di Pulcinella ospiterà la compagnia La Bottega Teatrale che quest’anno compie 30 anni di attività. I due spettacoli programmati sono un vero e proprio omaggio alla Commedia dell’Arte e al Teatro di Figura in tutte le sue forme: Figure in varietà (spettacolo per tutti) e La fame di Arlecchino (spettacolo dai 3 anni).

Questi titoli hanno riscosso un successo internazionale con tournée che hanno toccato la Svizzera, la Bulgaria, la Francia, la Polonia, la Spagna, il Marocco, il Messico, El Salvador, Guatemala, Tunisia, Russia, Colombia. Gli spettacoli propongono un varietà musicale e fantastico, un susseguirsi di scene oniriche, comiche, poetiche per dare vita ad un divertente carosello di invenzioni alla scoperta delle più diverse tecniche del Teatro di Figura.

Mercoledì 30 luglio, alle 20.00, in piazzetta Eleonora (quartiere San Pio), la compagnia pugliese Molino d’Arte presenta Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, adatto a un pubblico dai 5 anni. Liberamente tratto dal celebre racconto di Robert Louis Stevenson, lo spettacolo — che unisce teatro di figura e attori — è ambientato nell’Inghilterra di fine Ottocento e si sviluppa come un giallo in chiave comica.

Mentre il dottor Jekyll lavora a un oscuro esperimento, attorno alla sua casa si moltiplicano eventi misteriosi.

I protagonisti sono pupazzi animati, mentre i servitori sono interpretati da attori. La compagnia Molino d’Arte è nata ad Altamura nel 2003 e opera nel territorio dell’Alta Murgia e della Regione Puglia.

Giovedì 31 luglio, alla Casa di Pulcinella, sempre la compagnia Molino d’Arte, chiude la rassegna la stessa compagnia con Hansel e Gretel, un adattamento teatrale interattivo della fiaba dei Fratelli Grimm. Lo spettacolo, per bambini e bambine dai 4 anni, stimola la fantasia dei più piccoli con sogno, musica e risate, mantenendo gli elementi classici della storia ma arricchendola con spunti di riflessione su identità, inclusione, diversità e accoglienza, grazie al personaggio della strega. Il linguaggio dei pupazzi animati rende i personaggi vicini alla quotidianità e al gioco dei bambini.

In programma, per bambini dai 6 ai 10 anni, il laboratorio d’arte Doppia Faccia:

Un viaggio nell’arte. Si terrà nella sede dell’Accademia del Cinema dei Ragazzi, nel quartiere San Pio, ed è a cura della cooperativa GET. Ispirato allo spettacolo Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde della compagnia Molino d’Arte, in scena mercoledì 30 luglio in piazzetta Eleonora, il laboratorio guiderà i partecipanti in un percorso creativo tra arte ed emozioni.

L’obiettivo è incoraggiare a esplorare diverse tecniche artistiche per rappresentare le molteplici “facce” dell’identità e delle emozioni, proprio come i personaggi di Jekyll e Hyde simboleggiano aspetti contrastanti della stessa persona. Il laboratorio si terrà nei giorni seguenti: 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 e 17 luglio in orario mattutino.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 20.30 tranne quello del 30 luglio che avrà inizio alle 20.00

L’ingresso è libero e gratuito sino ad esaurimento posti.