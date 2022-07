“Giardini del Vintage”, la mostra mercato di collezionismo e antiquariato

Da giovedì 14 a domenica 24 luglio all’Oasi Tabor, in località Cenate, la nona edizione. L’appuntamento si ripeterà dall’11 al 21 agosto

NARDO’ – Un appuntamento atteso ogni anno, una “macchina del tempo” dove collezionisti e amanti del passato si ritrovano in altre epoche. Torna giovedì 14 luglio a Nardò la mostra-mercato di antiquariato e modernariato “I Giardini del Vintage”. L’evento, giunto quest’anno alla nona edizione, si terrà presso i giardini dell’Oasi Tabor nell’antica dimora del Palazzo Vescovile in località Cenate, a pochi passi dalla marina di Santa Caterina. L’ingresso è gratuito. Orari di apertura al pubblico: 10-13.30; 17-23,30.

Agli espositori provenienti da ogni angolo della Puglia e del resto d’Italia, immancabili ogni anno, in questa edizione si aggiungeranno professionisti del settore che saranno ai “Giardini” per la prima volta. Nuove proposte e sorprese accompagneranno i visitatori in quello che in questi anni è diventato a Nardò un vero e proprio “centro dell’arredamento” che abbraccia stili ed epoche che vanno dal ’600 ai giorni nostri.

La mostra-mercato si replicherà, sempre all’Oasi Tabor e con gli stessi orari, dall’11 al 21 agosto.

Info: wandaguida@yahoo.it – tel. 3402921566.

Misure sanitarie

Ingresso libero. L’evento si tiene in un ampio spazio all’aperto. La mascherina non è obbligatoria, salvo modifiche normative vigenti al momento.

La foto, dell’edizione 2021, è di “Cunaphoto”