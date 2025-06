Lecce, a “Classica d’Estate & wine” Serena Grieco e Giovanna Taliento

Per la 55esima Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina, nella Sala Giardino, il 28 giugno si esibiranno le due soprano accompagnate al pianoforte da Vincenzo Cicchelli

LECCE – Un nuovo appuntamento con l’eleganza e la magia del belcanto animerà l’estate leccese sabato 28 giugno alle ore 20.45, nella cornice verde e raccolta della Sala Giardino, uno spazio suggestivo situato in via Lino Suppressa, traversa di via Petraglione, nel cuore pulsante della città. L’evento, organizzato dalla Camerata Musicale Salentina nell’ambito della rassegna “Classica d’estate & wine 2025”, rappresenta un’occasione preziosa per vivere la grande musica in un contesto informale ma raffinato, tra natura, arte e convivialità.

La rassegna, ormai divenuta un punto di riferimento nel panorama culturale estivo salentino, nasce con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti emergenti e di offrire loro palcoscenici di qualità, grazie anche alla collaborazione con i principali concorsi lirici nazionali e internazionali.

Protagoniste della serata saranno due straordinarie voci del panorama lirico giovanile, i soprani Serena Grieco e Giovanna Taliento, vincitrici del Concorso Internazionale di Canto Lirico “Cloe Elmo” di Magliano, che si esibiranno in un repertorio ricco di emozione, pathos e bellezza. Al pianoforte Vincenzo Cicchelli, musicista di raffinata sensibilità, che accompagnerà le due artiste in un percorso musicale denso di sfumature e suggestioni.

Il programma del concerto condurrà il pubblico in un affascinante viaggio tra alcune delle più celebri e amate pagine della tradizione operistica italiana ed europea. Dalle atmosfere drammatiche e toccanti di Suor Angelica e Turandot di Puccini, alla struggente dolcezza di “Donde lieta uscì” e “Quando m’en vo’” da La Bohème, fino all’ironia vivace di Gianni Schicchi con l’indimenticabile “O mio babbino caro”. Non mancheranno poi incursioni nella brillantezza di Donizetti, con L’elisir d’amore, e nei capolavori di Mozart, tra cui spiccano arie da Don Giovanni capaci di alternare comicità, passione e introspezione.

Un concerto che saprà toccare le corde più profonde dell’animo, offrendo al pubblico un’esperienza unica, dove la musica si fonde con l’atmosfera intima del giardino urbano e con il piacere dell’accoglienza. Prima dell’inizio, infatti, come da tradizione della rassegna, sarà offerto a tutti gli ospiti un calice di buon vino, per brindare insieme all’arte e alla bellezza.

Per informazioni e biglietti, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce, tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com). Ticket disponibili anche su Vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito.

​Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

PROGRAMMA MUSICALE

W. A. Mozart, “Via resti servita” da “Le Nozze di Figaro”

W. A. Mozart, “Vedrai, carino” da “Don Giovanni”

W. A. Mozart, “Mi tradì quell’alma” ingrata da “Don Giovanni”

G. Donizetti, “Benedette queste carte” da “L’elisir d’amore”

G. Verdi, “Ave Maria” da “Otello”

F. Liszt, Oh, quand je dors!

K. Weill, Youkali

G. Puccini, Intermezzo da “Manon Lescaut”

G. Puccini, “Quando m’en vo’” da “La Bohème”

G. Puccini, “Donde lieta uscì” da “La Bohème”

G. Puccini, “O mio babbino caro” da “Gianni Schicchi”

G. Puccini, “Senza mamma” da “Suor Angelica”

G. Puccini, “Tu che di gel sei cinta” da “Turandot”

P. Mascagni: “Flammen, perdonami” da “Lodoletta”

