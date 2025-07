Osvaldo Supino live a Trani e Barletta | Tour 2025

Il cantautore sarà domani in Piazza Quercia a Trani, il 6 luglio invece a Barletta, ospite dell’evento organizzato da Telenorba

PUGLIA – C’è grande attesa per il ritorno in Puglia di Osvaldo Supino, uno degli artisti italiani più premiati a livello internazionale e riconosciuto come una delle voci più autentiche e innovative del pop contemporaneo. Il cantautore sarà protagonista di due appuntamenti speciali nella sua terra natale: venerdì 5 luglio si esibirà a Trani, in Piazza Quercia, mentre sabato 6 luglio sarà a Barletta, ospite dell’evento organizzato da Telenorba. Sebbene non si tratti di concerti completi, le due esibizioni rappresentano un’occasione preziosa per assistere dal vivo alla performance di un artista che ha portato il nome della Puglia in giro per il mondo con passione e coerenza.

Supino torna nella sua regione in un momento particolarmente significativo della sua carriera, nel pieno del suo tour europeo, partito dalla Svezia, passato per la Slovenia e atteso nei prossimi mesi in diverse città del continente. Il tour accompagna l’uscita del suo ultimo album, “FINE, THANKS”, un progetto maturo e personale, prodotto dal britannico Wayne Andrew Wilkins, noto per le sue collaborazioni con star mondiali come Beyoncé.

“Questo album arriva a cinque anni di distanza dall’ultimo inedito e rappresenta un passo fondamentale nella mia carriera e nella mia vita,” ha dichiarato l’artista. “L’ho scritto nel momento più difficile che ho vissuto finora, e parla di cambiamenti, di tutto ciò che è successo, soprattutto negli ultimi due anni.”

Ma FINE, THANKS non è solo un disco: è un viaggio.

Un percorso profondo attraverso il dolore, la perdita, la trasformazione e, infine, la rinascita. Con questo progetto, Osvaldo racconta senza filtri un periodo complesso della sua vita, affrontando le difficoltà e il buio con l’unico strumento che conosce meglio: la musica.

La sua carriera è costellata di riconoscimenti di rilievo internazionale: è stato il primo artista italiano a ottenere tre nomination ai BT Digital Music Awards a Londra, ha partecipato ai Grammy e ai Latin Grammy, e ha riportato l’Italia sul palco del celebre Festival di Viña del Mar in Cile, dopo oltre un decennio di assenza. Per la sua arte e il suo impegno sociale, la Regione Puglia gli ha conferito il riconoscimento ufficiale di “Orgoglio Pugliese nel Mondo”, celebrandone il talento e la capacità di rappresentare la cultura e l’identità pugliese a livello globale.

Il ritorno di Osvaldo Supino nella sua terra è più di un evento musicale: è un abbraccio simbolico con le sue radici, un momento intimo e potente in cui si intrecciano percorso personale e condivisione artistica. Le esibizioni del 5 e 6 luglio saranno due serate dense di emozione e significato, in cui il pubblico potrà riscoprire il volto più autentico di un artista che, pur viaggiando per il mondo, non ha mai smesso di sentirsi profondamente legato alla sua terra.