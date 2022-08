Maglie, Massimo Giordano in “Preferisco ridere” il 13 e 14 agosto

A Villa Tamborino proseguono gli appuntamenti di “Chiari di Luna” di cui Giordano è direttore artistico

MAGLIE (LE) – E’ un testo scritto, diretto e interpretato da Massimo Giordano, direttore artistico di “Chiari di Luna” (in collaborazione con Pietro Valente), l’appuntamento del 13 e 14 agosto, l’ottavo della diciottesima edizione del festival in corso a Villa Tamborino a Maglie, che si avvale del sostegno del Ministero della Cultura.

Anche la presentazione dello spettacolo – una prima rappresentazione assoluta – è a cura del direttore artistico di “Chiari di Luna”: “Non vi dirò mai che in questo spettacolo si riderà; né che probabilmente servirà a farvi scordare pensieri e preoccupazioni; neppure che la serata che trascorrerete sarà un balsamo per la vostra anima; e neanche che sarà un atto d’amore verso voi stessi. No, non ve lo dirò mai. Lo scoprirete solo partecipando (il che comporta l’acquisto del biglietto, ma questo è un dettaglio trascurabile). Qualcuno potrebbe anche scegliere di non venire, e non sapere quindi se in questo spettacolo si riderà o meno. Scegliere di non sapere è spesso la logica di chi è tradito. Chi viene a questo spettacolo, si ama. Chi non viene, probabilmente, ha le corna”. L’assistente alla regia è Claire Vallet.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21.15 (porte aperte alle 20.45; non verrà consentito l’accesso a spettacolo iniziato). I ticket, del costo di 12 euro (più un euro di prevendita), si potranno acquistare da “Cartel”, in piazza Aldo Moro 19 a Maglie (tel.0836.484092 e 328.0454551), oppure su diyticket.it (call center 060406); al botteghino di Villa Tamborino, invece, saranno disponibili dalle 19 nel giorno dello spettacolo.

La rassegna, organizzata dall’associazione culturale “Chiari di Luna”, si avvale del patrocinio del Comune di Maglie, della Presidenza del Consiglio regionale della Puglia, del Teatro Pubblico Pugliese, dell’Università del Salento, del Museo e biblioteca comunali “l’Alca” di Maglie, dell’Unione dei Comuni dell’entroterra idruntino, del Gal “Porta a Levante”, del Sac “Serre salentine”, di Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti Lecce in collaborazione con “Belpaese”, “Otse Cultura-Territorio”, Corte de’ Miracoli, Mercatino del Gusto, Liceo scientifico statale “Leonardo da Vinci”, Soroptimist International Club Maglie, Fondazione “Francesca Capece”. “Chiari di luna” aderisce infine a “italiafestival” e al distretto produttivo Puglia Creativa.