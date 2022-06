Trani, Estate 2022 a Palazzo Beltrani: ecco gli eventi

La stagione artistica si annuncia di alto profilo culturale tra grandi mostre, teatro contemporaneo e leggero, bossa nova, concerti strumentali, jazz e una rassegna per appassionati del grande cinema

TRANI – Per l’estate 2022 a Trani è stato presentato un ricco ed eterogeneo cartellone di eventi artistici e culturali a Palazzo delle Arti Beltrani , teatro espositivo d’eccezione, inserito nel circuito dei Poli biblio-museali di Puglia.

Le novità di questa stagione di eventi 2022, prodotta dall’Associazione Delle Arti con il patrocinio di Costa Sveva e del Festival internazionale Castel dei Mondi di Andria, e il sostegno della Regione Puglia e della Città di Trani, sono state svelate dal direttore dell’Associazione delle Arti e responsabile di Palazzo delle Arti Beltrani, Niki Battaglia, con le personalità invitate in conferenza. A far da padroni di casa il sindaco della città di Trani Amedeo Bottaro e l’assessora alle Culture Francesca Zitoli che hanno dato il benvenuto a Grazia Di Bari, consigliera regionale delegata alle Politiche Culturali, ad Aldo Patruno, direttore del dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia, a Enzo Matichecchia e Lorenzo Procacci Leone, rispettivamente direttori artistici delle rassegne ‘Teatro a Corte’ e ‘Cinema a Corte’.

L’offerta è varia e include oltre alle grandi mostre, teatro contemporaneo e leggero, bossa nova, concerti strumentali, jazz e una rassegna per veri cinefili e appassionati del grande cinema, in un arco temporale che corre da giugno per tutti 4 mesi estivi e anche oltre. Sino al 21 agosto sarà visitabile la mostra “RINASCIMENTO. Architettura – Ingegneria – Scienza – Tecnica” dell’ingegner Giuseppe Manisco, dedicata agli ingegneri del Rinascimento, in collaborazione con l’Associazione CREATTIVAmens di Galatone (Le).

Dal 17 giugno al 22 luglio va in scena la II edizione della rassegna nazionale “Teatro a Corte” – Premio Giovanni Macchia, con la direzione artistica di Enzo Matichecchia. Un cartellone di sei spettacoli di teatro amatoriale con compagnie provenienti da tutta Italia, selezionati mediante bando nazionale, in collaborazione con Compagnia dei Teatranti A.P.S. di Bisceglie, Unione Italiana Libero Teatro e vari Enti teatrali italiani. Allo spettacolo migliore tra quelli in concorso verrà assegnato il Premio dedicato a Giovanni Macchia (Trani 1912 – Roma 2001), illustre critico letterario, saggista e accademico italiano di origini tranesi. «Abbiamo privilegiato nella scelta delle proposte giunteci – svela Matichecchia – gli spettacoli brillanti, poiché, dato il particolare periodo, il pubblico ha bisogno di sorridere. Ma comunque aprono spiragli al loro interno, perchè hanno dei temi su cui poter riflettere. Spero un giorno – conclude il direttore artistico – di poter fare teatro in un vero teatro a Trani».

Nel primo spettacolo il sipario della splendida Corte Santorsola si spalanca “Al Gran Cafè Chantant” della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie, un nostalgico omaggio alla moda del cafè concerto ed all’ansia degli attori classici travolti da questa frizzante forma di intrattenimento. A seguire, il Teatro Stabile Nisseno di Caltanissetta sciorina “Una donna per amico”, surreale commedia degli equivoci che ruota intorno alla figura di un Virologo, molto impegnato nelle interviste e nella vita sociale, molto meno nel campo medico, che si ritrova alle prese con quattro donne diverse, in un dissacrante ed esilarante stravolgimento di ruoli, colpi di scena, situazioni paradossali, tra commedia e farsa. Il terzo incontro con il teatro leggero invita al Palazzo di via Beltrani 51 la crotonese compagnia Krimisa di Cirò Marina, che racconta le disavventure a lieto fine del bancario Peppino, vittima di una moglie svampita e dedita allo shopping ed incalzato dalla richiesta di un rene da parte degli usurai, tra i mille colpi di scena della farsa “L’apparenza inganna”. La Compagnia campana Camomilla a Colazione, invece, offre il giocoso “Non sono un Gigolo” nella data dell’otto luglio, con i suoi richiami agrodolci al tema della disoccupazione e della corruzione, dell’omosessualità e dei capricci del destino. Un’altra interessante data della rassegna è quella della sera del 15 luglio con il Samarcanda Teatro di Battipaglia ed il suo “In tre sotto il letto” ed il piccante ménage à trois tra Marcello e le litigiose contendenti, la ballerina di night Giovanna e l’impiegata Marina. L’ultimo incontro con il teatro lieve e ridanciano è il 22 luglio con la savonese Compagnia Terzo Millennio di Cengio con “Sesso e gelosia”, imperniato su tradimenti e sottili vendette con mille sorprese ed una feroce satira dell’ipocrisia della borghesia francese, in questa gustosa opera di Camoletti, rivisitata dall’adattamento della compagnia ligure.

Torna con la IV edizione “Jazz a Corte” (dal 18 giugno al 28 agosto), il festival musicale en plein air in cui la Corte Davide Santorsola si apre alle varie sfumature del jazz mediante sonorità, ispirazioni, declinazioni della vasta gamma del genere musicale, in cui i musicisti affermati del territorio e nomi internazionali hanno trovato uno spazio privilegiato per esibirsi. Il cartellone musicale di Palazzo Beltrani 2022 inizia la sera del 18 giugno con i due affermati jazzisti Francesca Leone e Guido Di Leone ed il quintetto di “Coracao Vagabundo” ed un incantevole tributo alla bossa nova di Caetano Veloso e Tom Jobim, Vinicius De Moraes e Joao Gilberto. La data del 3 luglio arride ai talentuosi Mezzotono, gruppo pugliese reduce da un lungo e fortunato tour nel mondo, con le loro acrobazie vocali nella sorprendente imitazione degli strumenti musicali alternata a sapide gag, in un virtuosistico show dai mille risvolti. Nell’appuntamento del 17 luglio, il quartetto di Peter Bernstein e di Guido Di Leone disegna con maestria la propria versione della musica di Jim Hall, in un viaggio tra jazz e swing, blues e jam session. Chiara Civello è uno dei maggiori nomi del jazz italiano ed arriva a Palazzo Beltrani il 31 luglio con il progetto “Chansons”, il sesto album “Eclipse” e la sua sete di rinnovamento, in uno scrigno musicale che echeggia Northern Soul e bossa nova, Blue Eyed Soul e pop-jazz di matrice internazionale. Il penultimo appuntamento del ricco cartellone vede sulla scena il giorno più caldo dell’anno, il 15 agosto, il quartetto di Patty Lomuscio ed il suo viaggio nel mondo della grandissima Caterina Valente con “Bonjour Caterina”. La magia della sua voce è abilmente emulata in questo concerto, che ripropone un lungo ed inossidabile cammino tra tanti celebri brani. La data finale del 28 agosto chiude un programma generoso ed è un toccante abbandono tra le note di Pino Daniele, in questo amabile “Mascalzoni latini” di Mario Rosini e Savio Vurchio. I due valenti artisti ed il loro ensemble ripercorrono con originalità e gusto una storia di eccellenza della musica italiana. Una chicca assoluta poi ci aspetta per il 25 luglio il suggestivo recital “Piano poetry” con Sergio Cammariere e la voce narrante di Cosimo Damiano Damato.

Tornerà ad agosto, come nelle migliori tradizioni delle arene estive, anche ‘Cinema a Corte’, una rassegna di dieci film, in collaborazione con il Circolo Dino Risi di Trani, con la direzione artistica di Lorenzo Procacci Leone.Per prenotare è disponibile la nuova app Palazzo Beltrani che si può scaricare gratuitamente dagli store Apple e Google, sia per tablet che per smartphone, oppure cliccando il seguente link: https://www.palazzodelleartibeltrani.it/app-audioguida/ oppure telefonando al numero 0883500044 o mandando una e-mail a info@palazzodelleartibeltrani.it. È possibile acquistare i biglietti direttamente presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani. Nel biglietto di ingresso è inclusa la visita alle collezioni della Pinacoteca Ivo Scaringi.