Eventi Puglia agosto 2022: cosa fare, date spettacoli

Il calendario con i principali eventi di agosto 2022 in Puglia: teatro, concerti, enogastronomia nei principali centri della regione

Quali sono gli appuntamenti principali del mese di agosto 2022 nella Regione Puglia? Cercheremo di fornire ai nostri lettori indicazioni e informazioni utili a districarsi tra le tante proposte che arrivano dal territorio regionale dalla riviera all’entroterra. Di seguito il cartellone con tutti gli eventi in Puglia presenti sul portale Puglianews24.eu suddivisi per località e in ordine di data. A Bari prosegue sia la rassegna “Blub. L’arte sa nuotare” che “Municipi Sonori” con tre concerti. A Lecce invece troviamo il PalaSummer con tanti eventi, le sere FAI d’estate e ancora lo spettacolo teatrale “Mamma mia” che porta in scena Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz, Sabrina Marciano e un cast di circa 30 tra i più affermati artisti del musical italiano accompagnati dall’Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello. A Taranto da una parte prosegue il Summer Festival e dall’altro il Festival dell’Opera. Ricordiamo che è possibile segnalare un evento inviando alla nostra redazione una mail all’indirizzo info@puglianews24.eu fornendo tutti i dettagli e la locandina dello stesso.

Calendario degli eventi in Puglia ad agosto 2022

AVETRANA (TA)

Rock ‘n’ roll Party (6 agosto)

BARI

Blub. L’arte sa nuotare (primo luglio -28 agosto)

Municipi Sonori (luglio-agosto)

BARLETTA

Barletta Piano Festival (15 luglio -10 agosto)

CAPURSO (BA)

Abusiamo di cultura (luglio-settembre)

CASTRI di LECCE

Marangiane in Festa (29 luglio -1 agosto)

COPERTINO

Simboli e volti (20 giugno-20 settembre)

FRANCAVILLA FONTANA

“Cinema in strada” (luglio-agosto)

GALATONE (LE)

Eventi al Giardino del Palazzo Marchesale (luglio-settembre)

GALLIPOLI

Eventi al Parco Gondar (luglio-agosto)

GROTTAGLIE (TA)

Immagini di un mondo ferito (8 luglio -6 agosto)

LECCE

Teatini in Musica (15 luglio -13 agosto)

PalaSummer: eventi Estate 2022

Sere FAI d’Estate all’Abbazia di Santa Maria di Cerrate (luglio-agosto)

Mamma Mia (6-7 agosto)

LEPORANO (TA)

Rivivi l’estate leporanese (17 luglio-25 settembre)

LUCERA(FG)

Estate|Muse|Stelle (luglio-settembre)

MAGLIE (LE)

“Chiari di luna” (30 giugno -29 agosto)

MOLA DI BARI

Agìmus Festival 2022 (15 luglio-4 settembre)

MONTE SANT’ANGELO (FG)

FestambienteSud 2022 (15 luglio – 4 agosto)

NARDO’

Giardini del Vintage ( 14-24 luglio e 11 – 21 agosto)

OSTUNI

Teatro Madre Festival (15 Luglio -15 Agosto)

PROVINCIA FOGGIA

FestambienteSud 2022 (15 luglio -4 agosto)

PUTIGNANO

La scena dei ragazzi -Estate (giugno-settembre)

TARANTO

Summer Festival (7 luglio – 25 agosto)

Taranto Opera Festival 2022

TRANI

Rinascimento, architettura-ingegneria-scienza-tecnica (29 aprile-21 agosto)

Starpops in jazz (giugno-settembre)

Estate 2022 a Palazzo Beltrani (giugno-settembre)

VICO DEL GARGANO (FG)

“Un libro per amico” (luglio-agosto)

Eventi a San Menaio e Calenella (luglio-settembre)

VIESTE (FG)

Andy Warhol e tracce sul Novecento (1 agosto -30 settembre)

VILLA CASTELLI (BR)

“RipartiAmo a Villa Castelli – Estate 2022” (luglio-agosto)

Una Piazza di Libri (18 Luglio, 3 agosto e 4 settembre)