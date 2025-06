“Spazzapnea – fondali e spiagge pulite”, domenica a Bari

A Torre a Mare una giornata dedicata alla tutela del mare e dell’ambiente

BARI – Si svolgerà domenica 8 giugno, nel porticciolo di Torre a Mare, l’evento “Spazzapnea – fondali e spiagge pulite”, nel corso del quale saranno rimossi i rifiuti dal fondale marino. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Pro Loco di Torre a Mare in collaborazione con l’asd Freediving Team Bari, l’Apnea Academy e altri partner, è stata lanciata ieri mattina a Palazzo di Città: alla presentazione dell’evento sono intervenuti Lorenzo Leonetti, consigliere delegato del sindaco alle relazioni con gli enti, associazioni, istituti aventi finalità sportive e ricreative, la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti, Anna Divella in rappresentanza della Pro Loco di Torre a Mare e l’istruttore di Apnea Academy Marco Guerricchio alla presenza dei rappresentanti di altre realtà coinvolte.

A partire dalle ore 8 alcuni apneisti, assieme a chiunque sia interessato, si metteranno in gioco sia per tutelare il mare e l’ambiente più in generale, sia per sensibilizzare cittadini e bagnanti sul rispetto del nostro ecosistema attraverso la pulizia dei fondali marini, dell’arenile e la raccolta e lo smistamento dei rifiuti, anche grazie alla presenza del personale di Amiu Puglia che provvederà a classificarli per uno smaltimento corretto.

Si tratta di una competizione nazionale, che si svolgerà in contemporanea in otto altre località (Genova, Marina di Pisa, lido di Roma, Ancona, Torre del Greco, Ustica, Marettimo e Lerici): potranno essere formate squadre da tre persone (due apneisti e un raccoglitore di rifiuti a terra, tre apneisti o tre raccoglitori a terra) che si sfideranno in acqua, in totale sicurezza e in presenza di un pallone ‘segnasub’, per raccogliere il maggior numero di rifiuti. Il punteggio più alto sarà assegnato ai rifiuti più inquinanti e pericolosi per l’ambiente, come pneumatici o batterie. I partecipanti a Spazzapnea effettueranno anche interventi di pulizia sull’arenile.

“Sono molto felice di presentare questa manifestazione dal duplice obiettivo – ha esordito Lorenzo Leonetti -: certamente sportivo, in quanto prevede un coinvolgimento fisico oltre che una vera e propria gara, ma soprattutto di tutela ambientale, perché, grazie all’impegno di tutti coloro che vorranno partecipare, sarà possibile recuperare una parte di rifiuti abbandonati nel mare. E poi è un evento durante il quale i cittadini gareggeranno tra loro per ripulire le nostre acque e per lanciare al contempo un messaggio positivo e di speranza ad altri cittadini sulla sostenibilità ambientale e su quanto sia urgente imparare a rispettare la natura e la fauna che la abita. Ringrazio davvero tutti, a cominciare dalla Pro Loco di Torre a Mare, per aver organizzato questa splendida iniziativa”.

“Credo sia importante lavorare in continuità con un percorso che, sicuramente attraverso il mare, rappresenta l’identità della città e del borgo di Torre a Mare – ha evidenziato Annamaria Ferretti -. Un percorso sportivo ma anche ambientale, cui il Municipio I non poteva non partecipare. Un ringraziamento speciale alla Pro loco, punto di riferimento dei residenti anche per ciò che riguarda le buone pratiche. Confido che, anche attraverso questo appuntamento, Bari possa dimostrarsi ancora una volta una città unita e matura, capace di sottolineare l’importanza del mare, bene collettivo da preservare fortemente, e di coinvolgere persone di tutte le età”.

“Per noi è un piacere fare da collante tra istituzioni, associazioni e i cittadini per la tutela e la promozione del nostro territorio – ha aggiunto Anna Divella -. La Pro Loco di Torre a Mare intende farsi portavoce, anche quest’anno, insieme all’associazione Freediving Bari, di questo evento nazionale organizzato nella Giornata mondiale degli oceani. L’anno scorso purtroppo abbiamo raccolto una quantità non indifferente di rifiuti grazie all’impegno di tutti i collaboratori, degli apneisti e dei cittadini, tutti volontari, molti dei quali provengono anche da fuori regione. Ne approfitto per ringraziare anche i pescatori della cooperativa Pescatori San Nicola, che porteranno a riva i rifiuti con le loro barche a remi, e l’Amiu Puglia, che ci supporteranno nella raccolta e nella differenziazione dei rifiuti da smaltire”.

“Tutto si svolgerà in sicurezza: gli apneisti saranno minimo in due e dotati di palloni segnasub – ha concluso Marco Guerricchio –. Domenica intendiamo fare un regalo al nostro mare raccogliendo dal fondale rifiuti che altrimenti resterebbero lì per sempre. Quindi, fisicamente andremo a recuperare dai cosiddetti ‘copertoni’ a batterie, filtri d’olio, tutti rifiuti molto pericolosi per l’ambiente se si pensa, ad esempio, che una goccia d’olio può inquinare 10.000 litri di acqua marina. Un danno enorme per il nostro amico mare. Infine, vorrei porgere un ultimo invito a tutti i diportisti, proprio nell’avvio della stagione estiva: state molto attenti a coloro che sono in acqua. Purtroppo si pensa sempre che il mare sia un po’ di tutti, uno spazio quasi senza regole, ma non è così”