Il calendario con i principali eventi di giugno 2025 in Puglia: teatro, concerti, enogastronomia nei principali centri della regione

Quali sono gli appuntamenti principali del mese di giugno 2025 nella Regione Puglia? Cercheremo di fornire in particolare ai nostri lettori indicazioni e informazioni utili a districarsi tra le tante proposte che arrivano dal territorio regionale dalla riviera all’entroterra.

Di seguito dunque il cartellone con tutti gli eventi in Puglia presenti sul portale Puglianews24.eu suddivisi per località e in ordine di data. Ricordiamo poi che è possibile segnalare un evento inviando alla nostra redazione una mail all’indirizzo info@puglianews24.eu fornendo tutti i dettagli e la locandina dello stesso.

Calendario degli eventi in Puglia a giugno 2025

ALBEROBELLO

“Banksy e altre storie di artisti ribelli (15 aprile – 30 settembre)

“riscopriAMOAlberobello” (maggio-giugno)

BARI

Concerti del Politecnico (18 febbraio-11 giugno)

Stagione musicale del Collegium Musicum (aprile-dicembre)

“Incroci” teatrali di Diaghilev (13 maggio -2 giugno)

«Share the Music» (16 maggio -6 giugno)

“Primavera Mediterranea” (30 maggio-1 giugno)

Reading teatrale (1 giugno)

“Grand Prix All In” (8 giugno)

ConfSec – Cyber Security Conference (13 giugno)

BISCEGLIE

“Elettra-Yerma” (14 -15 giugno)

BITONTO

“Raccontare le Trame” (aprile-giugno)

CAPURSO

Capurso in fiore (aprile – giugno)

CASTELLANA GROTTE

“Le Porte della Badessa” (31 maggio e primo giugno)

CORIGLIANO D’OTRANTO

Make Love con Avanzi di balera (1 giugno)

FOGGIA

“Suoni del Sud, la nuova Stagione Concertistica (febbraio -dicembre)

GIOVINAZZO

“Guardare Oltre” (23 maggio-15 giugno)

Conversazioni dal Mare 2025 (giugno-luglio)

GIURDIGNANO (LE)

“Giurdignano Fest – Festa del Tartufo” (30 maggio – primo giugno)

LECCE

“PugliArmonica Festival” (maggio-giugno)

“Intra” (maggio-giugno)

“Classica d’Estate & wine” (21 giugno-6 luglio)

LUCERA

Torneo delle Chiavi – evento inaugurale (3 giugno)

MANDURIA

Acustica 2025 (marzo-luglio)

MARTANO

N&B Mareterra Festival (febbraio-dicembre)

MELISSANO

“Baguette Music Festival” (31 maggio-1 giugno)

MOLFETTA

“Waves 2025”, cartellone della Fondazione Valente (marzo-dicembre)

Capotorti Music Festival (maggio- novembre)

“Waves 25”, concerto della SaviOrchestra (5 giugno)

MONOPOLI

“Meraviglie 2025” (febbraio-luglio)

MONTERONI DI LECCE

La “Notte dei Tamburelli” (primo giugno)

NARDO’

Torneo di Calcio Balilla (primo giugno)

Festa dello Sport a Nardò (15 giugno)

OTRANTO

“Otranto Antiqua” (dal 20 aprile)

RODI GARGANICO

“Musica Libera” (8 marzo – 29 giugno)

RUVO DI PUGLIA

Rerum Rubis. Carafa e la Leggenda Festival (4 giugno)

TARANTO

“Un anno di concerti al MArTA” (gennaio-dicembre)

Mostra “Penelope” (8 marzo – 6 luglio)

“Esistere come donna” (maggio-giugno)

“Chiostro in Musica” (maggio-luglio)

Medimex (17 -21 giugno)

TRANI

“Una Notte al Museo” (1 giugno)

TRIGGIANO

“I Fiori Musicali” (marzo – novembre)

TUGLIE

“E tu chi sei?” (6 giugno)

TURI

Sagra della Ciliegia Ferrovia (31 maggio-2 giugno)

VIESTE

“Steve McCurry – Cibo” (maggio -settembre)

“La Vieste en Rose” (primo giugno)

Nella foto il Parco di Porto Selvaggio