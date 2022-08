A Celle di San Vito la Festa del Vicino tra musica e buona tavola

Il 10 agosto ognuno cucina per il proprio vicino, poi si mangia tutti insieme con le tavolate in piazza.Gli altri eventi dell’agosto cellese

CELLE DI SAN VITO (FG) – Il 10 agosto accadrà una cosa particolare a Celle di San Vito, il paese più piccolo della Puglia con i suoi 140 abitanti: ogni cellese cucinerà per i propri vicini di casa e poi si mangerà in strada, tutti insieme. E’ la “Festa del Vicino”. Si tratta di uno degli eventi dell’Agosto Cellese, il programma di eventi agostani organizzati dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Info Point di Celle di San Vito e l’associazione Attivamente Insieme. Le tavolate in strada nel giorno di San Lorenzo sono ormai diventate una tradizione. L’evento prenderà il via alle ore 20.30 e sarà accompagnato dalla musica e dalla voglia di stare insieme, sotto le stelle. In ogni piazza ci sarà una tavolata. Ognuno contribuisce ad allestire la cena portando qualcosa. Per viene da fuori, vale la regola di aggiungere un posto a tavola. La Festa del Vicino è una tradizione che ha preso piede negli ultimi 20 anni. Nacque come festa di quartiere, poi è arrivata a coinvolgere tutto il paese.

Il 12 agosto, ci sarà anche Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, alla presentazione del libro autobiografico di Monsignor Michele Tangi, che si terrà alle ore 17. Alle ore 21, in piazza Magrone, concerto “Canta Napoli” con Micky Sepalone e Angela Piaf.

Sabato 13 agosto, i festeggiamenti in onore al Santo Patrono Vincenzo Ferrer cominceranno alle 8 con il giro della banda musicale per le vie del paese; alle 18.30 si terrà la processione; alle 21, spettacolo della cover Big Pupo con la partecipazione del comico Dado.

Serata speciale quella del 14 agosto: concerto in piazza, dalle ore 21, degli Equipe 84. La storica band di “Io ho in mente te”, “29 settembre”, “Tutta mia la città”, “Bang Bang”, “Un angelo blu”. Il 17 agosto, dalle ore 17, il sindaco e la Comunità del paese conferiranno la cittadinanza onoraria al bambino canadese a cui i genitori hanno dato il nome Celle. Il 18 agosto, dalle ore 21, Festa dei Sapori Francoprovenzali con i cicatelli e i piatti tipici della tradizione cellese. La festa sarà accompagnata dallo spettacolo musicale “Perché Sanremo è Sanremo” con Angela Piaf.

Agli eventi qui elencati, si aggiungeranno quelli programmati dall’Info Point Celle di San Vito, con visite guidate, escursioni, iniziative speciali che dai prossimi giorni – e per le settimane a seguire – coinvolgeranno i visitatori per scoprire il paese e il suo patrimonio paesaggistico-ambientale.