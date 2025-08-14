Birre Al Castello dal 16 al 18 agosto a Corigliano d’Otranto

CORIGLIANO D’OTRANTO (LE) – In occasione di Birre Al Castello, importante festival del Sud Italia dedicato alla birra artigianale, organizzato dal The BlueBeat pub in collaborazione con il Castello Volante di Corigliano d’Otranto, torna, tra i tanti eventi in programma, un esperimento unico nel panorama brassicolo nazionale.

Le proposte dei tre giorni del festival, in programma da sabato 16 a lunedì 18 agosto: La storia del Castello, le storie della birra, una speciale ed esclusiva visita guidata con degustazione a cura di “Sulle vie della birra” e “Infopoint Corigliano d’Otranto”.

Negli ultimi anni, anche in Italia, si assiste al nuovo fenomeno del turismo birrario. Il birrovagare è una nuova tendenza che vede un numero sempre maggiore di turisti andare alla ricerca di esperienze legate alla birra di qualità. La birra può diventare una chiave di lettura per scoprire attraverso di essa un territorio, la storia, la cultura.

Ma spesso la visita di un birrificio o di un locale birrario è semplicemente un gustoso contorno alla scoperta del territorio. I due aspetti restano, nelle loro intime essenze, slegati. Quanto proposto a Corigliano d’Otranto invece, supera questo limite, apparentemente invalicabile.

La splendida cornice di Castello De ‘Monti infatti offrirà una nuova occasione per raccontare di birra, Storia e territorio; un esempio concreto di come sia possibile proporre un turismo birrario connesso strettamente con i luoghi e i contenitori culturali attraverso la collaborazione tra realtà diverse.

I LUOGHI LE STORIE

Un interessante itinerario storico con degustazione guidata condotto da Aristodemo Pellegrino, referente regionale Unionbirrai Beer Tasters per Puglia e Basilicata, ideatore di “Sulle vie della Birra”, innovativo progetto di turismo brassicolo e alogastronomico, nonché guida turistica abilitata e archeologo.

Un viaggio di gusto nella storia della birra tra Medioevo e Rinascimento, dal XII secolo sino agli eventi che hanno scandito la storia d’Europa del 1500, il tutto attraverso la visita guidata negli ambienti e nella storia del Castello di Corigliano D’Otranto.

La storia del Castello, le storie della Birra è un viaggio attraverso la storia d’Europa. Un percorso intrecciato in maniera sorprendente alla storia della birra e agli sviluppi dell’arte brassicola nei secoli tra aspetti inusuali e sorprendenti scoperte. Un modo nuovo di raccontare l’elegante Castello de’ Monti mettendo in risalto la cultura della birra artigianale, troppo spesso ancora considerata una bevanda volgare, inferiore rispetto ad altre.

Seppur il Salento venga considerato terra del vino, è vero anche che, fin da epoche remote, la birra ha lasciato tracce importanti. Diventa affascinante allora rintracciarle e portarle alla luce, evidenziando come la birra sia da sempre considerata la bevanda sociale per eccellenza che ha saputo unire uomini, popoli e culture. Birre al Castello diventa quindi occasione di racconto, incontro e scoperta, pur restando una gioiosa festa del bere consapevole.

Quando: sabato 16, domenica 17 agosto 2025

Appuntamento alle ore 20 presso l’infopoint del Castello

Il costo dell’iniziativa è di 12 € comprensivo di tre birre, ingresso al festival, bicchiere

serigrafato e sacca porta bicchiere.

Info e prenotazioni al 3519137972