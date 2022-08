Torremaggiore, “Cultura e Bellezze”: oggi l’ultimo appuntamento

TORREMAGGIORE (FG) – Si conclude oggi, sabato 27 agosto 2022, nella Villa Comunale di Torremaggiore, “CULTURA E BELLEZZE DEI COMUNI DELL’ENTROTERRA DELLA DAUNIA PUGLIESE”, il progetto a cura de I CANTORI DI CIVITATE.

Sostenuto dalla Regione Puglia il progetto ha visto, dopo il laboratorio linguistico dialettale realizzato presso Fattoria Rovello di San Paolo di Civitate e dopo i corsi di tamburello, canto, dialetto e danza tenuti nelle scuole nei mesi scorsi, un cartellone estivo ricco di eventi che ha previsto anche per il mese di agosto, come per il mese di luglio, sagre e concerti nei Comuni di Torremaggiore, San Paolo di Civitate, Serracapriola e Chieuti.

Così chiuderà il cartellone, oggi, dalle ore 18.00, l’Eco Serata Contadina. L’appuntamento prevede degustazione di prodotti tipici, laboratori di tarantella, pizzica e tamburello, giro dei borghi e momenti di danza, fino al concerto dei Cantori di Civitate, con inizio alle 21,30 circa.

Una serata all’insegna della musica, del folklore e del buonumore, che vedrà sapori, suoni e danza fondersi, in un’atmosfera unica e suggestiva, nel giardino della cittadina di De Sangro, immersa nella campagna.

Ospite il cantautore Nazario Tartaglione, con brani tratti da Il Canzoniere di San Severo e dallo spettacolo Canzoni Cabaret Show.

Centrale per il progetto, l’interazione tra diverse figure di studiosi, autori e cultori del dialetto, come il contributo delle scuole, associazioni e proloco dei quattro Comuni dell’entroterra, che i Cantori di Civitate sin d’ora ringraziano per la partecipazione e l’intesa.

L’evento è gratuito.