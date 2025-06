Bari, I Concerti del Politecnico: l’11 giugno nuovo appuntamento

BARI – Mercoledì, 11 giugno, alle ore 18.30, al Museo della Fotografia, nel campus universitario si terrà il Concerto “La Rivoluzione sonora, da Johann Sebastian Bach all’Intelligenza artificiale” con Poliba Chorus e Alessandro Fortunato, direttore.

Il pensiero che collega il suono alla matematica è alla base del percorso di studi del Poliba Chorus, progetto musicale e formativo del Politecnico di Bari con ARCoPu, per l’anno accademico 2024-2025.

Il percorso è un progetto che esplora le leggi matematiche che governano la musica, ispirato dai martelli, incudini e dal monocordo di Pitagora, simboli dell’incontro tra scienza e arte.

Il programma inizia con la geometria del monocordo, strumento che ha rappresentato la connessione tra le proporzioni numeriche e la musica. Da questa base, il percorso si sviluppa attraverso le opere di Johann Sebastian Bach, maestro del contrappunto, per arrivare alle straordinarie invenzioni ritmiche e armoniche di Igor Stravinskij, che ha trasformato il linguaggio musicale del Novecento.

Il confronto con Arnold Schönberg, simbolo della musica del Novecento, evidenzia il delicato equilibrio tra razionalità matematica e libertà espressiva nell’atto compositivo.

Il programma prosegue con un’analisi delle opere di Karlheinz Stockhausen, che ha esplorato la fusione tra il razionale e l’irrazionale, utilizzando la matematica per creare nuove dimensioni sonore.

Per partecipare al programma “la Rivoluzione sonora” PRENOTA QUI il biglietto gratuito. Prenotazioni aperte sino alle ore 12,00 di mercoledì, 11 giugno 2025 e ad esaurimento dei posti disponibili.

Il Poliba Chorus

Nasce nel 2021 dalla collaborazione tra il Politecnico di Bari e ARCoPu. E’ un progetto musicale e formativo aperto a coristi, studenti e appassionati della musica. L’esperienza corale è affidata alla guida del maestro Alessandro Fortunato. Nel 2022 la formazione ha realizzato un progetto dal titolo, “ll sogno e la notte”, articolando una pregevole proposta repertoriale incentrata sul buio che è perdita di riferimenti e assenza di luce, fluire di desideri che sfuggono al copione della coscienza, e che incontra la voce e si traduce in musica.

La formazione è stata ospite fuori programma nella terza edizione de “I Concerti del Politecnico” oltre che nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico alla presenza del Ministro dell’Università e della Ricerca. Nel 2023 propone ha proposto un progetto dal titolo “The sound of nature”, vivendo da protagonista la stagione musicale universitaria.

Antonio Alessandro Fortunato – Classe 1985

si diploma in organo e pianoforte. Consegue il Master in musicoterapia seguendo corsi di pedagogia e didattica musicale presso l’Orff Institute di Salisburgo. Appassionato della voce e della coralità, ha seguito corsi di canto e didattica per la vocalità funzionale. Studia direzione di coro con direttori di coro di fama internazionale diplomandosi presso la Milano Choral Academy, l’Accademia Chigiana dove consegue il diploma di merito e borsa di studio come miglior allievo della classe di direzione di coro. È direttore di vari cori ed ensemble. Fortunato è organista, pianista e cembalista presso la Fondazione Lirico Sinfonica “Teatro Petruzzelli” di Bari e si occupa anche dell’insegnamento dei rudimenti della musica presso l’Istituto “Margherita” di Bari.

I Concerti del Politecnico, VI edizione, è una iniziativa, Politecnico di Bari, ARCoPu, Associazione Regionale dei Cori Pugliesi.