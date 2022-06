FestambienteSud 2022, dal 15 luglio al 4 agosto sul Gargano

Il festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia verterà sul tema “Pace e Rinnovabili”. Sei i comuni coinvolti e un cartellone artistico d’eccezione: Chiara Civello, Toquinho, Nada, Frida Bollani Magoni, Juri Camisasca, Danilo Rea, Fabrizio Bosso, Mauro Ottolini, John De Leo, Foja, Veronica Raimo ed Elena Stancanelli

MONTE SANT’ANGELO (FG)- La XVIII edizione di FestambienteSud, il festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia, si svolgerà dal 15 luglio al 4 agosto sul Gargano e ruoterà sul tema “Pace e Rinnovabili” con l’obiettivo di esplorare il nesso tra la pace e la necessità di superare, in campo energetico, l’era delle fonti fossili.

Il festival si svolgerà in sei tappe e toccherà i luoghi simbolo del Parco Nazionale del Gargano: il 15 luglio Rignano Garganico, il 16 luglio San Marco in Lamis, il 17 luglio San Giovanni Rotondo, dal 21 al 24 Monte Sant’Angelo, città UNESCO e sede storica del festival; dal 28 al 30 luglio Mattinata. FestambienteSud si chiuderà con l’appuntamento clou in programma dall’1 al 4 agosto a Vieste e in Foresta Umbra ancora sotto la direzione di Chiara Civello.

La principale novità di FestambienteSud è che il festival disegnerà, con un progetto speciale sostenuto dalla Fondazione Monti Uniti di Foggia, un itinerario turistico-culturale chiamato “Gargano Sacro, cultura in cammino” perché coinvolge i principali siti culturali e naturalistici della parte sud del Gargano, territorio di abbazie e santuari, necropoli e siti ipogei. Ogni tappa sarà animata da eventi culturali e di spettacolo, visite e itinerari a piedi alla scoperta del Gargano.

Sono attese a Vieste Nada, cantante molto amata nel nostro Paese e non solo; Emma Nolde, cantautrice dalle mille sfaccettature, una delle voci del futuro della musica italiana; Frida Bollani Magoni, pianista e cantante, figlia del pianista Stefano Bollani e della cantante e attrice Petra Magoni. Ci saranno anche Angus Fairbairn, aka Alabaster DePlume, sassofonista, compositore e “oratore” britannico; la songwriter Lndfk & Ze in the clouds e Populous. A chiudere la tappa di Vieste sarà la serata evento sul rapporto culturale tra Italia e Brasile con concerti di Jacques Morelenbaum, Stefania Tallini, Gabriel Grossi Trio, Chiara Civello, Toquinho & Camilla Faustino. Torna anche l’appuntamento in Foresta Umbra con i matinée caratterizzati dalle sonorizzazioni “naturali” ad opera di alcuni artisti contemporanei, come Francesca Heart, e dagli incontri con le scrittrici Veronica Raimo, che con “Niente di vero” è tra i dodici candidati per il Premio Strega 2022; Francesca Genti, poetessa e co-fondatrice di Sartoria Utopia ed Elena Stancanelli, con il suo ultimo romanzo “Il tuffatore”, finalista al Premio Campiello.

Pronto il cartellone anche per le tappe precedenti: Carmen Souza & Theo Pascal saranno in concerto a Rignano Garganico il 15 luglio, Mauro Ottolini in Nada Mas Fuerte a San Marco in Lamis il 16 luglio e Fabrizio Bosso 4TH il 17 luglio a San Giovanni Rotondo.

Il maestro Adriano Falcioni terrà un concerto d’organo nella sacra grotta della Basilica UNESCO di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo, dove il festival farà tappa dal 21 al 24 luglio. La sede storica del Festival vedrà anche la presenza di Danilo Rea, John De Leo, i Foja, la presentazione del primo lavoro discografico di Rafaella Carbonelli, Vince Abbagnante e Chiara Santodirocco in un omaggio musicale al maestro Ennio Morricone e un concerto omaggio a Creusa De Ma di Fabrizio De Andrè ad opera del trio inedito Matteo Fioretti, Alessandra Facchiano e Andrea Stuppiello. Nello scenario dell’abbazia di Pulsano sarà protagonista il teatro con Fiori del deserto di Kuziba Teatro.

La tappa itinerante di Mattinata, dal 28 al 30 luglio, riporterà il festival su Monte Saraceno con “Sacred Mount in Adunanza Mistica” con Juri Camisasca – Giovannangelo De Gennaro & Ensamble Calixtinus; farà tappa anche su Monte Sacro con Ensemble Calixtinus Vox Feminae in “Symphonia Harmoniae Celestium Revelationum” di Ildegarde di Bingen; nel centro storico è previsto invece il live di Raffaella Carbonelli.

Il programma prevede la realizzazione, tappa per tappa, anche di un nutrito calendario di visite e di forum, che presto sarà reso pubblico.

FestambienteSud è promossa da Legambiente e organizzata sotto la direzione del circolo Legambiente FestambienteSud di Monte Sant’Angelo, con il sostegno organizzativo di Legambiente Puglia e di Legambiente lo Sperone di San Giovanni Rotondo.

Il partenariato sociale ed economico del festival è in via di completamento e coinvolge al momento, in attesa delle ultime conferme, i sei comuni ospitanti di Vieste, Mattinata, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Rignano Garganico e San Marco in Lamis, l’Acquedotto Pugliese, la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Confindustria Foggia, Federalberghi Foggia, l’associazione Mecenate ’90, la società Vivilitalia, l’IPEOA Enrico Mattei – Vieste.

Importanti anche i numerosi soggetti che compongono il partenariato tecnico di cui daremo notizia nelle prossime settimane.

Info: festambientesud.it.